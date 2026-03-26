En Little Havana: cómo alquilar en las nuevas viviendas asequibles en el barrio latino de Miami

La administración de la alcaldesa de la ciudad de Miami, Eileen Higgins, inauguró la semana pasada nuevas viviendas asequibles en el barrio latino de Little Havana. La construcción de los departamentos, distribuidos en dos edificios distintos, están destinados a hogares que cumplen ciertos requisitos de ingresos. Además, otro proyecto está en desarrollo y ya se pusieron a disposición las solicitudes para aplicar.

La inversión de Miami para la construcción de nuevas viviendas asequibles en el barrio latino

El lunes 16 de marzo, al inicio de la semana pasada, Higgins se reunió con el desarrollador del proyecto Related Urban Development Group, y otros funcionarios, para celebrar la inauguración del complejo de viviendas asequibles Brisas del Sol en Little Havana, dentro de Miami.

La ciudad de Miami inauguró las nuevas viviendas asequibles en el barrio latino de Little Havanna City of Miami

A través de un comunicado de prensa, publicado por su oficina, la alcaldesa enfatizó la importancia del desarrollo del proyecto. “Brisas del Sol representa el progreso que Miami necesita: viviendas asequibles en el corazón de nuestra comunidad", sostuvo.

En esa línea, aseguró que estos 146 apartamentos permitirán que familias trabajadoras, personas mayores y vecinos que mantienen la urbe en funcionamiento “vivan en la ciudad que aman, cerca de empleos, escuelas y oportunidades”.

Para concluir, sostuvo que continuará con la construcción de inmuebles de este tipo y manifestó: “La asequibilidad no es una opción, es el futuro de nuestra ciudad”.

De acuerdo con el comunicado, la ciudad de Miami otorgó 2.250.000 dólares en fondos federales del Programa de Inversiones para la Vivienda (HOME) para el desarrollo de US$53,3 millones. El proyecto incluye dos edificios separados con un total de 146 unidades de alquiler.

Además, todos los apartamentos de Brisas del Sol admiten mascotas y están destinados a hogares con ingresos entre el 30% y el 80% del Ingreso Medio del Área (AMI).

Cómo son las nuevas viviendas asequibles en el barrio latino de Miami

El primer edificio, de estilo jardín, está ubicado en 455 SW 16 Avenue y cuenta con 36 unidades en tres pisos, todas con planos de dos y tres habitaciones. La dirección se encuentra a solo minutos de Coconut Grove, el centro de Miami y Brickell. Además, tiene fácil acceso a las playas de la jurisdicción y al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Según los desarrolladores, esta instalación está destinada a hogares con ingresos de entre el 60% y el 80% del AMI.

El segundo edificio de viviendas, erigido en 154 SW 17th Ave, Miami, FL 33135, tiene acceso inalámbrico a internet y cuenta con interiores modernos y espaciosos Brisas del Sol

El segundo edificio, de ocho pisos, está ubicado en 154 SW 17 Avenue y cuenta con 110 unidades, la mayoría de las cuales ofrecen planos de una habitación y un baño. Este complejo está destinado a familias con ingresos de entre el 50% y el 80% del AMI.

Según la información de la página web oficial del proyecto, también tiene las siguientes características:

Interiores modernos y espaciosos.

Suelos de baldosas de vinilo de lujo en todas las residencias.

Muebles de madera de alta calidad en la cocina y los baños.

Mesadas de granito elegantes y sofisticadas

Lavadoras y secadoras en el segundo piso.

Servicios públicos seleccionados incluidos.

Acceso inalámbrico a internet.

Paquete de electrodomésticos completamente nuevos.

Entrada con control de acceso seguro.

Gimnasio.

Sala de usos múltiples.

Rincón de trabajo en el primer piso.

Cómodas salas para correo y paquetería.

Dos ascensores para residentes.

Cerrojos de acceso para residentes al edificio y a las zonas comunes.

Las nuevas viviendas asequibles en el barrio latino de Miami

Nuevas viviendas asequibles en Miami: apertura de solicitudes para otro proyecto

Luego de la inauguración de Brisas del Sol, la administración de Higgins abrió las solicitudes para un proyecto similar de viviendas asequibles en el Distrito Cinco.

En un comunicado de prensa, la oficina de la alcaldesa informó que podrán presentar solicitudes quienes hayan residido dentro de los límites de la ciudad durante los últimos 12 meses consecutivos. Este requisito se exime únicamente para el personal de primera respuesta de la ciudad o del condado de Miami-Dade (incluidos policías, bomberos y personal médico de emergencia).

Para calificar, los residentes deben cumplir con ciertos umbrales de ingresos en función del tamaño del hogar:

Una persona: ingreso máximo de US$104.160 al año.

Dos personas: ingreso máximo de US$118.920 al año.

Tres personas: ingreso máximo de US$133.800 al año.

Cuatro personas: ingreso máximo de US$148.680 al año.

Cinco personas: ingreso máximo de US$160.680 al año.

Seis personas: ingreso máximo de US$172.560 al año.

Las dos casas adosadas, que estarán erigidas en 1465 y 1467 NW 60 St., tendrán un precio de US$250 mil cada una. La vivienda unifamiliar, que se construirá en 411 NE 69 St., tendrá un valor de US$300 mil.

Se prevé que las tres casas estén terminadas para finales del verano de 2026. La construcción se financia mediante la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) y los Bonos de Obligación General Miami Forever (GOB).

Las solicitudes preliminares en papel estarán disponibles desde el lunes 23 de marzo hasta el viernes 3 de abril de 2026 en las oficinas del Distrito Cinco ubicadas en Liberty City, Little Haiti, Model City, Overtown, Wynwood/Edgewater y Upper Eastside.

Las autoridades recibirán las peticiones, junto con la documentación de respaldo, desde el lunes 6 de abril hasta el 13 del mismo mes, de lunes a viernes, de 9 a 17 hs, en la oficina del Liberty City Community Revitalization Trust, ubicada en 4800 NW 12 Ave., Miami, FL 33127.