El drama de una cubana de 84 años y su hija que llegaron a Florida en bote y fueron detenidas: “ICE se equivocó”

Una mujer de 84 años y su hija, originarias de Cuba, salieron de la isla y llegaron en una embarcación a las playas de Florida. Al estar en la costa estadounidense, las dos fueron detenidas por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). La adulta mayor fue liberada y actualmente está con su familia, pero su hija permanece en custodia. Ambas están en peligro de deportación.

Olga Díaz, originaria del municipio Guanabacoa, en La Habana, abandonó su nación en un bote con otras 19 personas, incluida su hija de nombre Nilda Cordero, quien estaba a bordo para acompañar y cuidar a su mamá. De acuerdo con declaraciones de sus familiares, el grupo llegó el pasado jueves 22 de agosto a las 23 hs a Marathon, una ciudad ubicada en el condado de Monroe.

“Llegamos con la esperanza de una nueva vida, pero ahora estoy aquí sin mi hija, y eso me duele profundamente”, dijo Díaz para Telemundo. Por su parte, Michael Hernández, nieto de la mujer, comentó: “Es muy difícil ver a mi abuela en esta situación. Todo lo que queríamos era estar juntos, pero ahora nos enfrentamos a la posibilidad de que ella también sea detenida”.

La adulta mayor fue liberada, pero también tiene una orden de deportación pendiente, por lo que debe presentarse en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés|).

El abogado de las mujeres cubanas señala que el ICE se equivocó

Eduardo Soto, abogado de inmigración, es el encargado del caso, y explicó a Telemundo que, en su opinión profesional, la agencia se equivocó al procesar la orden de deportación, ya que las mujeres tienen derecho a demostrar el temor creíble de volver a Cuba. “Estamos haciendo todo lo posible para que Olga y su hija puedan permanecer en el país. Es un caso complicado, pero tenemos esperanza de que la justicia prevalezca”, aseguró.

El influencer cubano Dairon Cano compartió la historia de Díaz en su cuenta de TikTok, donde le siguen casi 500 mil usuarios. A través de varios videos, mostró cómo la mujer se reunió con sus hijos y sus nietos en la que sería su casa, localizada en Miami. Aunque la mujer se muestra feliz, sus familiares revelaron que llora por la ausencia de su hija.

De acuerdo con los abogados de inmigración del despacho Andrew T. Thomas, Attorneys at Law, si alguien estuvo bajo la custodia del ICE y posteriormente fue liberado, es posible que se le haya emitido una orden de supervisión (formulario 220b), la cual permite que un inmigrante detenido sea puesto en libertad bajo ciertas condiciones, como las visitas periódicas de agentes.

La mujer de 84 años y su hija fueron detenidas por agentes de migración; solo la anciana fue liberada TikTok @maikolhernandez11

Por su parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) señala que la CBP y el ICE emiten un Formulario I-220B, Orden de Supervisión a los no ciudadanos que tienen una orden final de deportación, pero que no han sido expulsados de Estados Unidos. Asimismo, indican que este formato no es evidencia de tener un estatus o categoría migratoria, pero las personas son elegibles para presentar solicitud para otros beneficios, como el permiso de trabajo.

