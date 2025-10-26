La emoción de un joven latino en Florida sorprendido por su padre militar al que no veía hace varios meses

El estudio de televisión de una escuela secundaria en Florida se convirtió en escenario de un reencuentro inolvidable. José Sánchez, estudiante latino de Mater Academy, participaba en una entrevista sin saber que, en realidad, lo habían convocado para darle una sorpresa. Mientras respondía a las preguntas, su padre, un miembro de la Marina de Estados Unidos a quien no veía desde hacía varios meses, irrumpió en el set y ambos se fundieron en un abrazo.

El reencuentro de un estudiante de Florida con su padre tras varios meses sin verse

La entrevista, difundida en las redes sociales del canal de TV del colegio Mater Academy de la ciudad de Hialeah Gardens, en el condado de Miami-Dade, Florida, parecía una más de las tantas producciones que los alumnos realizan en la escuela. Sin embargo, se trataba de un episodio especial.

Emotivo reencuentro de un estudiante y su padre Marine

José Sánchez, un alumno de origen latino, respondía con soltura y entusiasmo a las preguntas sobre sus planes de vida y su futuro profesional. Mientras hablaba, David Sánchez, miembro del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, era recibido por la producción y se colocaba un micrófono para entrar al estudio.

“Mis papás me educaron muy bien, especialmente mi papá, porque él vivió mucho tiempo acá. Ahora mismo está en la Marina, así que ahora está teniendo un régimen muy difícil”, comentó el joven.

Al ser consulta respecto de qué haría al terminar el colegio, contestó sin dudar: “Yo tengo dos opciones: ser abogado o ingeniería automotriz. Es que mi papá fue abogado”, explicó.

En ese momento, no llegó a terminar la frase porque su padre entró en el set de grabación. Su primera reacción fue quedar completamente paralizado. Sin decir ninguna palabra, se tapó el rostro y rompió en llanto.

Por su parte, su papá se quedó parado junto a él, mientras le acariciaba el cabello. “Dame un abrazo”, le pidió.

El adolescente tardó unos segundos en reaccionar, hasta que se levantó, dio unos pasos hacia él y ambos se fundieron en un abrazo inolvidable. Tras unos instantes, las cámaras los filmaron cuando los dos se iban por los pasillos del canal.

Otro reencuentro soñado: el militar sorprendió a su hija menor

Aunque parecía el fin de la sorpresa, el “operativo reencuentro” no terminó allí. Luego, David sorprendió a su hija menor. La niña estaba formada con sus compañeros en el patio de su colegio, cuando el padre llegó con un oso de peluche gigante. Al verlo, la niña saltó sobre él, mientras todos los aplaudían.

La hermana de José también fue sorprendida por el Marine Captura TV: video @materacademytv

Nueve meses separados y un reencuentro emotivo

De acuerdo con Telemundo, David Sánchez llevaba nueve meses fuera del país norteamericano por su labor en la Marina de Estados Unidos. Durante ese tiempo, el contacto entre él y sus hijos se limitó a mensajes y videollamadas, como ocurre en muchas otras familias de militares desplegados en distintas partes del mundo.

El padre de José estuvo nueve meses en el exterior Jae C. Hong - AP

El amoroso reencuentro entre el marine y sus hijos fue planeado en secreto con la colaboración del personal de la escuela. El video rápidamente se viralizó en redes sociales, gracias a cientos de usuarios que compartieron la grabación.