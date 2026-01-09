A partir de qué día se presentan las declaraciones de impuestos 2026 en EE.UU.: todo lo que hay que saber

El Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) ya dio a conocer el primer día para presentar las declaraciones por la temporada 2026. La agencia hizo un llamado a los contribuyentes a tomar medidas sencillas y prepararse para los trámites correspondientes.

Este será el primer día de la temporada de declaración de impuestos de 2026

La agencia informó en un comunicado que el lunes 26 de enero será el día de inicio de la temporada de impuestos de 2026 en el país norteamericano. La fecha le dará a los contribuyentes más de tres meses para hacer sus declaraciones, ya que tienen como fecha límite el miércoles 15 de abril.

El Servicio de Impuestos Internos está listo para ayudar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones Freepik

“El IRS espera recibir alrededor de 164 millones de declaraciones de impuestos sobre la renta de personas físicas este año, y la mayoría de los contribuyentes las presentarán electrónicamente”, informó la dependencia.

Asimismo, recordó que ofrece herramientas y recursos en línea que los contribuyentes pueden usar antes, durante y después de presentar su declaración de impuestos federales.

Todo lo que hay que saber sobre la temporada de impuestos 2026

El IRS también destacó que este año entran en vigor varias disposiciones tributarias nuevas, que corresponden a lo establecido en la ley "One, Big, Beautiful Bill", que podrían afectar los impuestos, créditos y deducciones federales.

Las disposiciones de la nueva legislación incluye varias deducciones y créditos nuevos Freepick

Entre los puntos que resalta la agencia están:

Uso del depósito directo: el IRS señala que dejará de emitir cheques de reembolso en papel y recomienda a los contribuyentes abrir una cuenta bancaria para recibir los abonos mediante depósito directo.

el IRS señala que y recomienda a los contribuyentes para recibir los abonos mediante depósito directo. Cambios en la ley tributaria para 2025: para reclamar ciertos créditos por dependientes, ahora se exige que el contribuyente y su cónyuge tengan un número válido de Seguro Social o ITIN emitido antes de la fecha límite de declaración .

para reclamar ciertos créditos por dependientes, ahora se exige que el tengan un número válido de emitido antes de la . Nuevas Cuentas Trump para menores: se crean cuentas de ahorro para la jubilación destinadas a menores de 18 años con Seguro Social válido. Los niños ciudadanos estadounidenses nacidos entre 2025 y 2028 recibirán una contribución inicial de 1000 dólares como programa piloto.

se crean cuentas de ahorro para la jubilación destinadas a menores de 18 años con Seguro Social válido. Los nacidos entre 2025 y 2028 recibirán una contribución inicial de 1000 dólares como programa piloto. Ingresos por aplicaciones de pago y ventas en línea: todos los ingresos obtenidos por trabajos informales, ventas o servicios son gravables. Las plataformas de pago y comercio electrónico emitirán el Formulario 1099-K cuando los ingresos superen US$20.000 y se realicen más de 200 transacciones al año.

todos los ingresos obtenidos por trabajos informales, ventas o servicios son gravables. Las emitirán el cuando los ingresos superen US$20.000 y se realicen más de 200 transacciones al año. Declaración de activos digitales: las operaciones con criptomonedas, NFT y otros activos digitales deben ser reportadas. Algunos contribuyentes recibirán el Formulario 1099-DA , pero todos deben responder la pregunta sobre activos digitales en el Formulario 1040 e informar ganancias o pérdidas.

las operaciones con criptomonedas, NFT y otros activos digitales deben ser reportadas. Algunos contribuyentes recibirán el , pero todos deben responder la pregunta sobre activos digitales en el e informar ganancias o pérdidas. Preparación anticipada: se recomienda prepararse con anticipación, revisar cambios fiscales, organizar documentos y usar herramientas en línea para facilitar y reducir el estrés al presentar la declaración de impuestos en 2026.

El IRS promueve el uso del sistema Free File, que permite completar y enviar la declaración federal sin costo

Presentación gratuita del IRS: 9 de enero

La agencia también indica que el programa de Presentación Gratuita (IRS Free File) comenzará a aceptar declaraciones de impuestos individuales a partir de este viernes 9 de enero para contribuyentes calificados.

“Quienes se sientan cómodos preparando sus propios impuestos pueden usar los Formularios de Presentación Gratuita del IRS a partir del 26 de enero, independientemente de sus ingresos”, añadió la dependencia.

Para los contribuyentes que busquen ayuda profesional, el organismo señala que deben consultar la guía en el sitio web oficial para elegir un especialista de impuestos. El manual incluye consejos para elegir un preparador de impuestos confiable y cómo evitar a los preparadores poco éticos.