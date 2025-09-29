Florida: cuándo entra en vigor el nuevo cambio de hora en Orlando y Miami este 2025
Los residentes de ambas ciudades deberán atrasar sus relojes 60 minutos el primer domingo de noviembre
- 3 minutos de lectura'
Los habitantes de Orlando y Miami, al igual que la gran mayoría de ciudades de Estados Unidos, deben realizar un cambio horario dos veces al año para adaptarse al Daylight Saving Time (DST), el sistema que busca aprovechar mejor la luz solar. Este 2025, el próximo ajuste de relojes en Florida se realizará el primer domingo de noviembre, fecha en que se deberá atrasar una hora de cara al invierno boreal.
La fecha exacta en la que entra en vigor el cambio de hora en Orlando y Miami
El próximo domingo 2 de noviembre, a las 2 de la madrugada, los residentes de Miami y Orlando tendrán una hora más para descansar, ya que deberán atrasar una hora sus relojes. Es decir, retrasar 60 minutos las agujas, hasta que vuelvan a marcar la 1.00 am. La modificación rige para todo el estado de Florida y gran parte de EE.UU.
De esta manera, se pone fin al horario de verano. Este nuevo sistema se mantendrá hasta el 8 de marzo de 2026, cuando los relojes deberán volver a adelantarse 60 minutos.
Los dispositivos electrónicos conectados a internet, como teléfonos celulares, smartwatch y computadoras, modifican su horario de forma automática. Sin embargo, los relojes analógicos necesitarán del ajuste manual. También lo pueden necesitar los tableros de los vehículos.
Florida busca adoptar el horario estándar de manera permanente
La primera implementación nacional del cambio de hora ocurrió en 1918 con la Ley de Horario Estándar, de acuerdo al Departamento de Aplicaciones Astronómicas del Observatorio Naval de Estados Unidos (USNO, por sus siglas en inglés). A lo largo de los años, la norma sufrió modificaciones, derogaciones y reinstauraciones.
Florida intentó en diferentes ocasiones volver al horario de verano permanente durante todo el año. Se trata del proyecto bipartidista de la Ley Federal de Protección del Sol, impulsado por primera vez por el exgobernador Rick Scott en 2018.
El ahora senador Scott incluso volvió a presentar la propuesta en enero de 2025, aunque no logró conseguir su aprobación federal.
Entre las principales razones que mencionó para eximir a Florida del cambio de horario se encuentran:
- Salud: de acuerdo con la iniciativa, mantener el horario de verano reduce la probabilidad de obesidad infantil, el riesgo de problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares y depresión estacional. Además, aumenta la actividad física.
- Productividad y mejora económica: los funcionarios señalaron que cuando los relojes se atrasan, hay una caída del 2,2% al 4,9% en la actividad económica. En ese sentido, quitar el cambio de hora favorecería especialmente a la industria agrícola.
- Mayor seguridad: el senador indicó que el horario estándar reduce los robos en un 27%.
- Disminuye accidentes de tránsito: el horario estándar reduce los choques de autos y los accidentes que involucran a peatones.
Los estados y territorios de EE.UU. que no deben cambiar de hora
La norma es obligatoria en la mayor parte de Estados Unidos. Sin embargo, hay territorios que poseen una hora estándar y no deben modificar sus relojes en noviembre.
De acuerdo a Timeanddate, los territorios estadounidenses que mantienen sus relojes fijos durante todo el año son:
- Hawái
- Samoa Americana
- Guam
- Islas Marianas del Norte
- Puerto Rico
- Islas Vírgenes
- La mayor parte de Arizona (solo la Nación Navajo en la zona noreste adopta el cambio de hora).
Otras noticias de Agenda EEUU
Sus características. En Estados Unidos: cuál es el verdadero precio del Samsung Galaxy S25 Ultra
La cotización. De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy lunes 29 de septiembre
Puntos clave. Crisis de vivienda en EE.UU.: el proyecto de ley que posibilitará la construcción de casas asequibles
- 1
Las Cañitas: el plan vecinal que busca integrar el Pabellón del Centenario y frenar la subasta
- 2
Se suman rechazos judiciales a la ley de movilidad de haberes del gobierno de Alberto Fernández
- 3
Riestra, el club de barrio que se dio el lujo de ganarle a River en el Monumental y pasarlo en el historial
- 4
Alejo Sarco, el pibe que todo lo convierte en oro: del grito que marcó su carrera y el conflicto con Vélez a brillar en la selección juvenil