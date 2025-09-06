La playa a cuatro horas de Nueva Orleans que se siente como viajar a la Costa Azul de Francia, pero sin salir de EE.UU.

Es la única playa de Estados Unidos que tiene una arquitectura con influencia europea, ideal para desconectarse de la rutina. Está ubicada en Florida, pero tiene el encanto de la Costa Azul de Francia.

La playa a cuatro horas de Nueva Orleans que es como viajar a Europa

La creadora de contenido conocida como Hellen Takes Miami compartió en su cuenta de Instagram un video en el que presume un rincón similar a la Rivera Francesa. Se trata de Rosemary Beach, una playa localizada en la costa 30A.

Rosemary Beach es la playa en Miami que se parece a un destino europeo

La playa de Miami tiene esa similitud con la Costa de Francia debido a que el pueblo está construido con inspiraciones de la arquitectura de Europa. Por ejemplo, sus calles son adoquinadas, tienen cafeterías exclusivas y zonas privadas.

Además, cuenta con restaurantes románticos y con casas tipo villas y con playas de aguas cristalinas, según la influencer. También se reconoce a Rosemary Beach por ser un espacio tranquilo en el que el medio de transporte principal son las bicicletas.

Otra de las cualidades de este rincón “escondido” en la costa de Florida, es que sus calles y negocios son perfectos para tomar fotografías para las redes sociales y que también es un lugar al que se puede viajar en familia o en pareja.

Rosemary Beach, una hermosa playa de Florida que parece un destino europeo (Web/rosemarybeachfl.org)

Qué se puede hacer en Rosemary Beach

La playa ubicada en la costa este de Florida y al este de la ciudad de Destin tiene un ambiente exclusivo, con un centro lleno de restaurantes galardonados por la crítica en donde se sirven distintos platillos, según Visit Florida.

Algunos de los establecimientos ofrecen gastronomía de países europeos como España, y otros un ambiente más caribeño, además de fusiones de cocinas de diferentes naciones del mundo.

Los turistas también pueden alojarse en cabañas cerca de la playa o en una habitación de lujo en uno de los hoteles del centro de Rosemary Beach que tienen un servicio exclusivo al estilo europeo.

Aunque la ciudad es descrita como el destino romántico ideal para las parejas, también puede disfrutarse en familia, pues existen parques infantiles y comunitarios, además de eventos culturales y artísticos que cambian según la temporada.

El centro de Rosemary Beach tiene actividades en pareja y en familia (Web/rosemarybeachfl.org)

El pueblo también tiene áreas naturales para practicar senderismo y la ciudad es amigable para caminar o dar paseos en bicicleta por el sendero Timpoochee. Por otro lado, se pueden encontrar tiendas lujosas para ir de compras, así como un mercado de agricultores que ofrece productos frescos.

Cómo llegar a Rosemary Beach

Aunque existen muchas actividades por realizar en esta playa, como tours en botes, snorkel y buceo, su principal atractivo turístico es su mar cristalino que se puede disfrutar con la renta de kayaks o tablas de surf.

El destino fue calificado como una de las 15 mejores ciudades pequeñas en Estados Unidos, de acuerdo con una encuesta realizada a más de tres mil familias norteamericanas.

La playa obtuvo el lugar 13 en la lista y fue reconocida por el sitio de viajes Family Destinations Guide, que publicó una lista con las 150 mejores ciudades pequeñas del país.

Rosemary Beach fue nombrada una de las mejores ciudades pequeñas de EE.UU. por Family Destinations Guide (Web/rosemarybeachfl.org)

Llegar a Rosemary Beach desde Nueva Orleans representa un viaje de entre cuatro y cinco horas, según las condiciones del tráfico y el clima. Y el primer paso es tomar la Interestatal 10 (I-10), según Google Maps.

Después, se deberá seguir por la interestatal con dirección a la autopista US-331 en DeFuniak Springs por aproximadamente tres horas y media para después tomar la salida 85 de la I-10 Ey finalmente, seguir por la US-331 S y US-98 E hacia E County Highway 30A.

Algunas otras playas cercanas a este destino similar a la Rivera de Francia son: Panamá City Beach, Destin y Miramar Beach. Además, se encuentra cerca de la Base de la Fuerza Aérea Tyndall.