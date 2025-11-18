Está en Florida: el destino más elegido por los turistas para Thanksgiving

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) informó que 81.8 millones de estadounidenses viajarán durante el fin de semana largo de Acción de Gracias. En ese sentido, Florida es el estado más elegido por los turistas debido a sus parques temáticos y puerto de cruceros.

Cuál es la zona de Florida elegida por los turistas para Acción de Gracias

De acuerdo con la AAA, Orlando es el lugar elegido por los estadounidenses para pasar el Día de Acción de Gracias. Esta zona es conocida como la “capital de los parques temáticos” por ser la sede de Walt Disney World, SeaWorld®Orlando y Universal Studios.

Orlando es conocido por ser la capital de los parques temáticos en EE.UU. Ted Shaffrey - AP

Además de estas atracciones, se encuentra a unas 50 millas (72 a 88.5 kilómetros) del Centro Espacial Kennedy y cuenta con áreas naturales como los Jardines Harry P. Leu, que concentra un área de 20 hectáreas (50 acres).

Fort Lauderdale es el segundo destino preferido entre los usuarios. La denominada “Venecia de las Américas” es conocida por sus numerosas atracciones al aire libre, como el Parque Nacional Everglades, el boulevard Las Olas y el paseo fluvial que atraviesa la Avenida de los Millonarios.

El Parque Nacional de los Everglades es considerado como el parque natural subtropical más grande de Estados Unidos Instagram/@evergladesnps

“¿Con ganas de sol y surf? Fort Lauderdale te brinda eso a solo 24 millas con sus playas doradas y otras alternativas de descanso y disfrute", detalla la cuenta de Instagram de la ciudad ubicada en el Estado del Sol.

El tercer lugar optado para las fiestas es Miami. Esta ciudad ofrece atracciones de todo tipo, que van desde el distrito Art Decó hasta la vida nocturna en Ocean Drive y Little Havana. “¿Listo para un día perfecto? Ocean Drive vibra a cualquier hora, pero vivirlo de principio a fin es un plan inolvidable", señalan las redes sociales de la Oficina de Turismo de Miami y Miami Beach.

Los destinos elegidos por los estadounidenses a nivel internacional

Las familias estadounidenses también optan destinos internacionales para las festividades. Según consignó el organismo de transporte, París, Francia, es la ciudad más elegida por los turistas en el país norteamericano.

El Jardin du Luxembourg es también el jardín del senado francés Freepik

Al estar en los últimos días de otoño, los parques y jardines realzan el color rojo, naranja y dorado entre sus ramas. Por tanto, se recomienda visitar el Jardin du Luxembourg, Jardín de las Tullerías y el Parque Buttes-Chaumont.

Otro de los lugares que buscan visitar los estadounidenses es Ámsterdam. La capital de los Países Bajos es destacada por sus sistemas de canales del siglo XVII, sus calles cubiertas de piedra y sus múltiples museos.

Ámsterdam es una de las ciudades del mundo donde más se utilizan las bicicletas

Las últimas estadísticas para el Día de Acción de Gracias

Este año se prevé un incremento en la cantidad de viajes en comparación al año pasado. Desde este punto, se vislumbra que al menos 73 millones de personas viajarán en coche, lo que representa casi el 90% de los viajeros para las fiestas de noviembre.

Se especula que seis millones de viajeros estadounidenses utilizarán vuelos nacionales durante el fin de semana largo de Acción de Gracias, un aumento del 2 % en comparación con 2024.