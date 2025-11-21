Malas noticias para trabajadores en Florida: el gigante que cierra sus puertas y dejará a 1400 personas sin empleo en 2026

Con el objetivo de mejorar su red de distribución en Estados Unidos, el gigante minorista Kroger cerrará las puertas de cuatro de sus centros de distribución en Florida. La medida dejará a 1400 personas sin empleo en febrero de 2026 y pondrá fin a sus servicios de entrega de comestibles.

La cadena que reducirá operaciones en Florida

El 18 de noviembre, el gigante minorista anunció el cierre de cuatro de sus centros de distribución en Florida. La medida se llevará a cabo el 1° de febrero de 2026, según especificó WFLA. Las instalaciones afectadas corresponden a las ubicadas en Tampa, Rockledge, Jacksonville y Groveland.

El gigante dejará sin empleo a 1400 trabajadores en Florida tras los cierres de sus instalaciones Google Maps

El cierre del centro de Groveland dejará sin empleo a aproximadamente 943 personas. Otras 234 quedarán sin trabajo ante la decisión tomada sobre las instalaciones de Tampa.

De acuerdo con Tampa Bay Times, Kroger afirmó que espera que los cierres tengan un “efecto positivo” en su proyección de ganancias operativas de comercio electrónico.

“El comercio electrónico sigue siendo fundamental para atender a los clientes que buscan mejor relación calidad-precio, una amplia selección y formas flexibles de comprar”, declaró el martes Ron Sargent, presidente y director ejecutivo de la empresa.

En esa línea, Sargent añadió: “Estamos tomando medidas decisivas para facilitar las compras, ofrecer plazos de entrega más rápidos y brindar más opciones a nuestros clientes. Esperamos lograr un crecimiento rentable de las ventas como resultado”.

El centro en Groveland funciona desde 2019, cuando la ciudad ofreció un paquete de incentivos para su arribo. En 2021, envió sus primeros productos, y se preveía que 400 empleados trabajaran allí, pero el número se multiplicó desde entonces.

Citado por WESH, un comisionado de la ciudad afirmó que la noticia “se siente como una traición motivada por el afán de lucro”, al considerar las motivaciones económicas implementadas por el gobierno local para su llegada a la región.

La medida del gobierno local frente al cierre que dejará a 1400 personas sin empleo

La administración del condado de Lake emitió un comunicado al conocer la decisión de Kroger de retirarse del área. “La instalación actualmente emplea a un número significativo de residentes del condado de Lake, y reconocemos el estrés que este anuncio puede causar. Nuestra prioridad es apoyar a estos empleados y asegurar que tengan acceso a los recursos y oportunidades que necesitan en los meses venideros”, aseguraron los funcionarios.

La ciudad y el condado apoyarán a los trabajadores del gigante que quedarán sin empleo en Florida Kroger - Kroger

Luego, agregaron que trabajan activamente con socios como CareerSource Central Florida y Lake Economic Area Development (LEAD) para establecer una fuerte red de asistencia a la fuerza laboral. “El condado está preparado para conectar a los empleados afectados con nuestros socios que proporcionan servicios de colocación laboral, programas de capacitación y orientación profesional”, especificaron.

A su vez, desde la administración de la ciudad de Groveland indicaron que se pusieron en contacto con el condado de Lake y trabajarán con CareerSource Central Florida para apoyar su estrategia de empleo.

El plan del gigante que cierra sus puertas en Florida

Los cierres se producen debido al objetivo de la empresa de mejorar la rentabilidad del comercio electrónico en aproximadamente US$400 millones en 2026. Como parte de su plan, también procederá con la clausura de sus locales en Pleasant Prairie, Wisconsin y Frederick, Maryland.

El gigante pretende aumentar sus rentabilidad del comercio electrónico con el cierre de sus instalaciones en Florida Kroger - Kroger

Con cerca de 400 mil empleados que atienden a más de 11 millones de clientes diariamente a través de una experiencia de compra en línea, Kroger ampliará las relaciones con Instacart, DoorDash y Uber Eats para llegar a nuevos clientes en tan solo 30 minutos.

Según informó WESH, la compañía prevé incurrir en pérdidas por deterioro y cargos relacionados en el tercer trimestre fiscal de 2025 por una cantidad aproximada de US$2600 millones. Esta cifra es producto de los cierres y de que la red de distribución automatizada no cumplió con las expectativas financieras.