Multas de hasta U$500: la insólita ley en Florida que prohíbe vender esta fruta en Miami Beach

En Florida, existen todo tipo de leyes que rigen las normas de la comunidad, desde las normas de tránsito hasta las viviendas. Una compañía legal destacó ciertas regulaciones que resultan insólitas en el Estado del Sol, entre las que se encuentra una que prohíbe vender una fruta en Miami Beach.

Qué alimento está prohibido comercializar en Miami Beach

Michael T. Gibson, abogado y presidente de la firma que lleva su nombre, detalló en su página web una serie de normas relativamente extrañas que rigen en Florida. Entre ellas, destacó la prohibición de vender naranjas en las aceras en Miami Beach.

Miami Beach contempla una serie de normas para sus playas Freepik

Esta normativa se ubicó en la sección 70-5 del código de Miami, que prohíbe la venta de alimentos en puestos móviles al aire libre. Esto se debe a la implicancia de permisos y licencias tanto para el comercio como la manipulación de alimentos.

“Será ilegal que cualquier persona venga, ofrezca en venta, sirva, expenda o de cualquier otra manera disponga bienes, mercancías o productos, incluyendo helados, refrescos, bebidas dulces y productos alimenticios”, señala la norma de Miami-Dade del 22 de noviembre de 2002. “O que cualquier persona se instala u opere un puesto, establecimiento o vehículo con tal propósito”, continúa.

La norma a la que se refirió el abogado se centró en las naranjas Freepik

Cuáles son las sanciones por vender naranjas en Miami Beach sin permiso

La entidad señaló que existen consecuencias legales para quienes infrinjan esta regla en la zona de Florida. Entre ellas, está la posibilidad de enfrentar una multa de hasta 500 dólares, así como una sentencia a prisión por un máximo de 30 días o un combinado de ambas.

En caso de que se produzca de forma reincidente, las penas podrían ser de una multa de hasta US$1000, cárcel por hasta 12 meses o ambas. El departamento de policía de la zona es la autoridad encargada de hacer cumplir esta sección del código.

Los vendedores de comida necesitan ciertos permisos Freepik

Otras leyes extrañas que rigen en Florida

El experto indicó una serie de normas que consideró insólitas o incluso obsoletas en esta área del Estado del Sol. Por ejemplo:

No estacionar un vehículo sobre una tumba en Destin .

. Es ilegal cantar en traje de baño en Sarasota .

. Está prohibido quedarse dormido sobre un secador en un salón de belleza.

No se puede dejar el vehículo en marcha sin vigilancia.

No está permitido que se haga rodar un barril en la calle en Pensacola.

A su vez, Gibson resaltó otras regulaciones referidas al tránsito que están vigentes en el territorio y que considera relativamente extrañas. Entre ellas, citó la recientemente firmada por Ron DeSantis sobre las luces de emergencia.

También advirtió una regulación que prohíbe estacionar un vehículo sobre la hierba fuera de una vivienda en Cape Coral, mientras se debe hacer sobre el pavimento o en la calzada. Otra norma que incluyó en el listado fue la que no permite remolcar un trineo con una bicicleta en Palm Bay, la que penaliza el tránsito demasiado lento en Hialeah o la que exige el pago de las tasas de aparcamiento cuando se amarra a un elefante a un parquímetro.