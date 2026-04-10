La nueva ley de DeSantis que permitirá construir exóticas caídas de agua en un hotel de Miami Beach

El gobernador Ron DeSantis firmó la ley HB 399 en Tallahassee, Florida. Esta norma permite que el hotel Fontainebleau de Miami Beach inicie las obras de su parque acuático masivo este primer trimestre de 2026. La medida otorgó una aprobación administrativa automática y anuló la capacidad de revisión de la ciudad sobre el proyecto en el edificio histórico.

La ley firmada por DeSantis que atraerá al turismo

Según Miami Herald, la ley faculta a los “complejos turísticos de gran escala” para que eviten el proceso de revisión de la Junta de Preservación Histórica (SHPO, por sus siglas en inglés). El plan del hotel incluye 11 toboganes, con una caída de 36,5 metros (120 pies).

El proyecto aprobado por DeSantis en Miami Beach generará puestos de trabajo Fontainebleau Development

“Es hora de reinventar lo que es el Fontainebleau”, afirmó Brett Mufson, presidente de Fontainebleau Development, al portal citado. Por otro lado, el directivo hizo hincapié sobre el concepto del establecimiento. “Será un destino para todas las edades, con piscinas y elementos acuáticos nuevos, atracciones familiares y entretenimiento de nivel”, sostuvo.

Debate, conflicto de intereses y autonomía en Florida

La medida fue el eje de un debate legislativo con opiniones divididas. Miami Beach pidió a DeSantis el veto de la propuesta para proteger su patrimonio.

Cabe destacar que, históricamente, las reformas en esta área requerían el aval de expertos en arquitectura. El objetivo era el resguardo del estilo Miami Modern (MiMo) del edificio de 1954. Bajo la nueva ley, el gobierno local debe aprobar de forma administrativa la solicitud de zonificación sin audiencias de preservación.

De acuerdo con el portal citado, el plan de la empresa contempla estos cambios:

Uso de espacio : el número de piscinas bajará de diez a cinco e incluirá un parque de juegos infantiles inmersivo.

: el número de piscinas bajará de diez a cinco e incluirá un parque de juegos infantiles inmersivo. Oferta para adultos : se mantendrán áreas exclusivas y seis de los nuevos toboganes serán para adultos y adolescentes.

: se mantendrán áreas exclusivas y seis de los nuevos toboganes serán para adultos y adolescentes. Generación de trabajo : Mufson estimó que las instalaciones generarán hasta 500 empleos , con puestos para asistentes de atracciones, salvavidas y personal de servicios.

: Mufson estimó que las instalaciones generarán hasta , con puestos para asistentes de atracciones, salvavidas y personal de servicios. Acceso general: el parque estará abierto al público con el alquiler de cabañas que tendrán televisores y casilleros.

La increíble renovación de este emblemático hotel en Florida Fontainebleau Development

Parque familiar completo en Miami Beach

La propiedad busca la ampliación de su base de clientes más allá de la vida nocturna. “Los residentes locales obtendrán un gran beneficio de esto también”, señaló Mufson en una entrevista con el portal mencionado. El hotel ya renovó sus 1504 habitaciones y expandió su gimnasio y spa en 2025.

Pese a la magnitud de los trabajos que ya iniciaron, el sitio sigue abierto. “El proceso es por fases”, explicó Mufson. La superficie total de agua no cambiará, aunque sí su configuración para los juegos interactivos. Las tareas continuarán durante todo este año y la inauguración definitiva del parque será en 2027.

El gobernador de Florida firmó una medida que autoriza al histórico hotel Fontainebleau a instalar toboganes gigantes Fontainebleau Development

La ley HB 399 entró en vigor de forma inmediata tras la firma del gobernador. En la votación legislativa, tres republicanos votaron en contra junto a la oposición demócrata por la preocupación sobre el precedente para otras ciudades. Hasta hoy, el ayuntamiento de Miami Beach no registra nuevas apelaciones judiciales frente a la aplicación de la normativa estatal.