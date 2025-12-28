¿La trampa de la matrícula?: denuncian que en Florida usan una nueva ley para detener a inmigrantes

A partir de una nueva ley de Florida, se endurecen las sanciones para quienes oculten información de las matrículas de vehículos mediante marcos o coberturas de placas. Luego de varias paradas de tráfico por este motivo, abogados de inmigración denunciaron que podría ser una estrategia de las autoridades para realizar detenciones. La regla fue firmada por el gobernador Ron DeSantis y entró en vigor en octubre de este año.

Abogados dicen que la nueva ley de matrículas de Florida pone en riesgo a migrantes

El caso de Justin Cuellar, un ciudadano estadounidense de 17 años, puso el tema en el centro de la escena. Según el Sun Sentinel, el adolescente conducía junto a su padre y otro pasajero en Florida, cuando un oficial detuvo el vehículo.

La nueva ley de Florida endurece las sanciones para quienes oculten información de la matrícula con coberturas o marcos de placas Freepik

De acuerdo con el testimonio del agente policial, la palabra “Sunshine”, de la leyenda “Sunshine State” que exhiben las placas de Florida, no se leía claramente. Con su interpretación de la ley HB 253, el vehículo no mostraba toda la información de la matrícula.

Cuellar indicó en su relato que incluso antes de sacar su licencia de conducir, cinco agentes vestidos de civil se apresuraron a detener a su padre y al otro pasajero, ambos migrantes.

Actualmente, José, el padre de Justin, permanece en un centro de detención en Colorado. El arresto llegó tres días antes de una aclaración oficial que realizó el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés).

Según esa comunicación, la detención no era justificada, ya que la supuesta falta no entraba dentro de lo que prohíbe la ley. Sin embargo, el arresto se produjo.

La ley de Florida sobre matrículas obtuvo la firma de Ron DeSantis y comenzó a regir en octubre Foto Flgov

Abogados señalan que las paradas de tráfico son una de las estrategias más usadas para detener a extranjeros y que esta norma le da a las autoridades más poder para hacerlo.

Además, dado que ahora Florida considera esta falta de tráfico como una infracción penal, los agentes tienen “más excusas” para revisar un vehículo y a sus ocupantes.

Otra detención que se produjo por la nueva ley de placas de Florida

Más allá del impacto migratorio, también llamó la atención el caso de Demarquize Dawson, un hombre que fue detenido en la ciudad de Davie.

Al igual que a Cuellar, lo arrestaron porque el marco de su placa obstruía parcialmente la visión de la “S” de “Sunshine State”, según NBC Miami.

Poco después de la detención, la Policía de Davie lo liberó y pidió disculpas por lo ocurrido. En un comunicado oficial, las autoridades reconocieron que se trató de un error.

La supuesta infracción en la matrícula por la que detuvieron al conductor Demarquize Dawson en Florida Instagram @hollywood.jefe

Qué dice la ley HB 253 sobre las matrículas en Florida

La norma no modifica las reglas vigentes, sino que endurece las sanciones por una conducta que ya estaba prohibida.

Con este cambio, ocultar información de una placa dejó de ser una simple infracción de tránsito y pasó a considerarse una infracción penal.

Esto puede derivar en multas de hasta US$1000 y otras sanciones, como penas de prisión de hasta un año.

En concreto, los conductores en Florida cumplen con la ley siempre que la siguiente información sea claramente visible: