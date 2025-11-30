No es en Miami: la paradisiaca playa de Florida que es ideal para descansar, lejos de las grandes ciudades

A una considerable distancia de las grandes ciudades de Florida, la paradisiaca playa del Parque Estatal Grayton Beach atrae a miles de turistas cada año. Ideal para descansar y relajarse frente al agua prístina, el recinto abre los 365 días, pero en ocasiones cierra temporalmente durante la temporada alta tras alcanzar su capacidad máxima.

Grayton Beach: la playa secreta de Florida a 9 horas de Miami

Ubicado en el norte del estado, el Parque Estatal de Grayton Beach se encuentra a poco más de nueve horas de distancia en automóvil desde Miami. En concreto, se erige en 357 Main Park Road, Santa Rosa Beach FL 32459, a más de 500 millas de una de las regiones más populares del Estado del Sol.

La paradisiaca playa de Florida alejada de las grandes ciudades

Dentro del territorio del parque, uno de los mayores atractivos para los turistas es la playa. El sitio web oficial de Florida State Parks señala que es ideal para relajarse bajo el sol.

De poco más de una milla de extensión, esta franja costera también es excepcional para descansar, nadar, practicar surf y realizar muchas otras actividades, según las autoridades.

En un informe del 2020 citado por USA Today, Stephen P. Leatherman, más conocido como “Dr. Beach”, la calificó como la mejor playa de Estados Unidos. Esto se debe a su arena blanca azúcar y agua verde esmeralda. “El desarrollo ha sido tan grande que las dunas de arena todavía dominan el paisaje”, indicó.

Asimismo, Dr. Beach enfatizó que todos los servicios de excelentes restaurantes y alojamientos están cerca en el casco antiguo de Grayton Beach o Seaside. “Muchas personas optan por acampar en este maravilloso parque estatal que también cuenta con lagos de marea y estanques de agua dulce”, concluyó.

Al margen de la playa, las personas pueden disfrutar de múltiples actividades en el Parque Estatal. Esto incluye:

Ciclismo : cuenta con un sendero para caminar y andar en bicicleta de 7,2 km que atraviesa el bosque.

: cuenta con un sendero para caminar y andar en bicicleta de 7,2 km que atraviesa el bosque. Avistamiento de aves : es uno de los lugares de la Gran Ruta de Observación de Aves de Florida. Se pueden observar aves a lo largo de toda la playa. Águilas calvas, águilas pescadoras y otras especies de aves se encuentran por todo el parque.

: es uno de los lugares de la Gran Ruta de Observación de Aves de Florida. Se pueden observar aves a lo largo de toda la playa. Águilas calvas, águilas pescadoras y otras especies de aves se encuentran por todo el parque. Paseo en barco.

Camping : cuenta con 59 parcelas y es una de las zonas más bonitas de la Costa del Golfo. Todas las parcelas cuentan con electricidad y agua; algunas tienen conexión de alcantarillado.

: cuenta con 59 parcelas y es una de las zonas más bonitas de la Costa del Golfo. Todas las parcelas cuentan con electricidad y agua; algunas tienen conexión de alcantarillado. Pesca : se permite la pesca de surf y la pesca en el Lago Occidental con la licencia correspondiente.

: se permite la pesca de surf y la pesca en el Lago Occidental con la licencia correspondiente. Senderismo : cuenta con un sendero natural de 1,6 km en el estacionamiento de la playa.

: cuenta con un sendero natural de 1,6 km en el estacionamiento de la playa. Remo : tiene un lago de dunas costeras de 100 acres rodeado por las áreas naturales del parque estatal.

: tiene un lago de dunas costeras de 100 acres rodeado por las áreas naturales del parque estatal. Natación: ofrece una de las playas más prístinas del estado para nadar y tomar el sol, aunque no hay socorristas.

La vida animal y vegetal en la paradisiaca playa de Florida

Muchos visitantes viajan a la playa para observar las especies animales y vegetales que viven en el área. Los chorlitos nevados y los charranes mínimos, ambas aves playeras, anidan directamente en la arena. Las tortugas bobas y verdes también excavan sus nidos a lo largo del territorio.

En las dunas que se levantan por detrás de la costa prosperan diversas plantas, como la sagitaria y la avena marina. Estas utilizan sus raíces para fijar la arena y mantener las dunas estables.

El Parque Estatal Grayton Beach tiene una playa paradisíaca y un vasto territorio en el que se pueden realizar múltiples actividades Florida State Parks - Florida State Parks

Además, el ratón de playa de Choctawhatchee, en peligro de extinción, cumple un rol fundamental para el mantenimiento. Al alimentarse de las semillas de muchas plantas, las esparce a través de las dunas y contribuye a frenar la erosión.

De acuerdo a la página, las personas deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Nunca caminar sobre las dunas : provoca su deterioro y la erosión acelera su desaparición.

: provoca su deterioro y la erosión acelera su desaparición. Tener cuidado con los nidos en el suelo durante la temporada de anidación de aves playeras.

durante la temporada de anidación de aves playeras. Evitar todas las zonas señalizadas de anidación de aves y tortugas marinas.

de anidación de aves y tortugas marinas. Recoger y llevarse la basura a casa.

Precios y horarios para visitar la paradisiaca playa alejada de las grandes ciudades de Florida

Las autoridades del Parque Estatal de Grayton Beach explican en el sitio web que abre desde las 8 hs hasta el anochecer, los 365 días del año. No obstante, durante los períodos de alta afluencia de visitantes, el área protegida alcanza su capacidad máxima con frecuencia y podría cerrar temporalmente. Los cierres son intermitentes y pueden durar varias horas.

Para la admisión, cobran cinco dólares por vehículo (de dos a ocho personas), US$4 para un vehículo con un solo ocupante y US$2 a peatones, ciclistas, pasajeros adicionales y pasajeros en vehículo con titular de Pase de Entrada Individual Anual.

El Parque Estatal Grayton Beach, en Florida, abre desde las 8 hs hasta el anochecer Florida State Parks - Florida State Parks

Para alojarse en el lugar, el camping cuesta US$30 por noche más impuestos, junto con una tarifa de reserva no reembolsable de US$6,70 y una tarifa de servicios públicos de US$7 por noche para autocaravanas.

Los visitantes que quieran acceder a las cabañas deberán abonar:

Por noche:

Del 1° de agosto al 31 de enero: US$110 más impuestos, más una tarifa de reserva no reembolsable de US$6,70 y una tarifa de servicios públicos por noche de US$7.

US$110 más impuestos, más una tarifa de reserva no reembolsable de US$6,70 y una tarifa de servicios públicos por noche de US$7. Del 1° de febrero al 31 de julio: US$130 más impuestos, más una tarifa de reserva no reembolsable de US$6,70 y una tarifa de servicios públicos por noche de US$7.

Por semana:

Del 1° de agosto al 31 de enero: US$705 más impuestos, más una tarifa de reserva no reembolsable de US$6,70 y una tarifa de servicios públicos por noche de US$7.

US$705 más impuestos, más una tarifa de reserva no reembolsable de US$6,70 y una tarifa de servicios públicos por noche de US$7. Del 1° de febrero al 31 de julio: US$775 más impuestos, más una tarifa de reserva no reembolsable de US$6,70 y una tarifa de servicios públicos por noche de US$7.