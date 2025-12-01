La congresista latina María Elvira Salazar reveló detalles de la llamada entre Trump y Maduro

María Elvira Salazar expuso información sobre la conversación telefónica sostenida la semana pasada entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un momento marcado por presiones diplomáticas, advertencias aéreas y medidas militares. Sus declaraciones aportaron elementos que la Casa Blanca había evitado precisar.

Qué se sabe de la llamada entre Trump y Maduro: versiones, ofertas y tensiones regionales

La reciente comunicación entre Donald Trump y Nicolás Maduro ocurrió en un período de fricción creciente entre los gobiernos de Washington y Caracas. Aunque el propio presidente de EE.UU. aceptó que la llamada tuvo lugar, no ofreció detalles sobre su contenido. “No quiero comentar al respecto”, dijo a los medios presentes cuando abordaba el Air Force One.

Trump confirmó la llamada telefónica con Maduro, pero evitó dar detalles PETE MAROVICH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pese al hermetismo oficial, según The New York Times, el diálogo se produjo como parte de una iniciativa para explorar la posibilidad de una reunión presencial entre ambos líderes en el país norteamericano. No obstante, una fuente le dijo al medio estadounidense que esa opción no avanzó hacia un acuerdo concreto.

Los detalles revelados por María Elvira Salazar sobre el contacto Trump–Maduro

La congresista explicó que, según la información que recibió, Trump habría presentado a Maduro una alternativa política para abandonar el poder. Describió que el mandatario estadounidense se mostró dispuesto a una salida negociada, sin especificar cuáles serían las condiciones ni los mecanismos que tendría tal propuesta.

“Los venezolanos esperan que los estadounidenses vengan y les ayuden a ser libres de nuevo”, aseguró Salazar en una entrevista con FOX & Friends. “El presidente fue amable y le ofreció una salida, pero Maduro está siendo instruido por los cubanos de que no se vaya”, agregó.

Salazar afirmó que el líder venezolano temería que grupos con influencia en áreas estratégicas del Estado se opusieran a su dimisión. La parlamentaria indicó que estos actores llevaban décadas vinculados a la estructura de control interno del país latino y que sus decisiones habrían condicionado la permanencia del mandatario.

“Los cubanos manejan el aparato represivo y lo han estado manejando durante los últimos 25 años”, explicó la legisladora. “El mayor temor de Maduro es que los cubanos, que son realmente los que toman las decisiones, lo vayan a matar antes de que se vaya”, declaró.

La representante señaló que ese marco explicaría por qué el líder del país bolivariano no habría aceptado una eventual vía de salida, pese a la oferta que aseguró que Trump puso sobre la mesa.

La legisladora latina María Elvira Salazar reveló detalles de la llamada entre Trump y Maduro

Cómo influyen las estrategias de Trump en el continente americano

La congresista planteó que la gestión de Trump en este asunto con Venezuela tendría efectos más amplios sobre la región. De acuerdo con su lectura, la postura de Washington frente a Caracas enviaría señales políticas hacia otros gobiernos y actores internacionales.

“Para aquellos estadounidenses que están viendo este programa, este es un momento histórico para la administración Trump”, aseguró Salazar. “El presidente no solo demuestra una gran valentía política, sino que también está liberando al continente, de China, de Irán, de Rusia, de los narcotraficantes”, detalló.

La legisladora argumentó que esa línea de acción pretendía limitar la influencia de países y organizaciones que, según su criterio, habían ganado presencia en Sudamérica. Para Salazar, esa combinación de presión diplomática y acciones externas buscan evitar escenarios de inestabilidad.

“Esto va a enviar un mensaje muy claro a otros países, y vamos a evitar muchos problemas en el futuro”, finalizó.

Trump le habría ofrecido una salida a Maduro, pero este temería salir de Caracas por presiones de Cuba, según una legisladora latina de EE.UU. FEDERICO PARRA - AFP

La tensión entre EE.UU. y Venezuela

La conversación telefónica entre Trump y Maduro no puede separarse del ambiente en el que se produjo. Días previos, EE.UU. había fortalecido su presencia militar en el Caribe con el argumento de combatir actividades ilícitas, particularmente el tráfico de drogas. Fuentes estadounidenses aseguraban que diversas embarcaciones sospechosas eran objetivo de ataques con misiles en operaciones puntuales.

Paralelamente, el Departamento de Estado mantenía acusaciones contra el gobierno venezolano, que incluían su vinculación con organizaciones consideradas criminales. Esa clasificación formaba parte de la narrativa con la que Washington explicaba su incremento de medidas en la región.

Uno de los elementos más comentados fue la advertencia de EE.UU. sobre el espacio aéreo venezolano. La administración Trump recomendó a aerolíneas internacionales considerar el espacio aéreo del país latino como “cerrado”, lo que añadió tensión a un entorno ya marcado por decisiones militares norteamericanas en el Caribe.