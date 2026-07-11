El “Cowboy Town” cerca de Miami y a 20 minutos del Hard Rock Stadium que parece una postal del lejano oeste
Hace más de 40 años, el recinto brinda espectáculos que realzan la cultura ecuestre y sus costumbres
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El lugar de rodeo Bergeron, ubicado en Davie, Florida, representa un oasis de tradición vaquera en el corazón del sur del estado. Este espacio transporta a sus visitantes al lejano Oeste con una atmósfera que celebra la cultura ecuestre y las costumbres del campo estadounidense.
Cómo es el “Cowboy Town”: el refugio del rodeo en Davie
La Arena Davie, dentro del complejo, se distingue por un diseño que combina áreas interiores y exteriores con capacidad para 4000 espectadores. El sitio evoca un “Cowboy Town” gracias a sus cuatro décadas de trayectoria dedicadas a mantener viva la esencia del rodeo profesional.
Además de su función original, de acuerdo con su sitio web, el recinto se transformó en un centro multicultural que alberga conciertos, exposiciones industriales y ferias especializadas. Esta arquitectura de madera y grandes espacios abiertos preserva una estética rústica que destaca frente al entorno urbano moderno de Florida.
Cuánto sale una entrada para un evento en el recinto de rodeo Bergeron
El complejo ofrece esquemas de alquiler diferenciados según el tipo de organización que desee utilizar las instalaciones. Las entidades con fines de lucro pagan 1800 dólares por jornadas de ocho horas, mientras que las organizaciones sin fines de lucro acceden a una tarifa de US$1000 por el mismo período.
El costo por hora adicional se fija en US$200 para entidades lucrativas y US$125 para asociaciones sin fines de lucro. El lugar aplica cargos extras para servicios como limpieza de baños o seguridad, con un valor de US$30 por hora en ambos casos.
Conexión con el Hard Rock Stadium: a cuánto tiempo queda en auto el centro de rodeo
La ubicación del recinto facilita el acceso tanto para residentes locales como para viajeros que visitan la zona por grandes eventos deportivos. El Davie Arena se sitúa a aproximadamente 20 minutos en auto del Hard Rock Stadium de Miami, según las rutas habituales de Google Maps.
Esta cercanía convierte al “Cowboy Town” en un complemento para quienes buscan entretenimiento cultural tras asistir a partidos o espectáculos en el estadio. La proximidad a las autopistas I-75 e I-95 asegura una conectividad para los conductores.
Historial reciente de rodeos en la ciudad de Davie y futuros eventos
El recinto sostiene una agenda cargada de eventos avalados por la Asociación Profesional de Vaqueros de Rodeo (PRCA, por sus siglas en inglés). Según Davieprodeo.com, la programación incluye los siguientes espectáculos principales, entre los cuales uno ya se llevó a cabo el mes pasado:
- Rodeo profesional Weekley Brothers Davie: celebrado el 20 de junio de 2026.
- Rodeo profesional Weekley Brothers Davie: programado para el 12 de septiembre de 2026.
- Rodeo de las Finales del Circuito Sureste: previsto para los días 13 y 14 de noviembre de 2026.
- Rodeo de las Finales del Circuito Sureste (cierre): agendado para el 15 de noviembre de 2026.
De acuerdo con su sitio oficial, la arena continúa posicionada como uno de los sitios más importantes del país para la competencia de vaqueros y vaqueras de élite.
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