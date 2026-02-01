Dónde entregan comida gratis en Florida en la semana del 2 al 7 de febrero de 2026

Durante la primera semana de febrero de 2026, distintos bancos de alimentos y despensas comunitarias realizarán entregas de comida gratis en varias zonas de Florida, entre el 2 y el 7 de febrero. En algunos puntos será necesario registrarse previamente para poder recibir la ayuda.

Dónde repartirán comida gratis en febrero de 2026 en Tampa Bay

Feeding Tampa Bay realizará varias entregas de alimentos sin costo durante el 2 y el 7 de febrero de 2026, en diversos condados de la ciudad. En algunos casos, las personas deberán llenar un formulario al recibir la comida.

Entregarán alimentos gratis en Tampa Bay en febrero (FB FeedingTampaBay)

Los lugares donde se repartirá la ayuda son los siguientes:

2 de febrero de 2026

Polk | Pilgrim Rest : 1052 N. Kettles Ave., Lakeland, FL 33805.Horario: 9.00 a 11.00 hs

: 1052 N. Kettles Ave., Lakeland, FL 33805.Horario: 9.00 a 11.00 hs Pasco | Trinity YMCA: 8411 Photonics Dr., New Port Richey, FL 34655.Horario: 12.00 a 14.00 hs

3 de febrero de 2026

Hardee | Vanguard Ministries : 3059 Elm St., Zolfo Springs.Horario: 9.30 a 12.00 hs

: 3059 Elm St., Zolfo Springs.Horario: 9.30 a 12.00 hs Polk | Frostproof Care Center: 23 S. Scenic Highway, Frostproof (entrega detrás del edificio). Horario: 10.00 a 12.00 hs

4 de febrero de 2026

Hillsborough | Tampa Underground : 798 E. Chelsea St., Tampa.Horario: 8.30 a 10.00 hs (fila vehicular bajo el paso elevado)

: 798 E. Chelsea St., Tampa.Horario: 8.30 a 10.00 hs (fila vehicular bajo el paso elevado) Sumter | Lake Panasoffkee Methodist Church : 589 N. County Rd., Lake Panasoffkee.Horario: 9.00 a 10.30 hs

: 589 N. County Rd., Lake Panasoffkee.Horario: 9.00 a 10.30 hs Polk | House of Refuge : 640 Burns Ave., Lake Wales.Horario: 14.00 a 15.30 hs

: 640 Burns Ave., Lake Wales.Horario: 14.00 a 15.30 hs Polk | Crystal Lake Elementary: 700 Galvin Dr., Lakeland.Horario: 16.30 a 18.00 hs

5 de febrero de 2026

Highlands | Hands for Homeless: 106 N. Butler Ave., Avon Park.Horario: 9.30 a 11.00 hs

6 de febrero de 2026

Gulfview Grace Church : 6639 Hammock Rd., Port Richey. Horario: 8.00 a 10.30 hs

: 6639 Hammock Rd., Port Richey. Horario: 8.00 a 10.30 hs Hardee | Caring People Recovery Center : 5207 Doyle Parker Ave., Bowling Green. Horario: 9.00 a 10.30 hs

: 5207 Doyle Parker Ave., Bowling Green. Horario: 9.00 a 10.30 hs Pinellas | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist Church : 955 20th St. South, St. Petersburg. Horario: 12.00 a 13.30 hs

: 955 20th St. South, St. Petersburg. Horario: 12.00 a 13.30 hs Polk | Mulberry Community Service Center: 306 Southwest 2nd Ave., Mulberry. Horario: 14.00 a 15.30 hs

En dónde darán alimentos gratis en febrero en el sur y norte de Florida

La organización Farm Share también realizará repartos de alimentos sin costo en distintas regiones del estado durante la misma semana.

En el centro, norte y sur de Florida darán alimentos gratis durante febrero (FB Farm Share)

De acuerdo con el calendario, las reparticiones de comida quedan de la siguiente manera:

Región norte

7 de febrero de 2026

Tallahassee – Celebrate New Life: de 9.00 a 10.00 hs

Woodville – Carters Corner (Leon County): 10.00 a 11.00 hs

Región central

4 de febrero de 2026

Brooksville – You Thrive Hernando: 10.30 a 13.30 hs

Región sur

4 de febrero de 2026

Miami – City of Miami (Mayor Eileen Higgins) : 10.00 a 12.00 hs

City of Opa-locka: de 9.30 a 12.30 hs

6 de febrero de 2026

Melbourne – Councilwoman Rachael Bassett : 9.00 a 12.00 hs

Town of Lantana : 9.00 a 12.00 hs

NMB – South Promo: 10.00 a 13.00 hs

Dónde repartirán comida gratis en febrero en Sarasota

En el condado de Sarasota, el banco de alimentos Ending Hunger ofrecerá entregas de comida gratuita durante la primera semana de febrero. La institución recomienda preregistrarse, ya sea en línea o de manera presencial, en alguno de los puntos de distribución.

En todo Florida repartirán alimentos gratis durante el mes de febrero (FB Farm Share)

Fechas y sedes:

2 de febrero de 2026

Church of the Palms: 3224 Bee Ridge Rd. Horario: 17.00 a 19.00 hs

Booker Middle School: 2250 Myrtle St. Horario: 17.00 a 18.30 hs

3 de febrero de 2026

Riverview High School: 1 Ram Way, 34231. Horario: 17.00 a 18.30 hs

4 de febrero de 2026

Church of the Palms: 3224 Bee Ridge Rd. Horario: 10.30 a 11.30 hs

5 de febrero de 2026

Laurel Civic Association: 509 Collins Rd., 34272. Horario: 9.30 a 11.30 hs y 16.00 a 18.00 hs

Colonial Baptist Church: 2400 Taylor Ranch Trl. Horario: 17.00 a 18.30 hs

6 de febrero de 2026

Caring Collective Campus: 1750 17th St. Horario: 9.00 a 11.00 hs

Una vez completado el formulario de inscripción, personal del banco de alimentos se comunicará en un plazo de uno o dos días hábiles para proporcionar el número de atención necesario para recibir la ayuda.