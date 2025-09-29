LA NACION

Florida: cuándo entra en vigor el nuevo cambio de hora en Orlando y Miami este 2025

Los residentes de ambas ciudades deberán atrasar sus relojes 60 minutos el primer domingo de noviembre

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Los residentes de Miami y Orlando tendrán que cambiar sus relojes el domingo 2 de noviembre de 2025
Los residentes de Miami y Orlando tendrán que cambiar sus relojes el domingo 2 de noviembre de 2025Pexels

Los habitantes de Orlando y Miami, al igual que la gran mayoría de ciudades de Estados Unidos, deben realizar un cambio horario dos veces al año para adaptarse al Daylight Saving Time (DST), el sistema que busca aprovechar mejor la luz solar. Este 2025, el próximo ajuste de relojes en Florida se realizará el primer domingo de noviembre, fecha en que se deberá atrasar una hora de cara al invierno boreal.

La fecha exacta en la que entra en vigor el cambio de hora en Orlando y Miami

El próximo domingo 2 de noviembre, a las 2 de la madrugada, los residentes de Miami y Orlando tendrán una hora más para descansar, ya que deberán atrasar una hora sus relojes. Es decir, retrasar 60 minutos las agujas, hasta que vuelvan a marcar la 1.00 am. La modificación rige para todo el estado de Florida y gran parte de EE.UU.

Los residentes de Miami y Orlando tendrán que atrasar sus relojes una hora el próximo domingo 2 de noviembre
Los residentes de Miami y Orlando tendrán que atrasar sus relojes una hora el próximo domingo 2 de noviembrePexels

De esta manera, se pone fin al horario de verano. Este nuevo sistema se mantendrá hasta el 8 de marzo de 2026, cuando los relojes deberán volver a adelantarse 60 minutos.

Los dispositivos electrónicos conectados a internet, como teléfonos celulares, smartwatch y computadoras, modifican su horario de forma automática. Sin embargo, los relojes analógicos necesitarán del ajuste manual. También lo pueden necesitar los tableros de los vehículos.

Florida busca adoptar el horario estándar de manera permanente

La primera implementación nacional del cambio de hora ocurrió en 1918 con la Ley de Horario Estándar, de acuerdo al Departamento de Aplicaciones Astronómicas del Observatorio Naval de Estados Unidos (USNO, por sus siglas en inglés). A lo largo de los años, la norma sufrió modificaciones, derogaciones y reinstauraciones.

Florida intentó en diferentes ocasiones volver al horario de verano permanente durante todo el año. Se trata del proyecto bipartidista de la Ley Federal de Protección del Sol, impulsado por primera vez por el exgobernador Rick Scott en 2018.

Florida ha intentado establecer el horario estándar desde 2018
Florida ha intentado establecer el horario estándar desde 2018

El ahora senador Scott incluso volvió a presentar la propuesta en enero de 2025, aunque no logró conseguir su aprobación federal.

Entre las principales razones que mencionó para eximir a Florida del cambio de horario se encuentran:

  • Salud: de acuerdo con la iniciativa, mantener el horario de verano reduce la probabilidad de obesidad infantil, el riesgo de problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares y depresión estacional. Además, aumenta la actividad física.
  • Productividad y mejora económica: los funcionarios señalaron que cuando los relojes se atrasan, hay una caída del 2,2% al 4,9% en la actividad económica. En ese sentido, quitar el cambio de hora favorecería especialmente a la industria agrícola.
  • Mayor seguridad: el senador indicó que el horario estándar reduce los robos en un 27%.
  • Disminuye accidentes de tránsito: el horario estándar reduce los choques de autos y los accidentes que involucran a peatones.

Los estados y territorios de EE.UU. que no deben cambiar de hora

La norma es obligatoria en la mayor parte de Estados Unidos. Sin embargo, hay territorios que poseen una hora estándar y no deben modificar sus relojes en noviembre.

Siete territorios estadounidenses están eximidos del cambio de hora
Siete territorios estadounidenses están eximidos del cambio de horaPexels

De acuerdo a Timeanddate, los territorios estadounidenses que mantienen sus relojes fijos durante todo el año son:

  • Hawái
  • Samoa Americana
  • Guam
  • Islas Marianas del Norte
  • Puerto Rico
  • Islas Vírgenes
  • La mayor parte de Arizona (solo la Nación Navajo en la zona noreste adopta el cambio de hora).
LA NACION
Más leídas
  1. Cómo es el plan integral de vecinos para preservar la identidad de la zona
    1

    Las Cañitas: el plan vecinal que busca integrar el Pabellón del Centenario y frenar la subasta

  2. Se suman rechazos judiciales a una ley de movilidad de haberes: qué dice un nuevo fallo
    2

    Se suman rechazos judiciales a la ley de movilidad de haberes del gobierno de Alberto Fernández

  3. La impactante foto del técnico tras ganarle a River y los alfajores del arquero para los hinchas
    3

    Riestra, el club de barrio que se dio el lujo de ganarle a River en el Monumental y pasarlo en el historial

  4. Del grito que marcó su carrera a brillar en la selección juvenil: quién es el goleador del Sub 20
    4

    Alejo Sarco, el pibe que todo lo convierte en oro: del grito que marcó su carrera y el conflicto con Vélez a brillar en la selección juvenil

Cargando banners ...