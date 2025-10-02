¿Cómo son los otoños en Florida?

Florida es uno de los estados más atractivos para quienes buscan temperaturas suaves en el otoño, pero también es un territorio con marcadas diferencias entre sus ciudades principales. El clima durante esta estación combina días aún cálidos con lluvias que se reducen de manera progresiva a lo largo de los meses. Además, hay particularidades según se analice el norte, el centro o el sur del Estado Soleado.

Qué se espera para este otoño en Florida

De acuerdo con el pronóstico estacional del Old Farmer’s Almanac, el otoño de 2025 se perfila más cálido y seco de lo habitual en Florida. En septiembre, la temperatura promedio se calculó en 82°F (27,7°C), un grado por encima del promedio histórico, con una acumulación de 4,5 pulgadas (114 mm) de lluvia, lo que representó tres pulgadas menos de lo usual.

Para octubre, se espera que la temperatura promedio descienda a 76 °F (24,4 °C), cercana a la media histórica, mientras que la lluvia se reducirá aún más Canva

Durante ese mes, predominaron los días calurosos, acompañados de tormentas dispersas en la primera mitad, para luego dar paso a un ambiente más fresco con precipitaciones aisladas hacia finales de septiembre.

En octubre, el promedio descenderá hasta los 76°F (24,4°C), una cifra cercana a la media histórica, mientras que la cantidad de lluvia se reducirá aún más, con apenas 2,5 pulgadas (63 mm), dos menos de lo esperado para esa época. La tendencia general en este mes consiste en días soleados y templados, con algunos chubascos puntuales y un cierre con temperaturas más frescas.

Temperatura promedio para el otoño en Florida

Las temperaturas otoñales muestran contrastes climáticos importantes entre el sur y el norte del territorio estatal. Estos son los datos promedio de la última década proporcionados por Weather Spark:

Miami: los valores máximos diarios caen de 89°F (31,6°C) en septiembre a 79°F (26,1°C) en noviembre, mientras que las mínimas descienden de 78°F (25,5°C) a 68°F (20°C).

los valores máximos diarios caen de 89°F (31,6°C) en septiembre a 79°F (26,1°C) en noviembre, mientras que las mínimas descienden de 78°F (25,5°C) a 68°F (20°C). Fort Lauderdale : la situación es similar, con máximas que oscilan entre 89°F (31,6°C) y 79°F (26,1°C), y mínimas que bajan de 78°F (25,5°C) a 67°F (19,4°C).

: la situación es similar, con máximas que oscilan entre 89°F (31,6°C) y 79°F (26,1°C), y mínimas que bajan de 78°F (25,5°C) a 67°F (19,4°C). Orlando : ubicado en el centro del estado, experimenta un descenso más pronunciado. Las máximas pasan de 89°F (31,6°C) a 75°F (23,8°C), mientras que las mínimas se reducen de 75°F (23,8°C) a 58°F (14,4°C).

: ubicado en el centro del estado, experimenta un descenso más pronunciado. Las máximas pasan de 89°F (31,6°C) a 75°F (23,8°C), mientras que las mínimas se reducen de 75°F (23,8°C) a 58°F (14,4°C). Tampa : las máximas varían de 90°F (32,2°C) a 76°F (24,4°C), mientras que las mínimas van de 75°F (23,8°C) a 58°F (14,4°C).

: las máximas varían de 90°F (32,2°C) a 76°F (24,4°C), mientras que las mínimas van de 75°F (23,8°C) a 58°F (14,4°C). Tallahassee: la capital del estado, en el norte. Allí las máximas descienden de 90°F (32,2°C) a 69°F (20,5°C), al tiempo que las mínimas caen bruscamente de 71°F (21,6°C) a 47°F (8,3°C), con registros ocasionales de apenas 31°F (-0,5°C).

En Miami, las temperaturas máximas descienden notablemente durante el otoño, desde los 89 °F (31,6 °C) en septiembre hasta los 79 °F (26,1 °C) en noviembre Canva

Cuándo termina el otoño en EE.UU.

El otoño en Estados Unidos comienza oficialmente con el equinoccio de septiembre y concluye el 21 de diciembre, cuando inicia el invierno. En Florida, este cambio de estación se manifiesta de manera progresiva.

En el norte, como en Tallahassee, el ambiente otoñal se percibe con noches frescas ya en octubre, mientras que en el sur, en ciudades como Miami o Fort Lauderdale, la transición se nota sobre todo en la reducción de las lluvias y no tanto en la temperatura.

En Florida: el promedio de lluvias y nevadas durante otoño

El otoño se caracteriza por un marcado descenso de las precipitaciones:

Miami: la probabilidad de un día lluvioso cae de un 61% a comienzos de la estación hasta un 18% en noviembre.

la probabilidad de un día lluvioso cae de un 61% a comienzos de la estación hasta un 18% en noviembre. Orlando y Tampa: la posibilidad pasa del 59% en septiembre a menos del 20% hacia finales del otoño.

la posibilidad pasa del 59% en septiembre a menos del 20% hacia finales del otoño. Fort Lauderdale: el comportamiento es muy parecido, con un descenso de 61% a 18%.

La acumulación mensual de lluvia también muestra una reducción importante:

Miami: el promedio de 31 días pasa de 5,6 pulgadas (142 mm) a apenas 1,6 pulgadas (40 mm).

el promedio de 31 días pasa de 5,6 pulgadas (142 mm) a apenas 1,6 pulgadas (40 mm). Orlando: va de 5,6 pulgadas (142 mm) a 1,8 pulgadas (45 mm).

va de 5,6 pulgadas (142 mm) a 1,8 pulgadas (45 mm). Tampa: comienza en 6,3 pulgadas (160 mm) y concluye en 1,8 pulgadas (45 mm).

comienza en 6,3 pulgadas (160 mm) y concluye en 1,8 pulgadas (45 mm). Fort Lauderdale: desciende de 5,6 pulgadas (142 mm) a 1,7 pulgadas (43 mm).

desciende de 5,6 pulgadas (142 mm) a 1,7 pulgadas (43 mm). Tallahassee: comienza el otoño con 4,6 pulgadas (117 mm) y cierra con 3,2 pulgadas (81 mm).

Aunque la nieve es extremadamente rara en Florida, la región norte del Panhandle y ciudades como Tallahassee pueden registrar ocasionalmente nevadas ligeras o aguanieve Canva

En cuanto a las nevadas, el fenómeno es sumamente raro en Florida. La mayor parte del estado nunca experimenta nieve.

Sin embargo, el norte, en especial la franja del Panhandle y ciudades como Tallahassee, puede registrar ocasionalmente nevadas ligeras o aguanieve unas pocas veces por década.

¿Cómo es el resto del año en Florida?

Florida es reconocido por tener uno de los inviernos más suaves de Estados Unidos. En ciudades como Miami y Fort Lauderdale, las temperaturas mínimas invernales rara vez bajan de 61°F (16°C), mientras que en Tallahassee pueden descender a 41°F (5°C).

La primavera se caracteriza por un aumento progresivo de las temperaturas y el inicio de la temporada seca.

El verano, en cambio, es caluroso y húmedo, con máximas que superan los 95°F (35°C) en el norte y rondan los 90°F (32°C) en el sur. Esta época coincide con la temporada de huracanes, donde los vientos pueden alcanzar ráfagas superiores a 115 millas por hora (185 km/h).