El proyecto de ley SB 1380 de Florida que obliga a consultar estatus de los conductores ante un accidente de tránsito
La iniciativa parlamentaria establecería nuevas restricciones para migrantes en el Estado del Sol; entre otras cosas, presume la culpabilidad de los automovilistas sin licencia válida en los siniestros viales
Un nuevo proyecto de ley presentado en Florida propone una serie de modificaciones para los migrantes sin estatus regular en el estado. En caso de que se apruebe la SB 1380, la norma restringirá el acceso a servicios financieros, empleos y cuestiones relacionadas con seguros. Además, se presumirá la culpabilidad en accidentes de tránsito para personas sin una licencia válida, lo que también los afectaría.
La SB 1380 de Florida haría culpables a los migrantes por accidentes de tránsito
Según el texto del proyecto de ley, hay una serie de modificaciones que se aplicarían si consigue la aprobación. De manera general, la propuesta podría complicar las condiciones para los extranjeros irregulares en el Estado del Sol.
Uno de los cambios que se destacan está vinculado a los accidentes de tránsito y la presunción de culpabilidad. Sobre este punto, la SB 1380 dice lo siguiente:
- Un “conductor no autorizado de fuera del estado” se presumirá culpable de un accidente de tránsito a menos que se demuestre lo contrario.
- Esto aplica a cualquier persona que maneje con una licencia no validada por Florida, como es el caso de migrantes irregulares que tengan licencias especiales emitidas por otros estados.
- El conductor no autorizado debe presentar evidencia contundente y concreta para demostrar que no fue responsable de un siniestro vial.
- Los únicos casos en los que se descarta la presunción de culpabilidad es si el otro conductor estaba bajo influencia de alcohol o drogas o si cometió algunos de los hechos comprendidos en el concepto de “egregious fault“.
- Agentes policiales que intervengan en un accidente deberán chequear si alguno de los involucrados es un conductor no autorizado.
- En caso de que así sea, están obligados a anotarlo explícitamente en el reporte del hecho e informarlo al Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados en 48 horas.
- Todos los procedimientos, instrucciones y exámenes de licencia deben realizarse exclusivamente en inglés. Se prohíbe el uso de intérpretes o traducciones.
- Compañías de seguros tienen prohibido pagar beneficios o liquidar reclamos a favor de un conductor no autorizado.
Otros efectos para los migrantes que traería esta ley de Florida
El proyecto de ley SB 1380 no solo legisla sobre los accidentes de tránsito, sino que impone otras restricciones para migrantes irregulares en Florida:
- El Departamento de Servicios Financieros tiene prohibido emitir licencias o certificaciones a cualquier persona que sea un extranjero no autorizado.
- Extranjeros irregulares no pueden recibir asistencia para el pago inicial de una vivienda. Si lo hacen, están obligados a devolverla inmediatamente.
- Empleadores de Florida deben usar el sistema E-Verify para comprobar la residencia legal de potenciales empleados. Se exponen a sanciones si no lo hacen.
- Además, serán responsables de los costos financieros y legales si un migrante irregular que contrataron a sabiendas sufre un accidente laboral.
- Las instituciones financieras estatales no pueden aceptar licencias o tarjetas de identificación emitidas a personas indocumentadas para abrir cuentas o utilizar servicios.
- A su vez, deben comprobar que los destinatarios de remesas no sean extranjeros sin estatus legal.
Cuándo entraría en vigor la SB 1380 de Florida
El proyecto recién fue presentado el 7 de enero, según FastDemocracy, por lo que aún debería ser tratado en ambas cámaras antes de recibir una eventual aprobación. Luego, tendría que recibir la firma del gobernador Ron DeSantis.
Recién después de todo ese proceso quedaría confirmada cuál sería su fecha de entrada en vigor si finalmente se convierte en ley.
