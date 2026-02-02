Miami vivió el lunes más frío en 15 años: sorpresa, abrigos y shopping para hacer frente a las inusuales temperaturas
Algunas ciudades de Florida registraron temperaturas más bajas incluso que en Alaska en el mismo momento debido a la llegada de una masa de aire ártico
MIAMI.– Se dice que apenas baja de 20° centígrados la temperatura en Miami, los locales sacamos las botas para poder usarlas alguna vez en el año. Pero estos días son extremadamente fríos, al punto que hemos sacado hasta la campera y el gorro.
Con un sol radiante, este lunes es el más frío en 15 años. El día comenzó con 2 grados y un cielo azul. La playa está calma, vacía. Apenas unas pocas personas se asoman a la arena, con zapatillas, pantalón largo y todo el abrigo que han traído al llamado “estado del sol”, para sacar alguna foto.
Varios caminan por la costanera del Hollywood Broadwalk con campera y gorro. Pero ya sabemos: si cuando llueve Miami ofrece shopping… cuando congela también.
“Aprovechamos estos días que el pronóstico mostraba frío para ir al Sawgrass (el shopping más grande del sur de Florida) y otros puntos de interés. Hasta el viernes pudimos caminar un poco por la playa, estaba lindo. Pero ya desde el sábado cambiamos los planes, andamos mucho en el auto recorriendo, y por suerte la ropa está barata porque lo primero que hicimos fue comprar abrigo. Creo que con mis amigas agotamos los [buzos] polar de 22 dólares en Columbia”, se ríe Sofía C., una joven argentina de vacaciones.
Sorpresas de la naturaleza, la noticia llamativa es que en Tallahassee (la capital del Estado, 750km al norte de Miami) los termómetros marcaron alrededor de 6° bajo cero, varios grados más fríos que en Anchorage, Alaska, donde los sensores ascendían a 1° en ese mismo momento. La explicación científica es que una masa de aire ártico frío se desplazó esta semana desde las regiones polares hasta el sureste de Estados Unidos.
En Miami, tener uno o dos grados es una noticia. Los días más fríos de inviernos típicamente rondan los 12 a 15°C. Ya durante este invierno se registraron nevadas en el norte del estado. Pero en Orlando, puede ser un problema. Los parques temáticos abrieron este lunes con 3 grados de temperatura, y si uno quiere comprar mucho abrigo para pasar todo el día caminando al aire libre, no hay mucha opción.
“Ayer hizo muchísimo frío. Entramos al parque con 3 grados bajo cero. Si bien llevábamos abrigo, como no vendían guantes la gente cuando empezó a bajar el sol compraba medias para ponerse en las manos, y nosotros compramos mantas como campera, para esperar el desfile o el show nocturno un poco más abrigados. Disney está mejor preparado para el calor que para el frío. Es solo ayer y hoy, parece que mañana ya empieza a subir la temperatura”, cuenta Valeria Pérez Llano, otra turista argentina.
Ayer Orlando registró -4 grados, una temperatura que no se registraba desde 1936.
A partir del master, se prevé que las temperaturas se vayan moderando en Miami, pero aún así se espera un frío amanecer, con mínimas por debajo de los 10°C.
Otro frente frío llegará el jueves, de manera de que las ojotas quedarán guardadas en el placard por unos días más.
Las peligrosamente frías temperaturas azotaron una extensa franja de Estados Unidos, que va desde las costas del Golfo de México hasta Nueva Inglaterra, donde se vio gente limpiando luego de que un ciclón extratropical que llevó fuertes nevadas y cancelaciones de vuelos en Carolina del Norte, además de arrojar ráfagas de nieve y hacer que las iguanas cayeran de los árboles en Florida.
