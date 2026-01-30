Igual que en Texas: la Ley SAVE que propone Byron Donalds para que solo voten ciudadanos estadounidenses en Florida

Byron Donalds, congresista republicano por Florida, respaldó públicamente la Ley SAVE (en inglés, siglas de Safeguard American Voter Eligibility Act o Ley de Salvaguardia de la Elegibilidad del Votante Estadounidense), una iniciativa federal que exige prueba de ciudadanía para participar en elecciones federales. La propuesta, ya aprobada por la Cámara de Representantes, permanece en revisión en el Senado y forma parte del debate político de cara a las elecciones para gobernador en Florida.

Byron Donalds apoya la Ley Save y endurece su postura sobre el voto en EE.UU.

El legislador hizo pública su postura a través de declaraciones en redes sociales, donde sostuvo que el proyecto de ley busca garantizar que el padrón electoral esté integrado solo por ciudadanos estadounidenses con derecho legal a votar.

Byron Donalds mostró su apoyo a la iniciativa que busca pedir documentos de ciudadania a los votantes X @RepDonaldsPress

“El año pasado se aprobó la Ley Save [en la Cámara baja], pero los demócratas nos bloquearon. Hace 294 días que está estancada en el Senado”, dijo Donalds en X. “Estoy de acuerdo con el senador Tim Scott. ¡Es hora de aprobar la Ley Save!", agregó.

El congresista también compartió un video donde Scott comparó el requisito de identificación para votar con otros procedimientos cotidianos como abordar un vuelo, donde se solicita identificación personal.

“Cuando voto, debería tener que mostrar una identificación”, señaló el senador en su video. “Apoyen la Ley Save y salvemos nuestras elecciones. La integridad del votante importa", manifestó.

El posicionamiento de Donalds, tras compartir las declaraciones de Scott, ocurre mientras avanza su campaña para las primarias republicanas, que se llevarán a cabo el 18 de agosto, rumbo a las elecciones para gobernador de Florida, previstas para el 3 de noviembre de 2026.

La normativa establece mecanismo para verificar la ciudadanía estadounidense, tanto para los nacidos en EE.UU. como para los naturalizados

Ley Save: qué cambios propone para votar en EE.UU. y cuál es su estado legislativo

La normativa identificada como H.R.22 y denominada formalmente como Ley de Salvaguardia de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (Save Act, por sus siglas en inglés), fue presentada el 3 de enero de 2025 por el representante Chip Roy.

Según el texto legal, la propuesta busca modificar la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 al incorporar requisitos más estrictos para acreditar la ciudadanía en el proceso de registro electoral federal. Además, establece que los estados no podrán procesar solicitudes de inscripción si el solicitante no presenta la documentación correspondiente.

Entre las credenciales consideradas válidas se incluyen:

Pasaporte estadounidense.

Certificados de nacimiento.

Certificados de naturalización.

Identificaciones compatibles con la ley Real ID que indiquen ciudadanía.

Documentos militares acompañados de registros que acrediten haber nacido en EE.UU.

La propuesta también contempla que los estados implementen mecanismos para verificar la información presentada por los solicitantes, a través del empleo de bases de datos federales disponibles para confirmar el estatus de ciudadanía.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes con una votación de 220 a 208. Al 10 de abril de 2025, la iniciativa había sido recibida por el Senado para su consideración, donde permanece en espera de tratamiento.

Para convertirse en ley, la normativa debe ser debatida y aprobada por la cámara alta y posteriormente firmada por el presidente de EE.UU.

El SAVE Act (H.R.22) exige prueba de ciudadanía para votar en elecciones federales Rogelio V. Solis - AP

Ley Save: qué ocurre con los votantes sin documentación estándar

La propuesta legislativa contempla un mecanismo alternativo para aquellos que no cuenten con los papeles habituales. En esos casos, el solicitante deberá firmar una declaración bajo juramento en la cual afirma que es ciudadano estadounidense y que cumple con los requisitos para votar.

Además de la declaración, la persona deberá presentar otras evidencias. La ley no establece una lista cerrada de documentos alternativos y deja a criterio del funcionario electoral la evaluación de la información aportada.

Si el funcionario considera que la ciudadanía ha sido demostrada de forma suficiente, deberá completar un afidávit en el que justifique su decisión. Este procedimiento tendrá que ajustarse a los formularios y estándares mínimos establecidos por la Comisión de Asistencia Electoral.

El proceso alternativo también se aplicará en situaciones donde existan discrepancias en la documentación presentada inicialmente, lo que permitirá subsanar errores antes de rechazar una solicitud.

Impacto político de la Ley Save y proyección electoral en Florida

El apoyo de Byron Donalds a la Ley Save se inscribe en su estrategia política de cara a la contienda por la gobernación de Florida. El congresista, respaldado por el presidente Donald Trump, anunció su precandidatura en febrero de 2025.

El republicano cuenta con formación académica en la Universidad Estatal de Florida y ha señalado que su decisión de competir por la gobernación fue tomada tras un proceso de reflexión personal y familiar. “Creo que ahora es el momento de tomar el manto y liderar nuestro estado hacia el futuro”, dijo en una entrevista televisiva durante su anuncio.

A medida que avance el calendario electoral, el debate sobre el proyecto de ley que impacta en los votantes y las políticas de elegibilidad podría ocupar un lugar central en la campaña, especialmente en un estado donde el control electoral es un tema recurrente.