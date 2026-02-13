Dónde está el bar Caribbean Social Club que enamoró a Bad Bunny en Nueva York por su herencia puertorriqueña

El bar Caribbean Social Club surgió como un espacio exclusivo que después se transformó en el punto de reunión del público latino. Artistas como Bad Bunny se han inspirado en él y en Toñita, su fundadora, para crear piezas como la canción “NUEVAYoL" y para representar a la cultura boricua en el medio tiempo del Super Bowl LX.

Dónde está el bar Caribbean Social Club

El Caribbean Social Club es dirigido por María Antonia Cay, más conocida como Toñita, y está ubicado en una zona de Williamsburg, Brooklyn, de acuerdo con The New York Times.

Justo en Grand Street se encuentra la puerta que da entrada a Toñita’s, un establecimiento lleno de banderas puertorriqueñas y de la esencia de la isla. En él, los clientes pueden beber cerveza, jugar dominó o disfrutar snacks como el arroz con gandules.

Toñita se ha convertido en una figura matriarcal que abrió el local en la década de 1970, cuando se trataba de un espacio exclusivo para el equipo de béisbol del barrio. Fue hasta el año 2000 que obtuvo la licencia para vender bebidas alcohólicas y comenzó a abrir para todo el mundo.

Toñita ha mantenido al Caribbean Social Club como un espacio de la cultura puertorriqueña en la Gran Manzana (Instagram/@medallalight/@tonitasny)

En el Caribbean Social Club se ofrecen ollas de platillos originarios de Puerto Rico, así como bebidas económicas. Por algún tiempo, el club fue una especie de secreto local, aunque después comenzó a llamar la atención de diferentes celebridades, incluido Benito Antonio Martínez Ocasio.

Por qué el Caribbean Social Club ha enamorado a famosos como Bad Bunny

Toñita ha mantenido abiertas las puertas del bar desde hace más de cinco décadas y este sitio es especial debido a que es considerado un “segundo hogar” para los nacidos en la isla que viven en la Gran Manzana, de acuerdo con Univision.

A pesar de las advertencias que ha recibido por parte de los inversionistas, quienes buscan darle otra cara al establecimiento, ya que ahora está en una zona comercial moderna, la mujer se ha mantenido firme en conservar la esencia del Caribbean Social Club.

El Caribbean Social Club tiene la esencia de Puerto Rico en Nueva York y ha sido visitado por diferentes famosos boricuas (Instagram/@tonitasny)

Además, María Antonieta cuenta con el respaldo de la comunidad latina y de artistas de la talla de Bad Bunny, visitante recurrente del local. El bar, conocido afectuosamente como “la casa de Toñita” por los hispanos en Brooklyn, se mantiene como un bastión cultural frente al cambio del barrio.

La propia dueña del establecimiento es quien cocina los platillos tradicionales con estilo boricua que se sirven en las mesas donde, además de bebidas y conversación, hay juegos de billar.

Así fue la participación de Toñina junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX

La relación entre Toñita y Bad Bunny se fortaleció luego de que el exponente de trap y reguetón grabara parte de su video musical “NUEVAYoL” en el local, además de rendirle homenaje en la letra. Sin embargo, este vínculo fue más allá al incluirla en su presentación del Super Bowl 2026.

El half time show completo

Luego de que el Conejo Malo organizara una fiesta en el bar con motivo del lanzamiento de su álbum DTMF, llevó el simbolismo del Caribbean Social Club al Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

María Antonieta y Benito Antonio sorprendieron al público con su colaboración en el medio tiempo del Super Bowl LX celebrado el pasado domingo 8 de febrero de 2026.

El famoso cantante retoma el verso de su canción en donde dice que Casa Toñita es un sitio en Nueva York en el que Puerto Rico “se siente cerquita”.

Toñita es la fundadora del Caribbean Social Club y participó en el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl (Instagram/@tonitasny)

La mujer de 85 años de edad, apareció en escena para darle al cantante un shot de lo que aparentemente es cañita, rodeada de escenografía que simula a Brooklyn. La aparición fue un homenaje a la cultura boricua y se transformó en un hito para la comunidad latina.