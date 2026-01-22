Buenas noticias en Florida: la millonaria inversión anunciada por Ron DeSantis para más profesionales de la salud

Ron DeSantis, gobernador de Florida, anunció recientemente una inversión millonaria que apunta a formar más profesionales de la salud en el campo de la enfermería. Con esta medida, otorgará más becas a estudiantes, apoyará la contratación de profesorado adicional, financiará la compra de equipos y mejorará los centros de simulación.

Los impactos de la millonaria inversión de DeSantis para los profesionales de salud

Con el objetivo de optimizar la fuerza laboral de la salud en Florida, DeSantis otorgó más de 20 millones de dólares al programa “Vinculando la Industria con la Educación en Enfermería” (LINE, por sus siglas en inglés). Esto incluye US$14,5 millones para colegios estatales e instituciones postsecundarias privadas, junto con US$6 millones para universidades estatales.

Ron DeSantis otorgó una inversión millonaria en Florida para formar más profesionales de la salud freepik

Los US$6 millones, según especificó el gobernador en un mensaje en X, apoyarán becas escolares y la contratación de profesorado adicional. Además, facilitarán la compra de equipos utilizados por los profesionales y sustentarán las capacitaciones para ayudar a cumplir con la creciente demanda de enfermeras en Florida.

“Florida está invirtiendo a gran escala para expandir los programas de enfermería y fortalecer la fuerza laboral de la salud. Desde el lanzamiento de los programas LINE y PIPELINE en 2022, Florida ha invertido más de US$485 millones en educación de enfermería”, remarcó DeSantis en un comunicado. Los programas a los que apoya esta inversión son:

Line : es una subvención competitiva, con fondos de contrapartida, que apoya las colaboraciones entre las instituciones educativas participantes y los profesionales de la salud. Ofrece becas a estudiantes que cumplen con los requisitos de residencia para la matrícula, apoya la contratación de profesorado adicional, financia la compra de equipos y mejora los centros de simulación.

: es una subvención competitiva, con fondos de contrapartida, que apoya las colaboraciones entre las instituciones educativas participantes y los profesionales de la salud. Ofrece becas a estudiantes que cumplen con los requisitos de residencia para la matrícula, apoya la contratación de profesorado adicional, financia la compra de equipos y mejora los centros de simulación. Preparando Instituciones, Programas, Empleadores y Estudiantes a través de Incentivos para la Educación en Enfermería (Pipeline): premia el desempeño y la excelencia en los programas de enfermería postsecundaria. Otorga fondos según el número de estudiantes que completan el programa de formación en enfermería, las tasas de aprobación del Examen de Licencias del Consejo Nacional de Juntas Estatales de Enfermería por primera vez y la excelencia en los programas de formación.

Las inversiones de Ron DeSantis en la salud durante los últimos años

Desde el lanzamiento de los programas Line y Pipeline en 2022, Florida invirtió más de US$485 millones en educación de enfermería.

Según especificó la oficina de DeSantis, se otorgaron más de US$85 millones a través del programa Line: US$61,5 millones a universidades estatales e instituciones privadas de educación superior y US$24 millones a instituciones del Sistema Universitario Estatal (SUS, por sus siglas en inglés).

En cuanto al programa Pipeline, se destinaron US$400 millones, con US$240 millones a colegios estatales y distritos escolares y US$160 millones a instituciones del SUS.

Estados Unidos podría experimentar una drástica escasez de enfermeros en los próximos años; Florida invirtió millones de dólares para mitigar esta problemática Freepik

“Estas inversiones están abordando directamente la escasez de enfermería a nivel nacional mediante el apoyo de becas para estudiantes de enfermería y ampliando el acceso a simulaciones de última generación y equipos de instrucción”, expresó al respecto el gobernador.

En ese sentido, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) estimó en un informe que habrá 193.100 vacantes anuales para enfermeras registradas entre 2022 y 2032. En este mismo período, se espera un aumento neto de 177.400 enfermeras. Este número indica que el crecimiento será insuficiente para cubrir la demanda real.

Además, un análisis publicado por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés) en noviembre de 2022 y citado por la Asociación Americana de los Colegios de Enfermería, proyectó una escasez de 63.720 enfermeras registradas a tiempo completo para 2030.

Buenas noticias en Florida: el puesto del estado en la educación superior

En su publicación en X, DeSantis citó un cuadro que asegura que Florida lidera la nación en educación superior. Según la imagen, ocupa el primer puesto en graduación de universidades a corto plazo y las matrículas más bajas.

Los datos se remontan a un informe del año pasado en el que el Estado del Sol fue destacado por ofrecer las matrículas y cuotas estatales más bajas, graduar a los estudiantes a tiempo y garantizar que completen sus estudios con una deuda mínima o nula.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, destacó los logros del estado en relación a la educación superior durante los últimos años X @GovRonDeSantis

Un comunicado publicado por la oficina del gobernador en septiembre de 2025 señala que Florida se mantuvo en el primer puesto por las matrículas y cuotas más bajas y ascendió al primer puesto en tasas de graduación de universidades de cuatro años.

Para la clasificación de 2026, colocó un récord de siete instituciones entre las 100 mejores universidades públicas del país. Esto lo sitúa entre los dos estados con mayor número de entidades públicas clasificadas entre las 100 mejores del país.

Además, siete instituciones se ubicaron entre las 100 mejores universidades públicas para veteranos del país.