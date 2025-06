Es oficial: esto dijo Kristi Noem sobre el Alcatraz de los Caimanes para detener migrantes ilegales en Florida

La funcionaria Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), avaló públicamente la construcción del nuevo centro de detención para migrantes en los Everglades, Florida. La instalación, apodada Alcatraz de los Caimanes, comenzó a levantarse el lunes 23 de junio en el aeródromo Dade-Collier y busca ampliar la capacidad estatal ante el aumento de deportaciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

¿Qué dijo Kristi Noem sobre el centro para migrantes en Florida?

La secretaria Noem afirmó que el proyecto representa una solución “rápida, innovadora y rentable” para acelerar las detenciones migratorias. En un comunicado citado por The New York Times, señaló: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, trabajamos a toda velocidad para cumplir con el mandato de deportaciones masivas”.

En un posteo publicado en su cuenta oficial en X (@Sec_Noem), agregó que el proyecto será financiado en gran parte por el programa Shelter and Services de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), y cuestionó que ese fondo se haya utilizado durante la administración Biden para alojar migrantes en hoteles, entre ellos el Roosevelt Hotel de Nueva York.

¿Dónde estará el centro Alcatraz de los Caimanes?

La instalación se ubica en el Dade-Collier Training and Transition Airport, dentro del Parque Nacional Everglades, según la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, citada por The New York Times. El centro contará con carpas y estructuras temporales para alojar a 5000 personas detenidas por autoridades estatales o por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, aseguró que no será necesaria una inversión alta en seguridad porque el aislamiento natural del lugar, rodeado por caimanes y pitones, actúa como barrera. “Estoy orgulloso de apoyar al presidente Trump y a la secretaria Noem en su misión de solucionar de una vez por todas el problema de la inmigración ilegal”, dijo.

¿Cómo se financiará el centro de detención para migrantes?

Según The New York Times, el costo operativo anual estimado del centro será de US$450 millones. Florida podrá solicitar reembolsos a través del programa de FEMA.

En 2025, el gobierno de Trump retiró US$80 millones que habían sido asignados a la ciudad de Nueva York a través de ese fondo. La administración de la ciudad inició una demanda para recuperar ese dinero.

¿Qué busca Trump con los nuevos centros de detención?

El nuevo centro forma parte del esfuerzo del presidente Donald Trump por ampliar la capacidad nacional de detención. Según The New York Times, su gobierno ya superó las 55.000 personas bajo custodia migratoria, en contraste con las 40.000 detenidas al final de la gestión de Joe Biden.

El asesor fronterizo de Trump, Tom Homan, explicó que el número de camas disponibles “determina la cantidad de deportaciones posibles”. Además del centro en los Everglades, la administración Trump ha utilizado instalaciones como Guantánamo Bay y una megacárcel en El Salvador para alojar migrantes.

¿Qué critican las organizaciones de derechos migratorios?

Las agrupaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el nuevo centro constituye una forma de detención paralela al margen del sistema federal. En diálogo con The New York Times, Mark Fleming, director asociado del área de litigios federales del National Immigrant Justice Center, advirtió sobre los riesgos de retener personas en carpas sin servicios médicos adecuados, bajo las condiciones extremas del verano de Florida.

“El hecho de que quieran habilitar una instalación temporal, sin personal médico suficiente, en pleno verano, demuestra un desprecio por la salud y la seguridad de las personas que planean encarcelar ahí”, afirmó. Y concluyó: “Simplemente, es algo que escandaliza la conciencia”.