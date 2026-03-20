Pensó que negociaba con narcos mexicanos, pero eran agentes del FBI: así cayó un exjefe de policía en EE.UU.

Un nuevo escándalo de corrupción sacude al sistema de seguridad de Estados Unidos. Brandon Addison, de 41 años y exjefe de la policía de Hollandale, se declaró culpable el jueves 19 de marzo ante un tribunal federal de Oxford por cargos de tráfico de drogas y conspiración. Es el principal acusado en un caso que involucra a otros nueve exoficiales de la ley del Delta del Mississippi, quienes formaban una red dedicada a proteger el transporte de estupefacientes.

Los viajes a Miami y la estrategia con el “cartel”

Según informó el medio local Mississippi Today, Addison admitió haber aceptado US$37.500 en sobornos para garantizar el paso seguro de cargamentos de cocaína a través de la autopista 61 hacia Memphis. Lo que el exjefe policial no sabía era que los supuestos miembros de un cartel de México con los que negociaba eran, en realidad, agentes encubiertos del FBI.

Los policías fueron descubiertos por el FBI (AP Foto/Jenny Kane/Archivo) Jenny Kane - AP

El estudio demostró que el hombre estaba completamente comprometido con la organización criminal. El exjefe de policía viajó a Miami en dos ocasiones, una en abril de 2023 y otra en septiembre de 2024, con el objetivo de sostener reuniones presenciales con los presuntos narcotraficantes.

Según la información divulgada por Mississippi Today, en la ciudad de Florida, Addison abordó estrategias logísticas y planes de transporte con el objetivo de garantizar que la droga arribara a su destino sin ser obstruida por la policía.

El pliego acusatorio especificó que el exjefe de la policía empleó su arma reglamentaria en por lo menos cuatro operaciones de protección de sustancias ilegales. La red de oficiales corruptos participó en el traslado de alrededor de 25 kilogramos (55 libras) de cocaína y en la circulación del dinero que procedía del tráfico de drogas.

Una trama de corrupción a nivel sistémico

El descubrimiento de Addison es parte de una investigación mucho más exhaustiva del Departamento de Justicia (DOJ), que resultó en seis acusaciones contra más de 14 oficiales y exoficiales de distintas jurisdicciones, entre ellas Washington, Sunflower y Humphreys.

Entre los detenidos en la causa, se incluyen exalguaciles, funcionarios de instituciones penitenciarias e incluso un entrenador de fútbol escolar que participaba en la conspiración.

El sheriff del condado de Washington, Milton Gaston, y el sheriff del condado de Humphreys, Bruce Williams, otros implicados en la causa Asociación de Alguaciles de Mississippi

De acuerdo con los documentos judiciales presentados en la corte del Distrito Norte de Mississippi, la organización fue infiltrada gracias a un informante que presentó a Addison con los agentes encubiertos.

A cambio de los pagos en efectivo, el exjefe policial utilizaba su autoridad y conocimientos para evadir los controles en las carreteras, lo que le permitía operar sin inconvenientes.

Sentencia y posibles penas

Tras la investigación, el magistrado federal de distrito, Michael P. Mills, admitió la declaración de culpabilidad de Addison y estableció la audiencia para el 13 de agosto.

Siguiendo las directrices federales, el exjefe de policía se enfrenta a una condena que va de 10 años hasta la cadena perpetua, y a multas que podrían llegar hasta los US$10 millones.

El FBI colaboró con las autoridades para descubrir a los implicados AP Foto/Jacquelyn Martin

Por otra parte, otros involucrados en la red, como Bruce Williams, exalguacil, afirmaron ser inocentes y aguardan su juicio para julio de 2026, donde se determinará su culpabilidad en la causa.