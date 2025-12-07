La dura advertencia de DeSantis para los abogados que usan IA: “Pérdida de licencia para ejercer”

Mediante una publicación en redes sociales, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se refirió al uso de la inteligencia artificial. Según su respuesta a un análisis de que cada vez hay más casos de citas falsas hechas con IA, un abogado que utilice la herramienta para buscar jurisprudencia y no chequee debería ser despedido y perder la licencia para ejercer.

La consideración de DeSantis para los abogados

El comentario del republicano se originó a partir de un posteo de Ewan Morrison en X. El autor, quien recientemente lanzó una novela que definió como “anti IA”, citó un artículo de Forbes que señalaba problemas con el uso de la inteligencia artificial.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que los abogados que usen mal la IA deberían perder la licencia AP Foto/Alex Brandon

Aunque el foco principal era un caso ocurrido en Canadá, el fragmento destacado por Morrison incluyó datos del consultor Damien Charlotin. En su investigación, que implicó el seguimiento de disputas judiciales, halló 615 casos de EE.UU. donde abogados utilizaron IA sin la pericia adecuada.

Esto derivó en "jurisprudencia inventada o tergiversada" o citas incorrectas de antecedentes legales. Morrison tomó este ejemplo y fue contundente: “Lo advertimos: las alucinaciones de IA se infiltran en los casos gubernamentales y legales y difunden errores”.

Luego de ese comentario, DeSantis se hizo presente en la conversación. El gobernador de Florida citó la publicación del autor y añadió su opinión sobre los abogados que hacen mal uso de la inteligencia artificial.

La opinión de Ron DeSantis sobre los abogados y el mal uso de la IA Captura

“Esto definitivamente debería calificar como mala praxis/pérdida de licencia para ejercer el derecho”, escribió el republicano en su cuenta personal. Además, amplió su mirada en respuesta a un seguidor que comentó sobre el tema: “Si la IA se convierte en el estándar, es posible que haya casos que se resuelvan con fundamentos ficticios y jurisprudencia falsa”.

¿DeSantis hará cambios en las licencias de abogados en Florida?

Por el momento, la publicación del gobernador solamente queda enmarcada en una opinión que brindó a través de su cuenta personal. En ese perfil, suele expresarse sobre distintas situaciones y hasta se manifestó sobre temas de debate nacional, como el mensaje de Donald Trump contra la inmigración.

Sin embargo, dado su rol, sus miradas tienen relevancia y pueden derivar en proyectos que modifiquen la legislación de distintos temas. En ese sentido, coincidió con una posible propuesta de un ciudadano.

Ron DeSantis amplió su opinión sobre los abogados y la IA a partir de respuestas de seguidores Captura

En respuesta a su posteo, otro usuario dijo que los “escritos y alegatos jurídicos deberían tener un requisito de verificación” para evitar citas falsas por parte de la IA. De manera contundente, DeSantis manifestó estar de acuerdo con esa idea.

Antecedentes de DeSantis y el uso de IA

A principios de octubre, el gobernador de Florida se había mostrado molesto por la instalación de centros de datos de inteligencia artificial en EE.UU..

También mediante redes sociales, expresó que esto provocará que los “costos de la electricidad sigan en aumento” y que “la red eléctrica colapse”.

La oposición a este tipo de instalaciones se volvió uno de sus ejes de gestión. El tema tomó tal importancia que incluso fue mencionado en la campaña de James Fishback, un candidato a gobernador republicano que promete seguir con la línea de DeSantis.