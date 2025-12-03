Quién es Nasry Asfura: el candidato apoyado por Donald Trump en las elecciones de Honduras

Las elecciones presidenciales en Honduras de 2025 aún mantienen un escenario abierto en una suerte de “empate técnico”, mientras avanza el conteo del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras una pausa temporal. Uno de los dos candidatos es Nasry Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien intervino de manera directa en la contienda.

Quién es Nasry Asfura, apodado “Papi a la Orden”: su perfil político y empresarial

Nasry Asfura nació el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa, la capital de Honduras, mientras que su familia tiene raíces palestinas. “Mis abuelos nacieron en Belén, Palestina. Después todos nacimos aquí en Honduras, mis papás, mis hermanas, mis hijas y mis nietas”, comentó en una entrevista con el periodista local Jorge Luis Medina.

Nasry Asfura y Salvador Nasralla se enfrentan en una contienda reñida por la presidencia de Honduras

Su trayectoria profesional se desarrolló en el sector de la construcción. Aunque estudió ingeniería, dirigió su carrera al ámbito empresarial, donde se desempeñó durante varios años antes de ingresar en la política.

Su participación en el sector público inició en la alcaldía de la capital, primero como concejal y luego como secretario del Fondo Hondureño de Inversión Social. En 2009, según lo retomado por CNN, fue electo diputado por el departamento de Francisco Morazán. Más adelante, alcanzó la alcaldía de Tegucigalpa en dos períodos consecutivos, entre 2014 y 2022, lo que consolidó su presencia dentro del Partido Nacional.

Conocido popularmente como “Papi a la orden”, un apodo surgido en una campaña de 2004, Asfura busca en estas elecciones su segundo intento presidencial. En 2021 fue derrotado por Xiomara Castro, líder del partido Libre, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo en Honduras.

Las propuestas de Nasry Asfura en Honduras y los retos del Partido Nacional

El proyecto de Asfura para la administración pública se centra en la inversión, la infraestructura productiva y la estabilidad fiscal. También ha mencionado la necesidad de descentralizar servicios, mejorar condiciones de seguridad y fortalecer los sistemas de salud y educación.

Su propuesta económica apunta a dinamizar el empleo y facilitar proyectos de desarrollo con financiamiento público y privado.

Uno de los principales desafíos de su campaña es el desgaste acumulado del Partido Nacional luego de tres períodos consecutivos en el poder, entre 2010 y 2022. Durante ese tiempo, el partido enfrentó acusaciones relacionadas con corrupción y vínculos con actividades ilícitas.

Nasry Asfura pertenece al Partido Nacional de Honduras, de carácter derecha conservadora y tradicional

Aunque Asfura no fue condenado, sí fue señalado por presunta malversación de fondos durante su gestión municipal. “Puedo ver a la gente directamente a la cara, a los ojos. No tengo nada que esconder”, aseguró, según lo retomado por CNN.

En materia internacional, el candidato de 67 años prevé reforzar los vínculos con EE.UU. Esta intención se apoya en el respaldo explícito de Trump a su candidatura.

¿Cuáles son los resultados de las elecciones en Honduras?

Con el 79% de las actas procesadas, el CNE mantiene el empate técnico entre Nasry Asfura, por el Partido Nacional de Honduras, y Salvador Nasralla, por el Partido Liberal de Honduras. El candidato respaldado por Trump reúne el 39,57% y se encuentra por debajo de su rival, que tiene el 40,34%.

Aún no se revela quién es el nuevo presidente de Honduras y, de acuerdo con el calendario electoral, el organismo tiene hasta 30 días para entregar la resolución final.

De acuerdo con los últimos datos, Nasry Asfura registra el 39,57% de los votos, mientras que Salvador Nasralla el 40,34%

Antes de reanudar con el conteo, los primeros datos de las actas transmitidas reflejaban una diferencia de 515 votos entre los candidatos presidenciales. En ese momento, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, confirmó el empate técnico y solicitó guardar calma, tener paciencia y esperar a que terminen de contabilizar.

La irrupción del apoyo de Donald Trump en la campaña hondureña

Días antes de la votación en honduras, Trump expresó abiertamente su preferencia por Nasry Asfura, el candidato de derecha. En ese entonces, señaló que trabajaría con él para frenar lo que calificó como un avance de tendencias políticas regionales que considera contrarias a sus intereses.

“La democracia está en tela de juicio en las elecciones en el hermoso país de Honduras”, aseguró el mandatario estadounidense en un extenso mensaje publicado en Truth Social. “Este pueblo no debe ser engañado otra vez. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura”, subrayó.

Donald Trump respalda a Nasry Asfura en Honduras

Como parte de su comunicado, pidió a los hondureños respaldar a Asfura para mantener cooperación con EE.UU. en temas de seguridad y política exterior. “Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo”, señaló.

Tras la jornada electoral y luego de conocerse el empate técnico, Trump sostuvo que existía un intento de alterar el resultado. “Es imperativo que la comisión termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños deben contar sus votos. ¡La democracia debe prevalecer!”, insistió en una publicación de Truth Social.