Rechazan en Florida el proyecto de ley que buscaba prohibir matrimonios entre primos hermanos

Las normativas sobre los vínculos matrimoniales en Florida permanecerán sin alteraciones tras el fracaso de una medida que buscaba endurecer las leyes de consanguinidad. El proyecto HB-733 pretendía prohibir las uniones entre primos hermanos, pero fue rechazado en el Senado.

Elementos de la legislación y el debate en el Congreso de Florida sobre este tipo de casamientos

Este resultado significa que Florida mantendrá uno de los marcos jurídicos más tolerantes del país en lo que respecta a las relaciones familiares que se permiten para el contrato matrimonial.

De acuerdo con lo que reportó el medio WFLA sobre el proyecto de ley HB-733, la propuesta no avanzó en el Senado.

Esto quiere decir que, después del 1° de julio de 2026, el matrimonio entre primos hermanos seguirá teniendo validez en esta jurisdicción para cualquier propósito legal.

Inicialmente, la propuesta tenía como propósito alinear al estado con las regulaciones federales implícitas que recomiendan evitar vínculos biológicos cercanos.

El legislador republicano Dean Black presentó una enmienda con la intención de solucionar lo que él considera un vacío ético en las leyes actuales.

Se enfatizó en las audiencias que la modernización de la ley para actualizar los estándares sociales en la región era una deuda pendiente.

El matrimonio entre primos hermanos seguirá teniendo validez en Florida (Unsplash)

El proyecto de ley contemplaba prohibiciones explícitas con base en los vínculos de consanguinidad lineal:

Restricciones para hombres: el proyecto de ley no buscaba prohibir cualquier tipo de lazo sanguíneo lejano, sino que proponía agregar específicamente la figura de “primos hermanos” a la lista de prohibiciones ya existentes, la cual actualmente restringe uniones por consanguinidad lineal directa (padres/hijos), así como con hermanos, tíos y sobrinos.

el proyecto de ley no buscaba prohibir cualquier tipo de lazo sanguíneo lejano, sino que proponía agregar específicamente la figura de “primos hermanos” a la lista de prohibiciones ya existentes, la cual actualmente restringe uniones por consanguinidad lineal directa (padres/hijos), así como con hermanos, tíos y sobrinos. Restricciones para las mujeres: una mujer no podía contraer matrimonio con un hombre que estuviera relacionado con ella por vínculos consanguíneos lineales, en virtud de la reciprocidad.

una mujer no podía contraer matrimonio con un hombre que estuviera relacionado con ella por vínculos consanguíneos lineales, en virtud de la reciprocidad. Causas de la derrota: el legislador aclaró que la medida no fracasó debido a una oposición ideológica generalizada, sino porque el tiempo de la sesión legislativa en Tallahassee se terminó antes de llegar a un acuerdo sobre otros aspectos del proyecto al que estaba asociada la enmienda.

Esta propuesta incluía varias reformas de salud y bienestar familiar que quedaron sin abordarse debido al cierre repentino de la sesión.

El legislador republicano Dean Black presentó una enmienda con la intención de solucionar lo que él considera un vacío ético Facebook @DeanBlack

Florida, una excepción a nivel nacional en EE.UU.

De esta manera, Florida reafirma su posición como uno de los 18 estados de Estados Unidos que no prohíbe el matrimonio entre primos hermanos al rechazar esta ley.

Esta distinción sitúa al Estado en un grupo minoritario, porque la mayor parte de las entidades ha progresado en prohibiciones totales o parciales.

Esta circunstancia es muy diferente a la que se presenta en la mayoría de los estados del país, donde las relaciones han sido principalmente restringidas o suspendidas debido a preguntas vinculadas con principios de salud genética y sociales. Esta razón fue fundamental para justificar las razones de la HB-733.

La ley fue rechazada en Florida Canva

Dean Black sugirió que, pese a este impedimento en el Senado, se puede retomar la discusión sobre la prohibición en el futuro, ya sea de manera independiente o como parte de otra propuesta.

Estos matrimonios, aun hoy, mantienen la validez legal de sus contratos, sin limitaciones legales.