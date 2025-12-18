Nueva ley de matrículas de auto en Florida: cómo saber si la placa de mi vehículo está en regla o no

Una nueva ley sobre las matrículas de vehículos, que comenzó a regir en octubre en Florida, generó algunas dudas entre los ciudadanos e incluso en las autoridades. La norma aprobada por Ron DeSantis establece que las placas no pueden llevar marcos o coberturas que oculten cierta información. La confusión incluso dio lugar a la detención de un conductor, pero luego la Policía debió pedir disculpas.

Las claves para determinar si la matrícula de un vehículo de Florida está en regla

El nuevo marco legal se generó a partir de la entrada en vigor de la ley HB 253. La norma endurece las sanciones para los conductores del Estado del Sol que oculten información que debe verse claramente en la matrícula.

La nueva ley de matrículas de Florida obliga a que cierta información se pueda ver claramente en las placas Freepik

Sin embargo, desde que comenzó a regir se generaron dudas sobre su alcance y aplicación. Ante la incertidumbre de muchos sobre qué constituye una falta, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) lanzó un comunicado.

De acuerdo con la entidad, están en regla los vehículos en los que la matrícula muestre claramente:

El identificador de placa alfanumérico .

. La calcomanía que va ubicada en la esquina superior derecha.

Si esa información está a la vista sin interferencias, el conductor no será susceptible a una detención ni ningún tipo de sanción que establece esta ley.

Qué prohíbe la ley de Florida sobre las matrículas de auto

La norma que promulgó DeSantis endurece los castigos para el incumplimiento de una regla que ya existía. Concretamente, sanciona las siguientes prácticas con una placa de vehículo:

Realizar alguna modificación sobre el color original de la matrícula.

de la matrícula. Colocar cubiertas transparentes o polarizadas.

transparentes o polarizadas. Usar sprays, tintes, láminas reflectivas o coberturas oscuras.

oscuras. Incorporar dispositivos que afecten la visibilidad del número.

Cualquiera de estas prácticas con las placas implicará la detención y una infracción penal en Florida Facebook Florida Highway Patrol

La modificación más importante que realiza la HB 253 es que antes cualquiera de estas prácticas se consideraba como una falta de tránsito. Sin embargo, desde octubre la nueva legislación dispone que son infracciones penales.

En ese sentido, un conductor de Florida está expuesto a sufrir penas que incluyen hasta un año en la cárcel y una multa de US$1000.

Por otro lado, si las autoridades determinan que cualquier de las faltas ocurrió para cometer o colaborar con un delito, el tiempo en prisión puede subir hasta cinco años y la sanción económica hasta US$5000.

La detención incorrecta de un conductor por la ley de matrículas de Florida

La confusión sobre los términos de la normativa llevó a una detención errónea en la ciudad de Davie, en el condado de Broward. Allí, Demarquize Dawson terminó arrestado por la Policía en una parada de tránsito, de acuerdo con NBC Miami.

La supuesta infracción en la matrícula por la que detuvieron al conductor Demarquize Dawson en Florida Instagram @hollywood.jefe

El argumento de las autoridades es que el marco de su placa tapaba parcialmente la letra “S” de la leyenda “Sunshine State”. Sin embargo, no solo que el texto era visible, sino que la supuesta falta no está incluida en las infracciones de la ley, según el comunicado del Flhsmv.

Por eso, poco después el hombre fue liberado y recibió las disculpas de la Policía. En un comunicado, las autoridades manifestaron que la redacción inicial de la ley “era vaga, confusa y susceptible de malinterpretación“.

“Lamentablemente, al parecer, este arresto no fue válido y extendemos nuestras disculpas al Sr. Dawson“, agregaron sobre el caso.