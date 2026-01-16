IRS en Florida: qué dice la ley sobre los taxes de los inmigrantes en 2026

En los próximos días comenzará la temporada tributaria de 2026, con cambios relevantes en la legislación fiscal de Estados Unidos que no eximen a los contribuyentes de Florida. Para este año, se introdujeron nuevas disposiciones federales. Además, ya están definidos los plazos del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Qué deben saber los inmigrantes en Florida sobre la declaración de impuestos

A partir del 26 de enero de 2026, la fecha establecida por el IRS para el inicio de la presentación de declaraciones de impuestos correspondientes al año fiscal 2025, los contribuyentes pueden comenzar a enviarlas independientemente de su estatus migratorio.

Los inmigrantes pueden presentar sus declaraciones de impuestos en Florida al IRS desde el 26 de enero, en tanto la fecha límite es el miércoles 15 de abril Freepick

La fecha límite para cumplir con esta obligación es el miércoles 15 de abril de 2026. Hasta ese día, las personas deben presentar su declaración y pagar cualquier saldo adeudado.

En caso de no poder cumplir en tiempo, existe la posibilidad de solicitar prórrogas. Es necesario remarcar que estas no eximen del saldo de los impuestos calculados.

Los cambios más importantes para la declaración de impuestos 2026

En el calendario para 2026, otro punto relevante corresponde al Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

Según la ley vigente, aquellos ITIN que no fueron utilizados en una declaración federal durante los años tributarios 2022, 2023 y 2024 tenían como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2025. Por este motivo, se deberían haber renovado antes de presentar la declaración en 2026.

En un comunicado oficial, la agencia señaló: “Los sistemas de información se actualizaron para incorporar las nuevas leyes tributarias y están listos para procesar las declaraciones de los contribuyentes de manera eficiente y eficaz durante esta temporada“.

El IRS es la oficina encargada de recaudar los impuestos en todo Estados Unidos, incluido el territorio de Florida (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo)

Además, bajo la “One Big Beautiful Bill Act” entraron en vigor ciertos cambios. Una de las modificaciones más llamativas corresponde a la introducción de deducciones específicas sobre ciertos tipos de ingresos.

La legislación federal establece que algunos trabajadores podrían ser elegibles para deducciones vinculadas a propinas calificadas y horas extra, con límites y condiciones específicas.

Sin embargo, ciertos beneficios requieren de requisitos adicionales, como contar con un número de Seguro Social válido.

También fueron modificados términos de la deducción de intereses pagados por préstamos de autos. Ahora se permite deducir hasta US$10.000 por intereses de préstamos destinados a vehículos de uso personal ensamblados en EE.UU.

Para aplicar, es obligatorio incluir el número de identificación del vehículo en la declaración.

La ley de los taxes para los inmigrantes de Florida en 2026

En el Estado del Sol, así como en el resto del país, aplica la ley federal, que establece que declarar impuestos no es una opción voluntaria.

Sin importar si es inmigrante o ciudadano estadounidense de nacimiento, toda persona que obtiene ingresos en el país norteamericano debe reportarlos ante el IRS, incluso si no cuenta con un número de Seguro Social. En esos casos, el sistema permite cumplir mediante el uso del ITIN.

No declarar los impuestos en Florida cuando existe el deber legal puede resultar en sanciones económicas, intereses acumulados y procesos de cobro Freepik

Como sucede en el resto del país, no declarar en Florida cuando existe el deber legal puede resultar en sanciones económicas, intereses acumulados y procesos de cobro por parte de la autoridad fiscal.

Los ingresos de los trabajadores son registrados por el IRS a través de formularios como el W-2 o el 1099, enviados por empleadores y plataformas de pago.

Así es que la omisión de la declaración no impide que la agencia detecte ingresos no reportados y emita notificaciones formales.

Qué sucede con la información de impuestos de los inmigrantes y el ICE

Durante el último año, bajo el segundo mandato de Donald Trump, hubo una versión de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) colaboraría activamente con el IRS para detener a inmigrantes.

Pese al temor latente en la comunidad migrante, la legislación vigente protege la confidencialidad de los datos que los contribuyentes entregan a la agencia de recaudación.

De acuerdo con la ley, el IRS no comparte de forma general información de los contribuyentes con el ICE, a excepción de los casos en los que existe una orden judicial vinculada a un caso grave.