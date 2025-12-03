Héroe cubano en Florida: una camioneta cayó al agua en Miami y un migrante les salvó la vida a sus ocupantes

Una camioneta cayó al agua en Miami con dos mujeres a bordo, que quedaron atrapadas en el vehículo cuando se activaron los airbags. Al ver la secuencia, un ciudadano de origen cubano que vive en Florida no dudó en intervenir y fue calificado como un “héroe” por las autoridades locales.

El video del cubano que rescató a dos personas en un accidente en Miami

Rafael Valdez no lo pensó dos veces cuando vio que una camioneta con dos ocupantes cayó al agua en el Miami River Point Marina y se dispuso a ayudarlas a salir del vehículo. Según detalló el denominado “héroe”, se trató de “unos segundos de vida o muerte”.

El suceso ocurrió la tarde del lunes 1º de diciembre, en Northwest 18th Terrace de la ciudad de Florida, según remarcó Telemundo.

Se trató de un camión del Departamento de residuos sólidos de Miami, donde se encontraban dos trabajadoras, que chocó contra un árbol y, posteriormente, contra una embarcación en el muelle, antes de caer al agua.

El momento quedó registrado en las filmaciones de testigos que transitaban la zona: en las imágenes se puede ver cómo Valdez utiliza un cuchillo para rescatar a los ocupantes del vehículo.

“Sabía que me podía pasar algo porque estaba un barco desbaratado. Entré con cuidado“, señaló al medio citado.

La camioneta chocó contra un árbol, el muelle y después cayó al agua Captura/Telemundo

Cómo fue el rescate de dos trabajadoras en una camioneta que cayó al agua en Miami

En medio de los nervios del momento, el hombre de origen cubano relató cómo fue el rescate de las dos personas que se encontraban en la camioneta que cayó en el puerto.

"Pedí un cuchillo“, señaló, que utilizó para desinflar los airbags que impedían la salida de las mujeres del vehículo. ”El cristal ya estaba roto, pero las bolsas de aire estaban cubriendo la ventanilla", detalló.

La escena quedó registrada en video y las autoridades agradecieron la intervención del hombre

El signo de alerta que provocó la reacción de Valdez fue el grito de una de las afectadas. “Como todos, fui a ver qué pasaba, pero nadie reaccionó. Escuché a la mujer pedir ayuda y fue entonces cuando entré”, aseveró.

El hombre sufrió un corte en el tobillo derecho, por el que le dieron 18 puntos, pero aseguró que es una consecuencia secundaria. “Me siento bien por haber llegado a tiempo y por haber salido con las dos mujeres sanas y salvas", indicó.

Las autoridades de Miami agradecieron la colaboración del ciudadano cubano en el incidente

Según señaló NBC 6, las autoridades de Miami agradecieron “la rápida y valiente actuación de los ciudadanos que acudieron de inmediato y se lanzaron al agua para ayudar". En el comunicado se confirmó que las dos mujeres “fueron rescatadas sanas y salvas”.

En tanto, Valdez aseguró que no se considera un héroe por las acciones del lunes en la ciudad de Florida.

“Creo que cualquiera en esa situación habría ayudado. Depende de la reacción de cada persona en ese momento, pero creo que otras personas también lo habrían hecho”, dijo. Y concluyó: “Son dos vidas, dos personas que podrían haberse ahogado“.