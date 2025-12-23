LA NACION
Noticias del Sur de Florida, en vivo: nuevas leyes y todo lo que hay que saber hoy, martes 23 de diciembre

Tiroteo en Miami Gardens: dos personas murieron y otra resultó herida en una fiesta

Una fiesta en una casa de Miami Gardens terminó con un tiroteo que dejó dos víctimas fatales y un herido. El hecho ocurrió en el área de NW 175th Street y NW 19th Avenue, según informó la Policía local a CBS News Miami.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a tres personas con heridas de bala, dos de las cuales fueron trasladas en helicóptero. El informe indica que tres hombres cubiertos con pasamontañas aparecieron en la vivienda, alquilada por Airbnb, cuando se desarrollaba el evento y allí comenzaron a disparar. Los responsables continúan prófugos y las autoridades no brindaron detallas de la investigación.

Clima general en Florida hoy: qué dice el pronóstico del martes 23 de diciembre

En el sur de Florida, se esperan ráfagas de viento que persistirán durante gran parte del día. Hay hasta un 20% de probabilidad de lluvia, con temperaturas que pueden ascender hasta los 77°F (25°C), según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) con sede en Miami.

En el norte se concentrarán zonas más frías, como Tallahassee, donde predominará una abundante niebla que puede afectar a los conductores en sus viajes, principalmente por la medianoche y hasta la mañana del miércoles. La máxima esperada es de 75°F (23,8°C) y la mínima desciende a 53,6°F (12°C).

