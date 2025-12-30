Ron DeSantis protege a las mascotas: todas las leyes que aprobó en Florida e impactan en los animales

Ron DeSantis impulsó en Florida una serie de leyes y propuestas sobre protección animal. Desde sanciones más duras para quienes maltratan o abandonan mascotas hasta nuevas reglas para el negocio de los seguros veterinarios y el control de criaderos, el gobernador promovió un paquete de medidas que impactan de manera directa perros y otras especies.

“Trooper’s Law”: abandono de perros atados durante desastres naturales

La ley SB 150, conocida oficialmente como “Trooper’s Law”, representó uno de los cambios más severos en materia de protección animal en Florida. La norma, que entró en vigor el 1° de octubre de 2025, modificó los estatutos para castigar con mayor dureza a quienes abandonan perros atados durante emergencias climáticas.

Ron DeSantis firmó la Ley Trooper y la Ley Dexter durante un acto oficial, en respuesta a dos casos de crueldad animal que conmocionaron al estado Captura de video Local10.com

El texto legal incorporó definiciones clave y estableció penas específicas para un comportamiento que, hasta entonces, no estaba tipificado con ese nivel de gravedad. La legislación tomó su nombre de Trooper, un perro que fue hallado atado y abandonado mientras se aproximaba un huracán.

Entre los puntos centrales de la ley se destacan los siguientes aspectos:

Definió qué se entiende por “desastre natural”, al incluir huracanes, tormentas tropicales o tornados cuando existe una advertencia oficial del Servicio Meteorológico Nacional o una orden de evacuación, obligatoria o voluntaria.

Estableció el concepto de “restringir” a un perro como el acto de atarlo a un objeto fijo mediante cadenas, sogas, correas u otros dispositivos similares.

Incorporó el abandono de un perro atado durante un desastre natural como un delito grave de tercer grado.

Fijó sanciones que incluyeron multas de hasta 10.000 dólares, penas de prisión o ambas, según lo dispuesto por la legislación penal vigente.

HB 655: seguros para mascotas y programas de bienestar

La HB 655 introdujo un marco regulatorio integral para los seguros de mascotas y los llamados programas de bienestar animal. Esta ley, que comenzará a regir el 1° de enero de 2026, busca ordenar un mercado en crecimiento y ofrecer mayor claridad a los dueños de animales que contratan este tipo de coberturas.

La ley HB 655, que entra en vigor el 1° de enero de 2026, ordena el mercado de seguros veterinarios al exigir transparencia total en las fórmulas de pago Archivo

Esta norma modificó el Código de Seguros de Florida y reconoció formalmente al seguro para mascotas como una modalidad dentro del seguro de propiedad, siempre que cubra accidentes y enfermedades. Al mismo tiempo, estableció límites claros entre pólizas de seguro y programas de bienestar que no constituyen seguros.

Entre los cambios más relevantes se incluyen:

La obligación de que las aseguradoras informen de manera clara cómo se calculan los pagos de los reclamos y qué fórmulas o tablas utilizan.

La exigencia de detallar exclusiones de cobertura, como condiciones preexistentes, enfermedades congénitas, trastornos hereditarios o afecciones crónicas.

La autorización para imponer períodos de espera en enfermedades o condiciones específicas, con un máximo de 30 días, aunque prohibió cualquier espera en casos de accidentes.

El derecho de los clientes a revisar la póliza y devolverla dentro de los 30 días posteriores a recibirla, con reembolso total de la prima si no se presentó ningún reclamo.

La prohibición de condicionar la elegibilidad para contratar un seguro a la participación en programas de bienestar.

“Dexter’s Law”: penas más duras por crueldad animal agravada

La HB 255, conocida como “Dexter’s Law”, profundizó el enfoque punitivo frente a los casos más extremos de maltrato animal. Esta ley entró en vigor el 1° de julio de 2025 y apuntó directamente contra quienes torturan, mutilan o matan animales de forma intencional.

La legislación introdujo dos herramientas centrales: la exposición pública de los condenados y el endurecimiento de las penas mediante un multiplicador de sentencia. Ambas medidas buscaron no solo castigar, sino también prevenir nuevos episodios de abuso.

Los principales puntos de la norma son:

La obligación del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida de publicar en su sitio web, en un formato accesible y fácil de buscar, los nombres de las personas condenadas o que se declararon culpables por crueldad animal. Este punto se comenzará a instrumentar desde el 1° de enero de 2026.

La creación de un registro que permitirá a refugios y organizaciones evitar que estas personas adopten nuevas mascotas.

La incorporación de un multiplicador de 1,25 sobre los puntos de sentencia cuando el delito principal fuese la crueldad animal agravada, lo que elevará las penas mínimas posibles.

La aclaración de que estas disposiciones no aplican a animales utilizados con fines agrícolas ni a fauna cautiva autorizada por la ley.

El gobernador Ron DeSantis presentó una iniciativa legislativa que busca modificar de raíz el funcionamiento de los comercios de mascotas X: Ron DeSantis

El proyecto de ley para proteger cachorros y combatir criaderos abusivos

Además de las leyes ya aprobadas, Ron DeSantis anunció en noviembre de 2025 un proyecto orientado a frenar las prácticas abusivas en la cría de perros. El plan propuso establecer estándares éticos obligatorios para los criadores.

El gobernador explicó que la iniciativa apunta a erradicar los denominados “puppy mills”, lugares donde los animales sufren sobreexplotación, hacinamiento y condiciones insalubres. “En Florida, siempre vamos a luchar para proteger al mejor amigo del hombre”, afirmó DeSantis al presentar la propuesta.

Entre las acciones contempladas se incluyen: