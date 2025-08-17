La isla a dos horas de Orlando que es una joya por su playa tranquila y sin rascacielos: “Un secreto bien guardado”

A solo dos horas de Orlando, Anna Maria Island se posiciona como un paraíso escondido de Florida, con playas tranquilas y sin rascacielos que invadan el horizonte. Sus aguas color turquesa, sus atardeceres y su ambiente relajado hacen de esta isla el lugar ideal para quienes buscan descansar, disfrutar de buena comida frente al mar, comprar en tiendas y explorar rincones naturales.

Anna Maria Island, la isla oculta de Florida con aguas turquesas y atardeceres increíbles

Anna Maria Island, ubicada en la costa del condado de Manatee, Florida, está rodeada por el Canal Intracostero, la bahía de Tampa y el Golfo de América. Con 11 kilómetros de longitud, esta isla se considera como “un secreto bien guardado entre los floridanos”, según detalló el centro de información turística del lugar.

Anna Maria Island se destaca por sus aguas color turquesa y sus vistas el Golfo de América (Centro de información turística de Anna Maria Island)

La isla es famosa por sus playas de arena blanca y sus distritos comerciales. En ella se encuentran tres ciudades: Bradenton Beach, al sur; Holmes Beach, en el centro; y Anna Maria, al norte. Todas ofrecen acceso a la costa, alojamientos y diferentes actividades al aire libre.

Este destino turístico recibió múltiples reconocimientos: en 2024, la isla fue incluida en la lista de “50 Best Places to Travel” de Travel + Leisure, destacada por su ambiente relajado y su costa sin rascacielos. Además, en 2023, fue nombrada como el Mejor destino de playa por Southern Living.

Qué playas visitar en Anna Maria Island, en Florida

En Anna Maria Island se encuentran desde playas ideales para descansar hasta zonas para practicar deportes acuáticos y disfrutar en familia. Estas son algunas de las más populares:

Playa Anna Maria: se destaca por su ambiente acogedor y pintoresco. Está ubicada en el extremo norte de la isla y ofrece vistas al Golfo de América, según detalló Visit Florida .

se destaca por su ambiente acogedor y pintoresco. Está ubicada en el extremo norte de la isla y ofrece vistas al Golfo de América, según detalló . Bean Point: se encuentra en el extremo de Anna Maria Island y tiene vistas panorámicas de la bahía de Tampa y del emblemático puente Sunshine Skyway.

se encuentra en el extremo de Anna Maria Island y tiene vistas panorámicas de la bahía de Tampa y del emblemático puente Sunshine Skyway. Playa Coquina: se convirtió en un destino favorito para las familias. Ofrece puestos de comidas, áreas de barbacoa, espacios para picnic, parque infantil, canchas de voleibol de playa y la presencia de salvavidas.

se convirtió en un destino favorito para las familias. Ofrece puestos de comidas, áreas de barbacoa, espacios para picnic, parque infantil, canchas de voleibol de playa y la presencia de salvavidas. Playa Cortez: está en el lado sur de Anna Maria Island. Tiene arena tranquila, ideal para tomar el sol, nadar, hacer picnic, practicar snorkel, caminar, andar en bicicleta y observar la vida silvestre.

está en el lado sur de Anna Maria Island. Tiene arena tranquila, ideal para tomar el sol, nadar, hacer picnic, practicar snorkel, caminar, andar en bicicleta y observar la vida silvestre. Playa Manatee: se consolidó como la más concurrida de Anna Maria Island. Está ubicada en Holmes Beach y el destino es atractivo para las familias gracias a sus comodidades y su fácil acceso. También ofrece tiendas, restaurantes y servicios típicos de un pueblo costero.

La isla recibió premios por su ambiente relajado y su costa sin rascacielos Facebook: Anna Maria Island Chamber of Commerce

Qué actividades se pueden hacer en Anna Maria Island

Entre las principales actividades que se destacan para los turistas, se encuentran:

Museo de Arte Marítimo: ofrece un recorrido por la historia de Florida. Los visitantes pueden conocer la historia de la industria pesquera a través de diversas exposiciones.

ofrece un recorrido por la historia de Florida. Los visitantes pueden conocer la historia de la industria pesquera a través de diversas exposiciones. Anna Maria Island Art League: fue fundada en 1989 con la intención de promover el arte en la comunidad de la isla. La organización ofrece una amplia variedad de clases, que incluye un programa de becas para niños y adultos.

Anna Maria Island se destaca por sus aguas color turquesa y sus vistas en el atardecer Facebook: Anna Maria Island Chamber of Commerce

Bayfront Park: tiene vistas panorámicas de la bahía de Tampa, Egmont Key y el emblemático puente Sunshine Skyway. El parque ofrece numerosas mesas de picnic a la sombra y un pabellón reservable con parrillas.

tiene vistas panorámicas de la bahía de Tampa, Egmont Key y el emblemático puente Sunshine Skyway. El parque ofrece numerosas mesas de picnic a la sombra y un pabellón reservable con parrillas. Anna Maria City Pier: es un muelle de pesca que está ubicado en el extremo norte de la bahía de Sarasota. Tiene un popular restaurante que lo conviete en uno de los mejores lugares para comer en Manatee.

es un muelle de pesca que está ubicado en el extremo norte de la bahía de Sarasota. Tiene un popular restaurante que lo conviete en uno de los mejores lugares para comer en Manatee. Alquiler de carritos de golf, bicicletas y deportes acuáticos: los visitantes de Anna Maria Island pueden recorrer la isla con estos medios de transporte. Además, quienes buscan aventuras en el agua cuentan con opciones para rentar desde kayaks hasta paddleboards.