Florida: cuándo entra en vigor el nuevo cambio de hora en Orlando y Miami este 2025

Los habitantes de Orlando y Miami, al igual que la gran mayoría de ciudades de Estados Unidos, deben realizar un cambio horario dos veces al año para adaptarse al Daylight Saving Time (DST), el sistema que busca aprovechar mejor la luz solar. Este 2025, el próximo ajuste de relojes en Florida se realizará el primer domingo de noviembre, fecha en que se deberá atrasar una hora de cara al invierno boreal.

La fecha exacta en la que entra en vigor el cambio de hora en Orlando y Miami

El próximo domingo 2 de noviembre, a las 2 de la madrugada, los residentes de Miami y Orlando tendrán una hora más para descansar, ya que deberán atrasar una hora sus relojes. Es decir, retrasar 60 minutos las agujas, hasta que vuelvan a marcar la 1.00 am. La modificación rige para todo el estado de Florida y gran parte de EE.UU.

Los residentes de Miami y Orlando tendrán que atrasar sus relojes una hora el próximo domingo 2 de noviembre Pexels

De esta manera, se pone fin al horario de verano. Este nuevo sistema se mantendrá hasta el 8 de marzo de 2026, cuando los relojes deberán volver a adelantarse 60 minutos.

Los dispositivos electrónicos conectados a internet, como teléfonos celulares, smartwatch y computadoras, modifican su horario de forma automática. Sin embargo, los relojes analógicos necesitarán del ajuste manual. También lo pueden necesitar los tableros de los vehículos.

Florida busca adoptar el horario estándar de manera permanente

La primera implementación nacional del cambio de hora ocurrió en 1918 con la Ley de Horario Estándar, de acuerdo al Departamento de Aplicaciones Astronómicas del Observatorio Naval de Estados Unidos (USNO, por sus siglas en inglés). A lo largo de los años, la norma sufrió modificaciones, derogaciones y reinstauraciones.

Florida intentó en diferentes ocasiones volver al horario de verano permanente durante todo el año. Se trata del proyecto bipartidista de la Ley Federal de Protección del Sol, impulsado por primera vez por el exgobernador Rick Scott en 2018.

Florida ha intentado establecer el horario estándar desde 2018

El ahora senador Scott incluso volvió a presentar la propuesta en enero de 2025, aunque no logró conseguir su aprobación federal.

Entre las principales razones que mencionó para eximir a Florida del cambio de horario se encuentran:

Salud : de acuerdo con la iniciativa, mantener el horario de verano reduce la probabilidad de obesidad infantil, el riesgo de problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares y depresión estacional. Además, aumenta la actividad física.

: de acuerdo con la iniciativa, mantener el horario de verano reduce la probabilidad de obesidad infantil, el riesgo de problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares y depresión estacional. Además, aumenta la actividad física. Productividad y mejora económica : los funcionarios señalaron que cuando los relojes se atrasan, hay una caída del 2,2% al 4,9% en la actividad económica . En ese sentido, quitar el cambio de hora favorecería especialmente a la industria agrícola.

: los funcionarios señalaron que cuando los relojes se atrasan, . En ese sentido, quitar el cambio de hora favorecería especialmente a la industria agrícola. Mayor seguridad : el senador indicó que el horario estándar reduce los robos en un 27%.

: el senador indicó que el horario estándar reduce los robos en un 27%. Disminuye accidentes de tránsito: el horario estándar reduce los choques de autos y los accidentes que involucran a peatones.

Los estados y territorios de EE.UU. que no deben cambiar de hora

La norma es obligatoria en la mayor parte de Estados Unidos. Sin embargo, hay territorios que poseen una hora estándar y no deben modificar sus relojes en noviembre.

Siete territorios estadounidenses están eximidos del cambio de hora Pexels

De acuerdo a Timeanddate, los territorios estadounidenses que mantienen sus relojes fijos durante todo el año son:

Hawái

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Islas Vírgenes

La mayor parte de Arizona (solo la Nación Navajo en la zona noreste adopta el cambio de hora).