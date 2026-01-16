La alcaldesa de Miami-Dade pide favorecer a venezolanos con TPS: su guiño a María Corina Machado

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de la administración Trump, miles de migrantes venezolanos en EE.UU. enfrentan un complejo panorama para regresar a su país. En ese contexto, Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, Florida, pidió al gobierno federal que restituya el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) suspendido el año pasado. Además, solicitó que se reconozca como líderes políticos a Edmundo González y a María Corina Machado.

La carta de la alcaldesa de Miami-Dade para favorecer a los venezolanos con TPS

Frente a las repercusiones por la captura de Maduro, Levine Cava compartió en X imágenes de la carta que le envió al presidente Trump. En la misiva, pidió favorecer a los venezolanos con TPS a causa de las condiciones excepcionales que atraviesa su país.

La alcaldesa de Miami-Dade pidió que se libere a los venezolanos sin antecedentes penales para que puedan volver a solicitar el TPS @MayorDaniella

“Con el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) emitiendo alertas para que los ciudadanos estadounidenses abandonen inmediatamente Venezuela, también es imperativo que su administración restaure el TPS a los venezolanos que viven en Estados Unidos”, sostuvo.

Además, agregó que es necesario que “liberen a aquellos detenidos sin antecedentes penales para que puedan volver a solicitar el TPS”.

Sobre el final de la carta, pidió a la administración Trump que utilice todos sus recursos para:

Asegurar la liberación inmediata de todos los detenidos estadounidenses y presos políticos venezolanos .

. Reconocer y apoyar el liderazgo democráticamente elegido de Venezuela .

. Responsabilizar a los culpables de las violaciones de los derechos humanos y del fraude electoral .

. Apoyar inequívocamente al pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad.

“La historia recordará si Estados Unidos apoyó a la democracia en un momento crítico de nuestro hemisferio. El condado de Miami-Dade, y las decenas de miles de venezolanos que lo llaman hogar, están listos para apoyar un fuerte liderazgo estadounidense en este esfuerzo guiado por nuestros valores democráticos”, completó Levine Cava.

El guiño de la alcaldesa de Miami-Dade a María Corina Machado

Dentro del mensaje, la alcaldesa también instó al gobierno federal a avanzar en el reconocimiento de González y Corina Machado como los líderes legítimos del país latino.

En el primer párrafo, solicitó que se tomen medidas urgentes “con el fin de asegurar una transición democrática inmediata en Venezuela”. Luego, remarcó que “el pueblo de Venezuela ha dejado clara su voluntad democrática”.

La alcaldesa de Miami-Dade instó "respetuosamente pero firmemente” a EE.UU. que reconozca formalmente a María Corina Machado como líder Ariana Cubillos - AP

“Frente a la intimidación, la censura y la violencia, se han unido al presidente Edmundo González como el representante legítimo del futuro de Venezuela. Junto con la líder de la oposición y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, su liderazgo refleja la demanda del pueblo venezolano por la democracia, el Estado de derecho y el fin del autoritarismo”, comentó al respecto.

En esa línea, instó “respetuosa pero firmemente” a EE.UU. a que reconozca formalmente “al presidente Edmundo González y a la vicepresidenta María Corina Machado como líderes legítimos de Venezuela”.

Según sus palabras, el reconocimiento, sumado a la presión diplomática coordinada junto a aliados democráticos, “enviaría un mensaje inequívoco de que Estados Unidos no legitimará la dictadura, el robo electoral o la persecución política en nuestro hemisferio”.

Actualmente, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, ejerce como presidenta interina, a la espera de una resolución internacional.

Qué sucede actualmente con los venezolanos con TPS en Estados Unidos

Tras la captura del chavista, el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), Matthew Tragesser, envió un mensaje a principios de enero dirigido a los beneficiarios del TPS para que regresen a su país.

“La acción decisiva del presidente Trump para destituir a Maduro marca un punto de inflexión para los venezolanos. Ahora pueden regresar al país que aman y reconstruir su futuro”, expresó en declaraciones citadas por Axios.

Poco después de la captura de Maduro, el Uscis instó a los venezolanos que residen en EE.UU. a regresar a su país Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

En esa línea, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), reafirmó la postura del gobierno federal en diálogo con Fox News.

“La gran noticia para los que están aquí desde Venezuela con estatus de protección temporal es que ahora pueden regresar a casa con la esperanza de que en su país, un país que aman, habrá paz, prosperidad y estabilidad”, sostuvo la funcionaria.

La designación de TPS en 2023 dio a miles de venezolanos el estatus legal y la oportunidad de obtener permisos de trabajo. La administración Trump puso fin a esa protección en abril.

Aquellos que recibieron un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) el 5 de febrero de 2025 o antes, con fecha de vencimiento de la tarjeta el 2 de octubre de 2026, mantendrán la autorización de trabajo y su estatus hasta el 2 de octubre de este año.

Otra designación de 2021 otorgó protección a aproximadamente 268 mil personas de esa ascendencia y fue cancelada en noviembre. Estos beneficiarios ya no tienen su TPS vigente.