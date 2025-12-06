Igual que Abbott y Newsom: la decisión que tomaría Ron DeSantis en primavera

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, tiene entre sus planes llamar a una sesión especial en la Legislatura estatal durante la primavera boreal de 2026 para rediseñar los mapas electorales. La medida, impulsada por el presidente Donald Trump en estados republicanos como Texas, cambiaría la distribución de distritos para darle más bancas al partido rojo en el Congreso de Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas del próximo año.

Qué se sabe sobre el plan de DeSantis para rediseñar el mapa electoral de Florida en 2026

La medida cambiaría la distribución de los distritos. A partir del nuevo diseño, la administración Donald Trump obtendría más escaños en el Congreso en las elecciones de medio término de 2026.

Ron DeSantis impulsa el nuevo mapa electoral en Florida a pedido de Donald Trump Reuters

Según The Floridian, DeSantis planteó que la intención es llevar a cabo la sesión especial para votar la ley entre marzo y mayo de 2026. En diálogo con ese medio, el gobernador explicó que espera por un fallo de la Corte Suprema sobre una sección de la ley que regula el derecho de los votantes. A partir de esa respuesta, planea avanzar con la propuesta.

Con respecto de la fecha, el gobernador mencionó que se hará “en primavera” boreal, es decir, entre marzo y junio. Además, adelantó que se reunirá con el senador estatal Ben Albritton para decidir cuándo es el mejor momento de proceder.

Aunque se votará en 2026, Florida ya avanza en la redistribución de distritos

Según se anunció en septiembre pasado, Florida tiene una comisión formada por 11 legisladores para realizar el rediseño del mapa electoral. El órgano estará liderado por el republicano Mike Redondo y contará con la presencia de siete colegas de su mismo partido, además de tres demócratas.

El nuevo mapa de Florida le daría más escaños a los republicanos en el Congreso tras las elecciones intermedias de 2026 Freepik

La primera reunión está dispuesta para el jueves 4 de diciembre. Luego de los encuentros que sean necesarios, la comisión presentará el nuevo mapa, que podrá ser aprobado o rechazado por los legisladores de Florida.

Actualmente, la composición del Estado del Sol en el Congreso de EE.UU. tiene a 20 republicanos y ocho demócratas. En caso de que finalmente se concrete el cambio impulsado por DeSantis, el cálculo es que podría hacerle ganar cinco escaños al partido rojo, según precisó Politico.

Texas, California y otros estados ya impulsaron nuevos mapas electorales

La intención de generar nuevas distribuciones de distritos en estados republicanos surgió a pedido de Trump, quien busca fortalecer su poder legislativo en los comicios del próximo año. En ese sentido, diversos gobernadores aliados avanzaron con esta medida.

El caso más relevante es de Texas, donde Greg Abbott apoyó públicamente el cambio. A pesar de que la Legislatura del Estado de la Estrella Solitaria aprobó esa modificación, la norma fue bloqueada por el juez Jeffrey V. Brown.

Greg Abbott y Gavin Newsom ya impulsaron nuevos mapas electorales en Texas y California AP

El argumento de los demandantes fue que se utilizaron criterios raciales para la elaboración del mapa congresional en Texas. Luego de varias instancias judiciales, la Corte Suprema detuvo el fallo de Brown, por lo que los nuevos mapas están vigentes hasta que el máximo tribunal tome una decisión final.

Por su parte, Gavin Newsom lanzó como respuesta una medida similar en California, con el objetivo de contrarrestar las bancas extra que obtendrían los republicanos por mapa de Texas, que por entonces estaba vigente.

En específico, el Estado Dorado sometió a votación el pasado 4 de noviembre la Proposición 50, que fue aprobada por la población. Este rediseño de los límites distritales afecta a los distritos 1, 3, 22, 41 y 48, lo que daría cinco escaños extra a los demócratas en el Congreso de EE.UU.

Según el sitio web de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, hay seis estados que ya aprobaron la modificación de sus mapas congresionales: