La famosa panadería cubana de Miami que aterriza en un nuevo destino de Florida

Finalmente, llegó la primera tienda de Vicky Bakery a los Cayos de Florida. Se trata de la icónica panadería cubana que ya cuenta con de 30 sucursales en todo Estados Unidos. Ahora, los residentes de Key Largo también podrán disfrutar de sus clásicas delicias latinoamericanas.

Vicky Bakery tiene su primera tienda en los Cayos de Florida

Vicky Bakery abrió su sucursal número 30 en Key Largo. Famosa por sus pastelitos, panes, empanadas, sándwiches y sus cafecitos, la marca fue fundada en 1972 como un negocio familiar y fue expandiéndose por Florida. Tras más de 50 años, finalmente desembarcó en Los Cayos.

Vicky Bakery abrió su primera sucursal en los Cayos de Florida Página: Vicky Bakery

Amy Cao, socia gerente, calificó la apertura de la nueva tienda como una noticia para celebrar. “Nuestro sueño siempre ha sido compartir los sabores de nuestra cultura con la mayor cantidad de comunidades posible”, aseguró en declaraciones a Miami Herald.

Y consideró: “Ahora, poder servir a la gente de Key Largo y dar la bienvenida a visitantes de todo el mundo es un hito del que estamos muy orgullosos”.

De acuerdo con Miami Herald, además de brindar el servicio de panadería, la nueva sucursal ofrecerá el primer bar de servicio completo de la marca. La idea es que además de disfrutar de los bocados dulces y sandwiches, los clientes puedan probar tragos clásicos latinos como una piña colada.

En el comunicado oficial, la compañía comunicó que planea alcanzar las 100 tiendas en todo Estados Unidos para 2030.

“No se trata solo de expansión, sino de construir sobre un legado. Queremos crecer con propósito, preservar lo que nos hace especiales y llevar la experiencia Vicky a más comunidades que nunca”, aseguró el director ejecutivo George Barriere.

Más de 50 años de delicias cubanas en Estados Unidos

Vicky Bakery nació hace más de 50 años con una receta familiar cubana de los fundadores Antonio y Gelasia Cao. La pareja se enamoró cuando trabajaban en La Vencedora, la panadería más famosa de Cuba en aquel entonces, según explica la marca en su sitio oficial.

Los Cao se casaron y migraron a Estados Unidos como exiliados políticos. Ya en Miami comenzaron a trabajar y, cuando ahorraron lo suficiente, compraron en 1972 una pequeña panadería en Hialeah, sería la primera sucursal de Vicky Bakery.

“Empecé a hacer pasteles aquí como los hacía en Cuba y han tenido un éxito increíble”, señala Antonio. Desde la marca aseguran que hasta la actualidad la receta no ha cambiado.

La receta de pasteles de Vicky Bakery no ha cambiado desde 1972 Página: Vicky Bakery

Hoy, a pesar de que pasaron décadas, la marca continúa siendo un negocio familia. Se encuentra en las manos de los hijos de Antonio y Gelasia, que han logrado expandirse a 30 sucursales y buscan continuar su conquista en todo el territorio estadounidense.

En dónde se encuentra la nueva sucursal de Vicky Bakery

La nueva tienda de Key Largo, en los Cayos de Florida, está ubicada 97630 Overseas Highway y abre todos los días. Los horarios son:

De lunes a sábados: desde las 6 hs hasta las 19 hs.

Domingos: desde las 6 hs hasta las 16 hs

La sucursal de Vicky Bakery en los Cayos de Florida abre todos los días de la semana Página: Vicky Bakery