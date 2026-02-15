En Florida: revelan cuál fue la cifra exacta de nuevos migrantes que llegaron al estado en el último año

Florida se mantuvo como el principal destino para los migrantes extranjeros, aun en un contexto de fuerte desaceleración de estos flujos a nivel nacional. Los datos oficiales de la Oficina del Censo de los Estados Unidos la ubicaron como el estado con mayor migración internacional neta y como el segundo con mayor crecimiento poblacional entre 2024 y 2025.

Migración internacional en Florida: cuántas personas llegaron en el último año

Según el comunicado oficial del organismo, publicado el 27 de enero de 2026, Florida fue uno de los cuatro estados con mayor migración internacional neta del país norteamericano durante el último período.

Entre julio de 2024 y julio de 2025, Florida incorporó 178.674 personas por migración internacional, la cifra más alta del país Freepick

Entre julio de 2024 y julio de 2025, el Estado incorporó 178.674 personas por migración internacional. Este es el nivel más alto de EE.UU. y se encuentra por encima de Texas (167.475), California (109.278) y Nueva York (95.634).

Florida creció en población entre 2024 y 2025: los números oficiales

En ese mismo lapso, la población de Florida pasó de 23.265.838 a 23.462.518 habitantes, lo que implicó un incremento total de 196.680 personas. Esa escalada ubicó al estado en el segundo lugar a nivel nacional en términos de aumento numérico de población, solo detrás de Texas.

El informe indicó que el crecimiento poblacional de Florida combinó migración internacional neta positiva con un aporte menor de la migración interna, que mostró una caída pronunciada en comparación con años anteriores.

El crecimiento poblacional combinó un fuerte aporte de la migración internacional con un aporte menor de la migración interna Freepick

Migración interna en Florida: fuerte caída tras el boom de años previos

La Oficina del Censo de los Estados Unidos informó que Florida registró una migración interna neta de 22.517 personas en 2025. La cifra representó una disminución marcada frente a los valores de 2023, cuando el saldo fue de 183.646, y de 2022, momento en el que alcanzó 310.892.

Como resultado de esta caída, este estado pasó a ocupar el octavo lugar nacional en migración interna positiva, luego de haber encabezado o integrado los primeros puestos en años previos. En el mismo período, entidades vecinas como Alabama registraron un saldo levemente superior en ese parámetro, con 23.358 personas que se fueron a vivir allí desde otros lugares del país norteamericano.

Menos migración y menor crecimiento poblacional en EE.UU.

La publicación oficial señaló que la migración internacional neta de los Estados Unidos cayó de 2,7 millones a 1,3 millones entre julio de 2024 y junio de 2025, lo que representó una disminución del 53,8%.

De acuerdo con la subdirectora de Estimaciones y Proyecciones de la Oficina del Censo, Christine Hartley, esta caída explicó la mayor parte de la desaceleración del crecimiento poblacional nacional.

El comunicado detalló que todos los estados y el Distrito de Columbia registraron una migración internacional neta menor que la del año anterior. En ese contexto, el Sur —región en la que se incluye Florida— fue la más afectada, al reducir su ritmo de aumento poblacional del 1,4% entre 2023 y 2024 al 0,9% entre 2024 y 2025. Aun así, los saldos se mantuvieron positivos y, a nivel nacional, Estados Unidos creció un 0,5% en el período analizado.

La migración interna neta hacia Florida cayó a 22.517 personas en 2025, muy por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023 Freepick

Los cinco estados que perdieron población en EE.UU.

El comunicado de la Oficina del Censo de los Estados Unidos informó que cinco estados registraron una disminución de su población entre 2024 y 2025. Estos fueron California, Hawái, Nuevo México, Vermont y West Virginia.

En el caso de California, las estimaciones oficiales indicaron una reducción de 9.465 habitantes, al pasar de 39.364.774 residentes al 1 de julio de 2024 a 39.355.309 un año después.