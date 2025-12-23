Noticias del Sur de Florida, en vivo: nuevas leyes y todo lo que hay que saber hoy, martes 23 de diciembre

Una fiesta en una casa de Miami Gardens terminó con un tiroteo que dejó dos víctimas fatales y un herido. El hecho ocurrió en el área de NW 175th Street y NW 19th Avenue, según informó la Policía local a CBS News Miami.

Un tiroteo en una fiesta de Miami Gardens dejó dos muertos Freepik

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a tres personas con heridas de bala, dos de las cuales fueron trasladas en helicóptero. El informe indica que tres hombres cubiertos con pasamontañas aparecieron en la vivienda, alquilada por Airbnb, cuando se desarrollaba el evento y allí comenzaron a disparar. Los responsables continúan prófugos y las autoridades no brindaron detallas de la investigación.