En Florida: dónde queda la calle de Doral que llevará el nombre de la venezolana María Corina Machado

Doral, en Miami, Florida, a menudo descrita como la ciudad más venezolana de Estados Unidos y conocida como “La pequeña Venezuela” o “Doralzuela”, le dará el nombre de María Corina Machado a una calle. Esta es la ubicación exacta y los detalles de su inauguración.

La calle de Doral que llevará el nombre de María Corina Machado

El Concejo de la Ciudad de Doral aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por el concejal Rafael Pineyro. La calle se llamará María Corina Machado Path y abarcará Northwest 92nd Avenue, desde NW 25th St a NW 33rd St.

La ciudad de Doral aprobó renombrar un tramo de la Avenida 92 del Noroeste en honor a María Corina Machado Captura de pantalla Google Maps - Captura de pantalla Google Maps

Según el concejal, la elección de esta vía no es casualidad, sino que conlleva un fuerte mensaje simbólico para la comunidad y la causa venezolana en el sur de Florida. También destacó este reconocimiento como un tributo a los años de lucha y trabajo de Machado por la democracia.

De acuerdo con CBS News, los funcionarios municipales señalaron que aún no hay una fecha específica para la instalación del letrero, lo que haría oficial el nombre de la calle. Lo que sí confirmaron es que Machado está al tanto y que se trabaja para coordinar su asistencia cuando se inaugure.

El reconocimiento a Machado en “Doralzuela”

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, elogió el legado de Machado. “Esta mujer representa el coraje, la perseverancia y la democracia para muchos”, comentó.

Por su parte, Pineyro escribió en redes sociales: “Orgulloso de impulsar la codesignación de una calle en la Ciudad de Doral en honor a María Corina Machado. Un homenaje significativo al coraje, los valores democráticos y la lucha constante por la libertad que inspira a los venezolanos en todo el mundo".

El concejal, que nació en Caracas, Venezuela y se mudó con su familia a Miami, a los 15 años, fue quien presentó la iniciativa después de que Machado ganara el Premio Nobel de la Paz, señaló que la votación envió un mensaje poderoso.

“Estoy feliz de que hayamos podido aprobar esto hoy”, comentó Pineyro. Agregó que el mensaje se extiende más allá de Venezuela. “Es un mensaje claro para los nicaragüenses, los cubanos, cualquier comunidad, cualquier gobierno que en este momento esté oprimiendo a su pueblo”.

“Para la próxima generación, esto será muy simbólico”, expresó Luis González, un residente venezolano de Doral a CBS News. De acuerdo con el medio, simpatizantes y exiliados políticos llenaron el Ayuntamiento, y muchos calificaron el gesto de profundamente simbólico.

Así es Doral, la pequeña Venezuela en Miami

Desde 2003, Doral es uno de los 34 municipios que integran el conocido condado de Miami-Dade. Este lugar, que se encuentra a poco más de 1,5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami y a 19 km del centro, tiene más de 81.000 habitantes y un importante porcentaje son originarios de Venezuela.

Se dice que la mayoría de los nacidos en Venezuela en el área de Miami viven en esta ciudad. De hecho, algunos informes indican que el 40% de los residentes tienen raíces venezolanas, la mayor concentración en Estados Unidos, según refiere un reporte de BBC.

Personas en Doral, Florida, reaccionan a la noticia de la captura de Nicolás Maduro, tras acciones militares de Estados Unidos GIORGIO VIERA� - AFP�

Tal es la influencia de esta comunidad en la ciudad, al igual que en el país sudamericano, hay una Plaza Bolívar y una estatua en su honor que fue inaugurada en 2012.

Las calles de la ciudad están llenas de negocios que reflejan la rica cultura y gastronomía de ese país. Restaurantes, panaderías, y supermercados especializados en productos del país proliferan, en los que ofrecen desde arepas y otros alimentos y artículos que les permiten mantener un vínculo con su tierra natal.