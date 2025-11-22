LA NACION

Cuenta regresiva: el cambio en el Aeropuerto Internacional de Orlando que impactará en los viajeros

Esta terminal aérea de Florida invertirá millones de dólares para modernizar un servicio clave para los pasajeros

El Aeropuerto Internacional de Orlando anunció nuevas modernizaciones a partir del 3 de diciembre
El Aeropuerto Internacional de Orlando anunció nuevas modernizaciones a partir del 3 de diciembreInstagram/@flymco

El Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO, por su código aeronáutico) anunció que, a partir del miércoles 3 de diciembre, comenzará un proyecto de reemplazo y modernización de los vehículos de traslado interno que conectan a los pasajeros con algunas de sus terminales aéreas.

El cambio en el Aeropuerto Internacional de Orlando

La medida busca mejorar la experiencia de traslado de los viajeros dentro del aeropuerto de Orlando, aunque también podría generar retrasos temporales que afecten los viajes.

El Aeropuerto Internacional de Orlando renovará su flota de trasnporte de pasajeros
El Aeropuerto Internacional de Orlando renovará su flota de trasnporte de pasajerosBrightline

El proyecto, llamado Gate Link Replacement Project, reemplazará los vehículos conocidos como people movers , que conectan a los pasajeros con las puertas de las terminales norte A y B (Airside 2 y Airside 4), que incluyen aerolíneas como:

  • Air Canada
  • Avelo Airlines
  • Delta
  • Frontier Airlines
  • LATAM
  • Southwest
  • Virgin Atlantic

De acuerdo con Click Orlando, no se trata solo de cambiar los vagones: la terminal aérea de Florida también actualizará la infraestructura de soporte, que incluye las superficies de rodamiento, la distribución de energía y los sistemas de control de los vehículos.

Los actuales vagones de la marca canadiense Bombardier serán sustituidos por nuevos de la corporación automotriz japonesa Mitsubishi, similares a los instalados en 2017 para las Airsides 1 y 3 del aeropuerto.

El MCO prevé una inversión millonaria para su modernización
El MCO prevé una inversión millonaria para su modernizaciónBrightline

Cómo afectarán las obras de modernización a los viajeros del Aeropuerto de Orlando

De acuerdo con las autoridades, estas serán las condiciones del servicio del MCO mientras se realizan las modernizaciones de la flota de transporte de pasajeros:

  • Durante la fase de renovación, solo se mantendrá un vehículo en operación por aire, en lugar de los dos habituales, lo que podría generar pequeñas demoras en los traslados
  • El MCO asegura que el retraso estimado será de solo unos minutos, incluso en temporada alta
  • Se dispondrá de autobuses de enlace como alternativa, especialmente durante la noche
  • Los pasajeros que tengan vuelos programados deberán llegar con anticipación y agregar unos 30 minutos extra si planean recoger un auto de alquiler o utilizar servicios de transporte terrestre
El proyecto podría generar demoras en los procesos aeroporturarios de los viajeros en el Aeropuerto Internacional de Orlando
El proyecto podría generar demoras en los procesos aeroporturarios de los viajeros en el Aeropuerto Internacional de OrlandoDavid Zalubowski - AP

La inversión millonaria del Aeropuerto de Orlando: estas son las mejoras para los viajeros

El proyecto de renovación del MCO cuenta con un presupuesto de 253 millones de dólares y se enmarca dentro del programa integral de mejoras de capital 2025-2030 de la Autoridad de Aviación de Greater Orlando (GOAA, por sus siglas en inglés).

Este plan mayor prevé una inversión total de US$5900 millones destinada a modernizar y ampliar las instalaciones del aeropuerto.

Según los responsables del proyecto, las obras buscan optimizar la eficiencia y las operaciones, reforzar la seguridad de los pasajeros y consolidar la reputación de MCO como uno de los aeropuertos más avanzados del mundo. Entre las principales mejoras previstas se destacan:

  • Ampliación de la capacidad de estacionamiento.
  • Expansión de la capacidad para el manejo de equipaje.
  • Creación de áreas de acceso nuevas y mejoradas.
  • Modernización de las terminales A y B.
  • Renovación y adición de baños, zonas de descanso, tiendas y restaurantes.
  • Incorporación de tecnología de última generación y señalización para facilitar la circulación dentro del aeropuerto.
El MCO moderniza sus sistemas de trasnporte internos de pasajeros
El MCO moderniza sus sistemas de trasnporte internos de pasajerosBrightline

La regla 3-2-1: la recomendación de las autoridades a los viajeros de Estados Unidos

A través del comunicado oficial del MCO, las autoridades aeroportuarias le recordaron a los viajeros sobre la “regla 3-2-1″, que los guía para saber a qué hora deben presentarse al aeropuerto para no tener problemas:

  • Los pasajeros deben presentarse en la taquilla tres horas antes de la salida de su vuelo
  • Se recomienda llegar al control de seguridad de la TSA dos horas antes del despegue
  • Es aconsejable estar en la puerta de embarque una hora antes del embarque
