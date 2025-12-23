Noticias del Sur de Florida, en vivo: nuevas leyes y todo lo que hay que saber hoy, martes 23 de diciembre
Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado del Sol
Tiroteo en Miami Gardens: dos personas murieron y otra resultó herida en una fiesta
Una fiesta en una casa de Miami Gardens terminó con un tiroteo que dejó dos víctimas fatales y un herido. El hecho ocurrió en el área de NW 175th Street y NW 19th Avenue, según informó la Policía local a CBS News Miami.
Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a tres personas con heridas de bala, dos de las cuales fueron trasladas en helicóptero. El informe indica que tres hombres cubiertos con pasamontañas aparecieron en la vivienda, alquilada por Airbnb, cuando se desarrollaba el evento y allí comenzaron a disparar. Los responsables continúan prófugos y las autoridades no brindaron detallas de la investigación.
Clima general en Florida hoy: qué dice el pronóstico del martes 23 de diciembre
En el sur de Florida, se esperan ráfagas de viento que persistirán durante gran parte del día. Hay hasta un 20% de probabilidad de lluvia, con temperaturas que pueden ascender hasta los 77°F (25°C), según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) con sede en Miami.
En el norte se concentrarán zonas más frías, como Tallahassee, donde predominará una abundante niebla que puede afectar a los conductores en sus viajes, principalmente por la medianoche y hasta la mañana del miércoles. La máxima esperada es de 75°F (23,8°C) y la mínima desciende a 53,6°F (12°C).
Noticias en vivo del sur de Florida
Seguí leyendo
Tres días preso. Es mexicano y viajó a EE.UU. con visa de turista para la Navidad, pero igual fue detenido por el ICE
Protecciones y garantías. Todas las leyes migratorias firmadas por Gavin Newsom en California en 2025
Según Uscis. Los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. en Navidad o fin de año
- 1
Copa africana de naciones: la celebración de un futbolista de la selección de Mali que casi termina en una tragedia
- 2
Un banco lanzó financiación de hasta $28 millones para autos y motos
- 3
Luna Park: la Cámara porteña confirmó la medida que prohíbe al gobierno de la ciudad avanzar con las obras de demolición
- 4
Préstamo por US$138 millones: un banco europeo dio luz verde para que Kicillof licite una obra hídrica clave