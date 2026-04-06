Dónde entregan comida gratis en Texas en la semana del 6 al 12 de abril de 2026

En la semana del 6 al 12 de abril, distintas organizaciones benéficas y grupos comunitarios entregarán comida gratis en Texas, al sur de Estados Unidos. Para recibir los alimentos, que se distribuyen por orden de llegada, no es necesario registrarse previamente.

Las zonas donde entregan comida gratis en Texas en la semana del 6 al 12 de abril

En abril, la organización North Texas Food Bank (NTFB) llevará a cabo repartos públicos de alimentos junto con sus socios colaboradores, Catholic Charities Dallas, Dallas College y la Universidad de Texas en Dallas (UNT Dallas).

El cronograma establecido por cada organización es diferente, por lo que es necesario conocer la información correcta antes de dirigirse a una despensa.

Las Catholic Charities Dallas entregarán alimentos gratis en Texas en la semana del 6 al 12 de abril en ubicaciones establecidas Catholic Charities Dallas

En el caso de Catholic Charities Dallas, el calendario de reparto para la próxima semana es:

Martes 7 de abril : a las 9 hs. en Biltmore Apartments - 6219 Melody Lane, Dallas 75231; 9 hs. en St. Michaels Grand Prairie - 2910 Corn Valley, Grand Prairie, TX 75052; 9 hs. en Operation Mi Amor/Liberty Ministries - 700 N. Lancaster-Hutchins Road, Lancaster 75146; 11:30 hs. en Northway Christian Church - 7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225; 13 hs. en Comforter Christian Center International - 2606 Oak Lane, Suite 119, Grand Prairie, TX 75051; 13 hs. en Rosser United Methodist - 202 Ennis Street, Rosser, TX 75157.

: a las 9 hs. en Biltmore Apartments - 6219 Melody Lane, Dallas 75231; 9 hs. en St. Michaels Grand Prairie - 2910 Corn Valley, Grand Prairie, TX 75052; 9 hs. en Operation Mi Amor/Liberty Ministries - 700 N. Lancaster-Hutchins Road, Lancaster 75146; 11:30 hs. en Northway Christian Church - 7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225; 13 hs. en Comforter Christian Center International - 2606 Oak Lane, Suite 119, Grand Prairie, TX 75051; 13 hs. en Rosser United Methodist - 202 Ennis Street, Rosser, TX 75157. Miércoles 8 de abril : a las 9 hs. en St. Francis (Whitesboro) - 807 N. Union St., Whitesboro, TX 76273; 9 hs. en Sam Rayburn Memorial VA - 1201 E 9th St., Bonham, TX 75418; 9 hs. en Trinity Basin Preparatory - Ledbetter Campus - 2524 W Ledbetter Dr, Dallas, TX 75223; 9 hs. en The Mondello Living - 2000 Highland Rd., Dallas, TX 75228; 13 hs. en St. Mary’s - 727 S Travis St, Sherman, TX 75090; 13 hs. en St. Ann - 180 Samuel Blvd., Coppell, TX 75019; 13 hs. en Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - 525 Bonnie View Rd, Dallas, TX 75203; 13 hs. en St. Patrick Catholic Church - 9643 Ferndale Rd., Dallas, TX 75238.

: a las 9 hs. en St. Francis (Whitesboro) - 807 N. Union St., Whitesboro, TX 76273; 9 hs. en Sam Rayburn Memorial VA - 1201 E 9th St., Bonham, TX 75418; 9 hs. en Trinity Basin Preparatory - Ledbetter Campus - 2524 W Ledbetter Dr, Dallas, TX 75223; 9 hs. en The Mondello Living - 2000 Highland Rd., Dallas, TX 75228; 13 hs. en St. Mary’s - 727 S Travis St, Sherman, TX 75090; 13 hs. en St. Ann - 180 Samuel Blvd., Coppell, TX 75019; 13 hs. en Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - 525 Bonnie View Rd, Dallas, TX 75203; 13 hs. en St. Patrick Catholic Church - 9643 Ferndale Rd., Dallas, TX 75238. Jueves 9 de abril : 9 hs. en Our Lady of Perpetual Help - 2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235; 9 hs. en Villas of Lancaster - 2531 West Pleasant Run Road, Lancaster, TX 75146; 9 hs. en Mt. Carmel Baptist Church/DCHSSTD Division - 3122 Metropolitan Ave., Dallas, TX 75215; 9 hs. en Sacred Heart Rowlett - 3905 Hickox Rd, Rowlett, TX 75089; 12:30 hs. en St. Michael’s - 411 Paula Rd, McKinney, TX 75069; 12 hs. en Arrington Angels Village Tech Odyssey - 955 Freetown Rd, Grand Prairie, TX 75051; 13 hs. en Our Savior Lutheran/Texas Health - 3003 Horizon Rd. Rockwall, TX 75032; 13 hs. en Portfolio Riverstation Apartments - 220 Stoneport Dr. Dallas, TX 75217; 13 hs. en Strong Tower Temple - 705 SW. 19th St., Grand Prairie, TX 75051.

: 9 hs. en Our Lady of Perpetual Help - 2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235; 9 hs. en Villas of Lancaster - 2531 West Pleasant Run Road, Lancaster, TX 75146; 9 hs. en Mt. Carmel Baptist Church/DCHSSTD Division - 3122 Metropolitan Ave., Dallas, TX 75215; 9 hs. en Sacred Heart Rowlett - 3905 Hickox Rd, Rowlett, TX 75089; 12:30 hs. en St. Michael’s - 411 Paula Rd, McKinney, TX 75069; 12 hs. en Arrington Angels Village Tech Odyssey - 955 Freetown Rd, Grand Prairie, TX 75051; 13 hs. en Our Savior Lutheran/Texas Health - 3003 Horizon Rd. Rockwall, TX 75032; 13 hs. en Portfolio Riverstation Apartments - 220 Stoneport Dr. Dallas, TX 75217; 13 hs. en Strong Tower Temple - 705 SW. 19th St., Grand Prairie, TX 75051. Viernes 10 : a las 9 hs. en Portfolio Juniper Pointe - 2600 Tabor Pkwy, Kaufman, TX 75142; 9 hs. en Cardinal Farrell: CCD Education - 4550 W. Davis, Dallas, TX 75211; 9 hs. en Strong Arms COGIC - 135 Pemberton Hill, Dallas, TX 75217; 9 hs. en Iglesia Episcopal San Francisco de Asís - 11540 Ferguson Rd., Dallas, TX 75228; 9 hs. en Christ Apostolic Church Vineyard - 14000 Preston Rd, Dallas, TX 75254.

: a las 9 hs. en Portfolio Juniper Pointe - 2600 Tabor Pkwy, Kaufman, TX 75142; 9 hs. en Cardinal Farrell: CCD Education - 4550 W. Davis, Dallas, TX 75211; 9 hs. en Strong Arms COGIC - 135 Pemberton Hill, Dallas, TX 75217; 9 hs. en Iglesia Episcopal San Francisco de Asís - 11540 Ferguson Rd., Dallas, TX 75228; 9 hs. en Christ Apostolic Church Vineyard - 14000 Preston Rd, Dallas, TX 75254. Sábado 11: 9 hs. en Holy Cross - 5004 E. Ledbetter, Dallas, TX 75241; 9 hs. en Christ Embassy - 13657 S Jupiter Road, Dallas, TX 75238; 9 hs. en St. Joseph (Richardson) - 600 S. Jupiter Rd., Richardson, TX 75081; 9 hs. en Heartline Ministries - 9755 E. R L Thornton Fwy., Dallas, TX 75228; 13 hs. en St. Francis-Frisco - 8000 El Dorado Pkwy, Frisco, TX 75033; 13 hs. en Grace Place Church - 520 Big Stone Gap Rd, Duncanville, TX 75137; 13 hs. en Holy Family-Van Alstyne - 919 Spence Rd., Van Alstyne, TX 75495.

Al acudir al lugar, las personas deberán informar su nombre, el número de miembros de su familia y el código postal de su lugar de residencia.

Del 6 al 12 de abril: comidas gratis en Texas del Dallas College

En el caso del Dallas College, la institución ofrece días de distribución de alimentos sin bajarse del automóvil, que consisten en jornadas en las que los miembros de la comunidad pueden pasar por el campus y recoger comidas gratis.

El servicio se realiza por orden de llegada. Si bien no es necesario registrarse para participar, los beneficiarios deben disponer de un vehículo para recoger los alimentos.

Dallas College realiza junto con NTFB el servicio de entrega de comidas gratis en Texas por orden de llegada, pero es necesario acercarse en un vehículo https://www.facebook.com/northtexasfoodbank

El 6 de abril la despensa móvil estará a las 9 hs. en Brookhaven, en tanto el 12 del mismo mes, aún sin confirmar, es probable que se realice el servicio con autos en North Lake desde las 10 hs.

Dónde darán comida gratis en abril de 2026 en el norte de Texas

En asociación con NTFB, la Universidad del Norte de Texas en Dallas (UNT Dallas) repartirá alimentos durante el mes de abril en eventos coordinados, que serán completamente gratuitos para los adultos.

La Universidad del Norte de Texas en Dallas colaborará con NTFB para entregar comida gratis el viernes 17 de abril

De este modo, la distribución mensual de alimentos, abierta a estudiantes, personal administrativo, docente y público en general, se realizará el viernes 17 de abril de 2026, de 9 a 12 hs., en el estacionamiento 2 de Founders Hall.