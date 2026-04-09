Matrimonio entre primos: Ron DeSantis insiste con prohibirlos por ley en Florida en 2026

El debate sobre las leyes matrimoniales en Florida volvió a instalarse luego de que el gobernador Ron DeSantis impulsara una iniciativa que busca modificar de forma concreta qué relaciones familiares pueden formalizarse legalmente. Aunque el tema parecía saldado en gran parte del país norteamericano, lo cierto es que el estado mantiene una particularidad que ahora el mandatario pretende eliminar.

La excepción legal en Florida que permite el matrimonio entre primos y que Ron DeSantis quiere prohibir

En Florida, la legislación actual prohíbe el matrimonio entre familiares directos cercanos, como padres e hijos, hermanos, abuelos, tíos y sobrinos. Sin embargo, existe una excepción que llamó la atención incluso dentro del propio estado: los primos hermanos pueden casarse legalmente.

A diferencia de las prohibiciones estrictas para padres, hijos y hermanos, la legislación vigente en Florida mantiene una ventana legal que permite que los parientes de cuarto grado (primos hermanos) formalicen su relación Freepik

Esta situación es la que DeSantis busca modificar mediante una ley que, de avanzar, prohibiría explícitamente este tipo de uniones.

Según informó Gulf Coast News Now, el gobernador considera que Florida se encuentra rezagada frente a otros estados en este aspecto y que es momento de “ponerse al día”.

El propio DeSantis reforzó su argumento al remarcar que se trata de una medida sencilla de implementar. En tanto, la describió como una oportunidad fácil de resolver dentro de la agenda legislativa.

Su insistencia refleja que, más allá de tratarse de un tema poco frecuente en términos estadísticos, el gobernador lo considera relevante dentro del marco legal y cultural del estado, explicó Gulf Coast News Now.

Matrimonio entre primos en EE.UU.: qué estados lo permiten

El caso de Florida no es único, pero sí llamativo. En Estados Unidos, la regulación del matrimonio entre primos varía significativamente según el estado. Actualmente:

Ocho estados prohíben de forma explícita los matrimonios entre primos hermanos.

19 estados, entre ellos Nueva York, California y Alabama, aún permiten este tipo de uniones.

Florida se encuentra entre los 19 estados, junto a Nueva York y California, que aún permiten estas uniones Freepik

Este mosaico legal evidencia que no existe una postura uniforme a nivel nacional, lo que explica en parte por qué la legislación de Florida no fue modificada hasta ahora.

A pesar de su legalidad en varios territorios, este tipo de matrimonio es extremadamente poco frecuente. Apenas alrededor del 0,2% de los estadounidenses contraen matrimonio con primos o parientes cercanos, lo que convierte la discusión en un tema más simbólico que estadísticamente relevante, explicó Gulf Coast News Now.

El proyecto de Florida que fracasó y que DeSantis busca reactivar contra el matrimonio entre primos

La iniciativa de prohibir estos matrimonios no es completamente nueva en Florida. Con tratamiento en comisiones durante 2026, el proyecto de ley HB 733 buscó incorporar a los primos hermanos dentro de la lista de relaciones prohibidas, con una fecha de implementación prevista para el 1° de julio de este año. Sin embargo, la propuesta no logró avanzar en el proceso legislativo.

Según datos analizados por Gulf Coast News Now, el matrimonio entre parientes cercanos es un fenómeno marginal en EE. UU.

De acuerdo con Fox News, DeSantis reconoció que la prohibición fue eliminada durante el tratamiento legislativo, pero dejó en claro que la discusión no estaba cerrada.

De hecho, el gobernador de Florida insinuó que podría reintroducir la medida en el futuro cercano, incluso mediante una sesión especial de la Legislatura estatal.

Según explicó Fox News, La posibilidad de una nueva ofensiva legislativa se mantiene vigente, especialmente si se tiene en cuenta que este es el último período legislativo de DeSantis, lo que podría acelerar la búsqueda de consensos para aprobar la reforma antes de dejar el cargo.