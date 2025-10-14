Inminente cambio de hora en Estados Unidos: ¿cuándo hay que ajustar los relojes en 2025?

El próximo domingo 2 de noviembre, los ciudadanos de Estados Unidos deberán retrasar sus relojes para ajustarse al cambio de hora en todo ese país. La modificación finalizará el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) y dará inicio al estándar, en un movimiento que año a año causa debate.

Cuándo es el cambio de hora en EE.UU.

El cambio de hora en Estados Unidos pondrá fin al horario de verano, que comenzó el pasado 9 de marzo, según Time and Date. La fecha exacta será el domingo 2 de noviembre a las dos de la madrugada, cuando los estadounidenses deberán atrasar sus relojes hacia la una.

Los residentes estadounidenses deberán ajustar sus relojes el domingo 2 de noviembre Freepik

Los cambios hacia el horario estándar se realizan cada año el primer domingo de noviembre, en tanto los ciudadanos regresan al horario de verano el primer domingo de marzo.

Esta modificación resultará así en más luz por la mañana y menos por la tarde. En Estados Unidos, casi todos los estados realizan los ajustes horarios cada año, a excepción de Hawái y la mayor parte de Arizona, en donde rige la hora estándar.

El debate en Estados Unidos sobre el cambio de hora

En 1918, el Congreso aprobó la Ley de la Hora Estándar (Standard Time Act), que estableció así los horarios estándar y de verano, con el objetivo principal de ahorrar energía durante la Primera Guerra Mundial al aprovechar mejor las horas de luz durante el día. No obstante, no fue hasta 1966 que el gobierno promulgó oficialmente la Ley de Horario Uniforme.

Desde entonces, la regulación fue ampliamente cuestionada por diversos sectores de la política estadounidense. En los últimos años, 19 estados sancionaron leyes para establecer un horario fijo. Sin embargo, estas medidas no tienen efecto sin la aprobación federal.

El gobierno estadounidense promulgó como requisito legal el horario de verano en 1966 mediante la Ley de Horario Uniforme Freepik

En 2018, el estado de Florida se convirtió en el primero en aprobar una ley para implementar el horario de verano durante todo el año, mientras que Delaware hizo lo mismo un año más tarde. En este último caso, el gobierno estatal afirmó que bloquearía los relojes si Maryland, Nueva Jersey y Pensilvania también lo hacían, según retomó The Hill.

Asimismo, Wyoming aprobó una legislación en 2020 y expresó que realizaría el cambio si tres estados vecinos se sumaban. Por su parte, Alabama, Georgia, Luisiana, Tennessee, Texas y Maine también promulgaron leyes para establecer el horario de verano durante todo el año, sin que ninguna lograra la aprobación final.

La ley que puede cambiar definitivamente el horario en Estados Unidos

El Senado estadounidense aprobó por unanimidad en 2022 la legislación conocida como Ley de Protección de Sol, patrocinada por el entonces senador de Florida, Marco Rubio, con el objetivo de establecer el horario de verano permanente en todo el país.

El proyecto para establecer el horario de verano fue aprobado en 2022 por el Senado, pero no avanzó más allá Freepick

A pesar de estos movimientos, la aprobación de una modificación requiere tanto de la Cámara como del presidente. Mientras esto no suceda, sigue vigente el sistema tradicional.

La ley que rige en la actualidad permite a los estados optar por no aplicar el horario de verano. No obstante, como se ve en las diferentes legislaciones, algunas jurisdicciones quieren incluso tomar este horario como referencia permanente, por lo que no hay un consenso definitivo.