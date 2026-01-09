Clima de hoy en EE.UU.: tormenta invernal para el fin de semana, nieve y lluvias este viernes 9 de enero de 2026

Un sistema meteorológico de gran escala afectará a Estados Unidos desde este viernes 9 de enero de 2026 y se extenderá durante el fin de semana. El fenómeno combina tormentas invernales con nieve intensa, lluvias persistentes y precipitaciones mixtas, lo que llevó a la activación de alertas por viajes peligrosos, inundaciones repentinas y condiciones severas.

Alaska bajo tormenta invernal: nieve intensa y frío extremo

Alaska es una de las zonas más afectadas por este evento. Varias comunidades del sureste y del centro-sur del estado permanecen bajo avisos de tormenta invernal desde las primeras horas del viernes 9 de enero.

Las alertas meteorológicas para este viernes se concentran en gran parte del este y noreste de EE.UU. NWS

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), en localidades como Haines y Skagway, se esperan acumulaciones de nieve que oscilan entre seis y 11 pulgadas (15 y 28 centímetros) a lo largo del día.

En puntos más elevados, como el paso Thompson y la zona de Ernestine, los registros previstos son aún mayores, con totales que pueden acercarse a las 26 pulgadas (66 centímetros) entre viernes y sábado. En áreas cercanas a Ptarmigan, la nieve se acumularía tanto durante el día como en la noche, con temperaturas muy bajas y sensaciones térmicas extremas.

Kansas, Oklahoma y Texas con alertas por nevadas

El segundo foco de atención se ubica en las Altas Planicies, una amplia y elevada meseta que forma la parte occidental de las Grandes Llanuras y se extiende al este de las Montañas Rocosas, donde un sistema de baja presión genera nevadas relevantes en sectores de Kansas, Oklahoma y Texas.

En el noroeste de los Panhandles de Texas y Oklahoma, las acumulaciones previstas varían entre cuatro y nueve pulgadas (diez y 22 centímetros), con viento del norte que intensifica la dificultad para circular, según el pronóstico del NWS.

En el suroeste de Kansas, varios condados registran avisos de tormenta invernal. Las alertas para ciudades como Liberal indican que los totales podrían superar las seis pulgadas (15 centímetros), mientras que en Dodge City y Garden City los valores serían algo menores, aunque suficientes para afectar rutas y caminos secundarios.

En el condado de Texas, en Oklahoma, y en sectores del norte de Texas, la acumulación se combina con ráfagas de hasta 40 millas por hora (64 kilómetros por hora). Esta situación provoca nieve soplada, lo que reduce drásticamente la visibilidad y eleva el riesgo de cierres viales temporales durante el viernes.

Se anticipan nevadas intensas en las altiplanicies del centro y sur debido al movimiento de un frente frío proveniente de las montañas Brett Coomer - Houston Chronicle

Colorado y Nuevo México: nieve, viento y visibilidad reducida

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, en las montañas del sureste de Colorado, la zona de Raton Mesa y las planicies del sur, se estiman acumulaciones de entre diez y 12 pulgadas (25 y 30 centímetros). En las Wet Mountains, los valores podrían ser incluso superiores.

En Nuevo México, localidades como Raton enfrentan nevadas acompañadas de viento, con totales que rondan entre tres y cinco pulgadas (siete y 12 centímetros) en áreas urbanas y mayores registros en pasos de montaña. En los condados de Colfax y Union, se anticipan episodios de visibilidad casi nula debido a la combinación de copos intensos y ráfagas fuertes.

Las autoridades advierten que los traslados durante la mañana y la tarde del viernes serán particularmente complicados en esta región, tanto en carreteras interestatales como en rutas secundarias.

Lluvias intensas y tormentas severas en el sureste de EE.UU.

Mientras el centro y el oeste enfrentan nieve, el sureste de EE.UU. se prepara para lluvias persistentes y tormentas eléctricas. El ingreso de aire cálido y húmedo antes del frente frío crea condiciones favorables para precipitaciones intensas.

Según el aviso de alertas de la agencia meteorológica, estados como el este de Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Georgia y partes de Tennessee y Kentucky se encuentran bajo condiciones de tormentas severas. En algunas áreas, se prevé la posibilidad de tornados, vientos dañinos y caída de granizo.

El riesgo de inundaciones repentinas es elevado, especialmente en el sur de Misisipi y zonas cercanas de Luisiana. Las tormentas podrían repetirse sobre los mismos sectores y acumular entre cinco y ocho pulgadas (12 y 20 centímetros) de lluvia en períodos relativamente cortos.

El sureste enfrenta una seria amenaza de inundaciones repentinas y tormentas severas causadas por aire inestable y húmedo NWS

Precipitaciones mixtas en el noreste y zonas de transición

A medida que el sistema avance hacia el este, el noreste de EE.UU. experimentará precipitaciones mixtas. Desde el corredor que va de Nueva York hasta Maine, se esperan combinaciones de lluvia, aguanieve y, en sectores elevados, nieve.

Estas condiciones son especialmente problemáticas para el tránsito, ya que la lluvia engelante puede congelarse al contacto con superficies frías. En la zona de Nueva Inglaterra, el riesgo es mayor en áreas de altitud y durante las horas nocturnas.

Situaciones similares de precipitación mixta también se observan en otros estados del norte y centro del país norteamericano, donde el límite entre el aire frío y el aire más templado se desplaza rápidamente, lo que modifica el tipo de precipitación en pocas horas.

Cómo evolucionará el clima en EE.UU. durante el fin de semana

Para el sábado 10 y domingo 11 de enero, el impacto del sistema será desigual según la región. En las Altas Planicies y el suroeste, la tormenta invernal habrá finalizado hacia la madrugada del sábado y dará paso a cielos más despejados y temperaturas en ascenso durante el día.

No obstante, las mañanas seguirán frías debido a la nieve acumulada y al enfriamiento nocturno. En algunas zonas, la sensación térmica podría ubicarse cerca de los cero grados.

En la costa este y el noreste, el sistema llegará con mayor fuerza durante el fin de semana. El sábado y el domingo se prevén lluvias generalizadas en el Atlántico Medio, con posibilidad de nieve o lluvia engelante en sectores de Nueva Inglaterra.