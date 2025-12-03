En Florida: cómo funciona el operativo “Safe Holidays” en el Dolphin Mall, donde detuvieron a argentinos por robar

A medida que se acerca la temporada de compras navideñas, la policía de Florida toma medidas especiales. En noviembre pasado, lanzó por tercer año consecutivo el operativo “Safe Holidays” en el Dolphin Mall. Con innovaciones, como la implementación del centro de mando móvil, los oficiales ya efectuaron varios arrestos, entre ellos las detenciones de cinco argentinos que presuntamente robaron mercancía en el centro comercial.

Cómo funciona el operativo “Safe Holidays” en el Dolphin Mall de Florida

El 14 de noviembre, el Departamento de Policía de Sweetwater anunció el inicio de la operación. En una publicación de Instagram, las autoridades especificaron que estará vigente hasta el 4 de enero de 2026. “Recuerde que la ciudad de Sweetwater tiene tolerancia cero cuando se trata de la delincuencia, así que piense dos veces”, indica el mensaje.

La policía de Florida inició el operativo “Safe Holidays"

Dolphin Mall, un shopping de Miami entre los más concurridos, tendrá este diciembre su año número 25 de compras con descuentos para las fiestas, lo que exige una gran seguridad.

En este escenario, los agentes colocaron conos por todo el centro comercial para dirigir el tráfico. Según detalló NBC Miami, en la parte trasera se instaló una zona de transporte compartido para reducir la congestión. A su vez, se incrementó la presencia policial, con más patrullas y agentes encubiertos, junto con motocicletas eléctricas.

Este año se implementó el centro de mando móvil para vigilancia, operaciones y respuesta. “Es un multiplicador de fuerza porque ahora podemos comandar y entregar recursos en el sitio con mucha capacidad”, manifestó un oficial de policía en diálogo con NBC.

La policía de Florida intensifica las operaciones en el Dolphin Mall de cara a la temporada de compras navideñas en Estados Unidos @fdlepio - @fdlepio

El centro permite observar imágenes de drones con claridad, cámaras de vigilancia y la ubicación de los agentes en la propiedad y las zonas adyacentes.

Los argentinos arrestados como parte del operativo “Safe Holidays” en el Dolphin Mall

Los oficiales del SPD detuvieron recientemente a cinco argentinos, acusados de robar mercancía por miles de dólares. De acuerdo con la información difundida por NBC Miami, los sospechosos, que serían amigos, volverían a Argentina este miércoles.

Fueron identificados por fuentes policiales como Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49; y Juan Pablo Rua, de 45. Todos ellos enfrentan cargos por orquestar un plan para defraudar y por robo minorista.

Cinco argentinos fueron detenidos en Florida por robar miles de dólares en mercancía en el Dolphin Mall

Las cámaras de vigilancia mostraron que los implicados habrían ingresado a una tienda de Burlington, en la que seleccionaron equipaje y se fueron sin pagar. Luego, entraron a una tienda de Columbia, donde se separaron y ocultaron mercancía en el equipaje. Posteriormente, utilizaron el mismo modus operandi en un local de North Face.

Dos de los sospechosos presuntamente atracaron una sucursal de Tommy Hilfiger y luego fueron encontrados en una parada de autobús cercana. Entre sus pertenencias cargaban alrededor de 950 dólares en mercancía robada, mientras que los otros sospechosos tenían más de US$1100 en mercancía robada.

El éxito del operativo “Safe Holidays” en el Dolphin Mall de Florida

Bajo la operación dedicada a mitigar la problemática de los delitos en el ajetreado período de compras, la delincuencia disminuyó en un 34% el año pasado, según indicó el jefe de policía Sergio Díaz.

“Este año también estamos viendo una reducción. Como ya he dicho, la mayor presencia policial durante las fiestas es lo que marca la diferencia”, agregó, en diálogo con NBC.

La policía de Florida lleva a cabo la operación "Safe Holidays" en el Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos Google Maps

Una residente local, identificada como Martha, manifestó la tranquilidad que le genera el incremento de la presencia policial. “Creo que es algo maravilloso, teniendo en cuenta que da la tranquilidad que necesitan, con todo lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos”, sostuvo.

Por su parte, los oficiales pidieron a los compradores que retiren todos los objetos de valor como carteras o billeteras de sus automóviles. Además, instaron a las personas a evitar dejar teléfonos celulares desatendidos y a asegurarse de cerrar sus vehículos con llave.