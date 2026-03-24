En Fort Lauderdale: el Uscis aplicó la ley para revocar la ciudadanía americana tras descubrir el fraude de un migrante

La ciudadanía de Estados Unidos es uno de los privilegios más altos que concede el país. Sin embargo, el sistema judicial confirmó que no es inalterable si su procedencia es ilegal. El juez de distrito Rodney Smith emitió una orden final para cancelar la naturalización de un habitante de Fort Lauderdale de 25 años que, con base en mentiras y fraude federal, logró esta condición.

Falsedades juradas ante las autoridades migratorias

Según informó la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida a través de un comunicado y en su cuenta oficial de X, el acusado, nacido en Haití, orquestó un esquema masivo para obtener de manera fraudulenta 3,8 millones de dólares de los fondos de alivio por el COVID-19.

El aviso de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida sobre el fraude millonario Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida

Entre abril de 2020 y mayo de 2021, Joff Stenn Wroy Philossaint presentó solicitudes de préstamos con información falsa para desviar dinero de los contribuyentes destinado originalmente a pequeñas empresas en crisis.

El dictamen del tribunal enfatiza que el acusado emitió declaraciones falsas y críticas en su entrevista de naturalización, la cual se realizó el 15 de diciembre de 2020. En el momento en que solicitaba ser ciudadano, estaba implicado de manera activa en la elaboración de solicitudes fraudulentas a cambio de sobornos y en el hurto de fondos públicos.

Cuando los funcionarios de inmigración lo interrogaron bajo juramento, negó haber cometido crímenes o hecho declaraciones falsas para obtener beneficios públicos en el país.

Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal, fue claro en sus redes sociales acerca de la seriedad del caso. “Este acusado fundamentó su camino hacia la ciudadanía en afirmaciones engañosas, mientras sustraía millones de dólares de programas diseñados para preservar a las pequeñas empresas durante la pandemia", expresó en su perfil en X.

El mensaje en X del Fiscal Jason Reding Quiñones de Florida sobre el hombre que defraudó al estado por 3,8 millones de dólares X @USAO_SDFL

El fallo judicial reafirma la responsabilidad y fortalece el principio de que todos los beneficios migratorios adquiridos a través del engaño o de infracciones federales son eliminados automáticamente.

El esquema de los créditos fraudulentos

Philossaint y sus cómplices, según lo detallado por la investigación, elaboraron y entregaron 40 solicitudes de préstamos en total con datos falsos sobre los ingresos y la nómina de los solicitantes.

De acuerdo con los informes publicados por el organismo, el acusado recibió, a través de este plan, alrededor de US$549 mil en sobornos de terceros y préstamos.

El acusado recibió, a través de este plan, alrededor de US$549.000 en sobornos de terceros Freepik

Las autoridades señalaron que el fraude se produjo simultáneamente con su proceso de ciudadanía, que comenzó en febrero de 2020.

Esta investigación en conjunto abarcó a varias agencias de seguridad, como el IRS, el FBI, la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) y el Servicio Secreto. El anuncio de la revocación fue también apoyado por las investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami.

Multas y pérdida permanente de estatus

La Justicia formuló en septiembre de 2022 acusaciones oficiales por conspiración para cometer fraude cibernético, blanqueo de dinero y adquisición ilegal de la ciudadanía.

La Fiscalía procedió a retirar de forma oficial su estatus de ciudadano estadounidense freepik

Un jurado lo encontró culpable de haber adquirido la naturalización de manera ilegal después de declararse culpable por las acusaciones de conspiración. Una sentencia de 50 meses de cárcel federal fue dictada el 26 de junio del año 2023.

El pasado 23 de febrero de 2026, el tribunal aceptó la moción de la Fiscalía y procedió a retirar de forma oficial su estatus de ciudadano estadounidense.