Alerta para viajeros de Miami: qué dice la nueva ley de aduanas de Cuba

Los viajeros que partan desde Miami con destino a Cuba en los próximos meses deberán estar atentos para evitar sanciones severas. Como parte de la nueva ley de aduanas, el gobierno introdujo cambios que convierten en una infracción “muy grave” transportar mercancías consideradas por las autoridades como “propaganda”. También se prohibirán otros artículos, sujetos a multas y otras penalizaciones.

Nueva ley de aduanas de Cuba: qué está prohibido y cómo evitar sanciones al viajar desde Miami

El miércoles, en la Gaceta Oficial de Cuba fue publicado oficialmente el Decreto Ley 108, Ley de Aduanas. Esta medida estableció la categoría de infracciones “muy graves” para quienes importen y exporten ciertas mercancías.

La nueva ley de aduanas de Cuba prohibirá a los viajeros la entrada de cierta mercadería que contenga "propaganda contraria al interés del estado" Freepik

De acuerdo con la norma, se prohibirá la importación de:

Artículos o documentos con contenido que atente contra la sociedad , la seguridad del Estado, la defensa y el orden interior.

, la seguridad del Estado, la defensa y el orden interior. Propaganda contraria al interés del Estado o vinculada a las drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efectos similares.

Esto incluye bibliografía, artículos o ambos, que tengan este contenido implícito. Cuando el gobierno identifique uno de estos productos, avanzará con el decomiso y multa por el triple del valor en aduana de las mercancías.

Pese a que la ley menciona la “propaganda” contraria al interés del estado, no especifica qué artículos o bibliografía pueden ser considerados dentro de esta denominación.

Las nuevas normas entrarán en vigor en abril, tras cumplirse los 90 días desde la publicación oficial. También contemplarán sanciones y multas para quienes intenten burlar los controles de seguridad, omitan declaraciones o traten de ocultar mercadería a los agentes.

Controles de equipaje: qué dice la nueva ley de aduanas de Cuba

Entre las infracciones consideradas como “graves” o “menos graves”, la ley incluye la acción de importar mercancías, bultos o paquetes remitidos desde el extranjero “para terceras personas naturales o jurídicas, sin constituir parte de su equipaje“.

Los viajeros con destino a Cuba no podrán ingresar mercadería o artículos para terceras personas naturales o jurídicas Freepik

El documento también menciona como infracciones graves obstruir u ofrecer resistencia a la autoridad aduanera en el ejercicio de su función de control antes, durante o posterior al proceso administrativo y logístico para nacionalizar mercancías.

Citada por El Nuevo Herald, la vicejefa de la aduana de Cuba, Yamila Martínez Morales, sostuvo que las nuevas normativas garantizan “mayor flexibilidad y transparencia a la gestión aduanera, sin detrimento del control”.

Alerta a viajeros que llegan a Cuba: la advertencia de la Embajada de Estados Unidos

Las tensiones entre Washington y La Habana llegaron a un punto cúlmine luego de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. En aquel operativo, impulsado por el presidente Donald Trump, murieron más de 30 militares cubanos que prestaban servicio en Venezuela, como parte de un acuerdo entre ambos países latinos.

En este escenario, la Embajada de EE.UU. en Cuba emitió el 20 de enero una advertencia para los viajeros estadounidenses.

Según el mensaje publicado en X, las autoridades recibieron informes de varios episodios en los que funcionarios cubanos denegaron la entrada a ciudadanos estadounidenses a su llegada a la isla. En otros casos, les ordenaron que abandonaran EE.UU. de inmediato bajo amenaza de detención.

La Aduana de Cuba comenzó a denegar la entrada a viajeros estadounidenses en enero Aduana de Cuba X

Al respecto, la embajada estadounidense en La Habana remarcó que no puede dar solución a ninguna cuestión relacionada con la entrada o la salida forzosa desde Cuba. Para que los viajeros eviten problemas en su entrada al país norteamericano, las autoridades aconsejaron:

Obtener un visado para entrar legalmente en Cuba. Los solicitantes pueden visitar el sitio web de la Embajada de Cuba en Estados Unidos para obtener la información más actualizada sobre visados.

para entrar legalmente en Cuba. Los solicitantes pueden visitar el sitio web de la Embajada de Cuba en Estados Unidos para obtener la información más actualizada sobre visados. No intentar entrar con cigarrillos electrónicos o vaporizadores, drones, teléfonos satelitales, GPS o dispositivos similares . El sitio web Aduana General de la República ofrece más información sobre artículos restringidos o prohibidos.

. El sitio web Aduana General de la República ofrece más información sobre artículos restringidos o prohibidos. No viajar con más de 5000 dólares estadounidenses o 5000 pesos cubanos. Si la persona debe llevar grandes cantidades de dinero en efectivo, tiene que asegurarse de declararlo en la aduana.

En caso de que el viajero sea detenido por la policía o un funcionario de inmigración, es aconsejable que mantenga la calma y siga todas las instrucciones. Las autoridades indican que debe permitir que los funcionarios de frontera lo registren si es necesario.

Si necesita ayuda, la persona puede ponerse en contacto con la sección de Servicios a Ciudadanos Estadounidenses de la Embajada de EE.UU. en Cuba al llamar al +(53) (7) 839-4100 o escribir a acshavana@state.gov.