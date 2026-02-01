Dónde entregan comida gratis en Florida en la semana del 2 al 7 de febrero de 2026
Bancos de alimentos y despensas repartirán sin costo en varias partes del estado
- 4 minutos de lectura'
Durante la primera semana de febrero de 2026, distintos bancos de alimentos y despensas comunitarias realizarán entregas de comida gratis en varias zonas de Florida, entre el 2 y el 7 de febrero. En algunos puntos será necesario registrarse previamente para poder recibir la ayuda.
Dónde repartirán comida gratis en febrero de 2026 en Tampa Bay
Feeding Tampa Bay realizará varias entregas de alimentos sin costo durante el 2 y el 7 de febrero de 2026, en diversos condados de la ciudad. En algunos casos, las personas deberán llenar un formulario al recibir la comida.
Los lugares donde se repartirá la ayuda son los siguientes:
2 de febrero de 2026
- Polk | Pilgrim Rest: 1052 N. Kettles Ave., Lakeland, FL 33805.Horario: 9.00 a 11.00 hs
- Pasco | Trinity YMCA: 8411 Photonics Dr., New Port Richey, FL 34655.Horario: 12.00 a 14.00 hs
3 de febrero de 2026
- Hardee | Vanguard Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs.Horario: 9.30 a 12.00 hs
- Polk | Frostproof Care Center: 23 S. Scenic Highway, Frostproof (entrega detrás del edificio). Horario: 10.00 a 12.00 hs
4 de febrero de 2026
- Hillsborough | Tampa Underground: 798 E. Chelsea St., Tampa.Horario: 8.30 a 10.00 hs (fila vehicular bajo el paso elevado)
- Sumter | Lake Panasoffkee Methodist Church: 589 N. County Rd., Lake Panasoffkee.Horario: 9.00 a 10.30 hs
- Polk | House of Refuge: 640 Burns Ave., Lake Wales.Horario: 14.00 a 15.30 hs
- Polk | Crystal Lake Elementary: 700 Galvin Dr., Lakeland.Horario: 16.30 a 18.00 hs
5 de febrero de 2026
- Highlands | Hands for Homeless: 106 N. Butler Ave., Avon Park.Horario: 9.30 a 11.00 hs
6 de febrero de 2026
- Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd., Port Richey. Horario: 8.00 a 10.30 hs
- Hardee | Caring People Recovery Center: 5207 Doyle Parker Ave., Bowling Green. Horario: 9.00 a 10.30 hs
- Pinellas | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist Church: 955 20th St. South, St. Petersburg. Horario: 12.00 a 13.30 hs
- Polk | Mulberry Community Service Center: 306 Southwest 2nd Ave., Mulberry. Horario: 14.00 a 15.30 hs
En dónde darán alimentos gratis en febrero en el sur y norte de Florida
La organización Farm Share también realizará repartos de alimentos sin costo en distintas regiones del estado durante la misma semana.
De acuerdo con el calendario, las reparticiones de comida quedan de la siguiente manera:
Región norte
- 7 de febrero de 2026
- Tallahassee – Celebrate New Life: de 9.00 a 10.00 hs
- Woodville – Carters Corner (Leon County): 10.00 a 11.00 hs
Región central
- 4 de febrero de 2026
- Brooksville – You Thrive Hernando: 10.30 a 13.30 hs
Región sur
- 4 de febrero de 2026
- Miami – City of Miami (Mayor Eileen Higgins): 10.00 a 12.00 hs
- City of Opa-locka: de 9.30 a 12.30 hs
- 6 de febrero de 2026
- Melbourne – Councilwoman Rachael Bassett: 9.00 a 12.00 hs
- 7 de febrero de 2026
- Town of Lantana: 9.00 a 12.00 hs
- NMB – South Promo: 10.00 a 13.00 hs
Dónde repartirán comida gratis en febrero en Sarasota
En el condado de Sarasota, el banco de alimentos Ending Hunger ofrecerá entregas de comida gratuita durante la primera semana de febrero. La institución recomienda preregistrarse, ya sea en línea o de manera presencial, en alguno de los puntos de distribución.
Fechas y sedes:
2 de febrero de 2026
- Church of the Palms: 3224 Bee Ridge Rd. Horario: 17.00 a 19.00 hs
- Booker Middle School: 2250 Myrtle St. Horario: 17.00 a 18.30 hs
3 de febrero de 2026
- Riverview High School: 1 Ram Way, 34231. Horario: 17.00 a 18.30 hs
4 de febrero de 2026
- Church of the Palms: 3224 Bee Ridge Rd. Horario: 10.30 a 11.30 hs
5 de febrero de 2026
- Laurel Civic Association: 509 Collins Rd., 34272. Horario: 9.30 a 11.30 hs y 16.00 a 18.00 hs
- Colonial Baptist Church: 2400 Taylor Ranch Trl. Horario: 17.00 a 18.30 hs
6 de febrero de 2026
- Caring Collective Campus: 1750 17th St. Horario: 9.00 a 11.00 hs
Una vez completado el formulario de inscripción, personal del banco de alimentos se comunicará en un plazo de uno o dos días hábiles para proporcionar el número de atención necesario para recibir la ayuda.
Otras noticias de Agenda EEUU
Importación. De California a México: cuáles son los costos y trámites para los migrantes que desean volver con un bono incluido
Con aumento. Seguro Social en California: calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026
Alerta en California. Desde el viernes 30 de enero habrá desvíos y calles cerradas por el Super Bowl
- 1
Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, la final del Australian Open 2026
- 2
Crece la expectativa de que el Nahuel Gallo sea alcanzado por la amnistía, pero el Gobierno mantiene la cautela
- 3
Willem Dafoe y la película que lo trajo de regreso a nuestro país: “Volví ayer a Buenos Aires y sentiré nostalgia mañana mismo”
- 4
Netflix, en febrero: la nueva temporada de En el barro y una serie que mezcla la comedia con el thriller encabezan los estrenos del mes