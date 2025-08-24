Modo Millonaria, la serie grabada íntegramente en Miami en un formato innovador para el público latino

Con un elenco compuesto por actores latinos populares, Modo Millonaria es una telenovela que se destaca por adaptarse a las necesidades del público actual, quienes tienen poco tiempo para ver televisión y cuya principal fuente de entretenimiento es su teléfono.

Modo millonaria: una telenovela para latinos filmada en Miami

Modo Millonaria es una producción de VIP 2000 TV y está disponible en la plataforma de streaming ReelShort. Este sitio está enfocado en la distribución de contenido grabado en formato vertical y de corta duración.

El personaje principal de la serie es una camarera que se hace pasar por una glamorosa heredera (Instagram/@vip2000tv)

Esta telenovela cuenta la historia de Isabella Méndez, una camarera que trabaja en un hotel de lujo en Miami, Florida. El problema comienza cuando Isabella es confundida con una heredera millonaria.

Roxana Rotundo, CEO de VIP 2000 TV, le contó a PRODU que Modo Millonaria fue grabada por completo en Miami. “Después de producir más de 400 horas de contenido original alrededor del mundo, supimos que era momento de volver a Miami”, afirmó la empresaria.

Aunque se filmó en EE.UU., todos los diálogos de la serie están en español. “Miami es nuestro hogar. ¿Qué mejor lugar para producir que una ciudad con toda la variedad cultural necesaria para convertir cualquier historia en un éxito internacional?”, aseguró Rotundo.

La protagonista de Modo Millonaria fue interpretada por Yuvanna Montalvo, una actriz y modelo mexicana venezolana que cuenta con 4.6 millones de seguidores en Instagram.

El interés romántico de Montalvo en la telenovela fue representado por Juan Carlos García, un actor venezolano con 2.4 millones de seguidores en la misma red social. Un dato curioso es que Montalvo y García sí son pareja en la vida real.

Por qué la serie se grabó en formato vertical

Modo Millonaria cuenta con 25 episodios y cada uno de ellos dura dos minutos, lo cual contrasta con la mayoría de series en streaming.

Aunque la telenovela está en español, los capítulos están subtitulados para quienes prefieran verla en silencio (Instagram/@vip2000tv)

Roxana Rotundo le explicó a People que sería un error ignorar la necesidad de las audiencias de entretenerse cuando están fuera de casa y cuando tienen poco tiempo para distraerse.

Además, cada vez es más común que la gente vea videos verticales. “Apostar por este formato fue una evolución natural para nosotros”, declaró la CEO.

Al considerar el acelerado estilo de vida actual, los creadores de Modo Millonaria buscaron contar una historia ligera, que fuera cómoda de ver desde el teléfono e incluso en silencio, como suelen hacer muchas personas en el transporte público.

Aunque Roxana Rotundo tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de la televisión, la empresaria le reveló a People que la forma de escribir, filmar y editar en este estilo es completamente distinta a lo que acostumbraba.

“De hecho, hacemos mucho ese chiste en el set: ‘¡Cuidado, nos estamos yendo horizontal!’. Pero fue una aventura increíble y una forma de reinventarnos al contar historias desde otro ángulo... literalmente”, describió Rotundo.

La creciente popularidad de las series verticales y de corta duración

De acuerdo con The New York Times, ReelShort es una de las plataformas más grandes en el creciente mercado de series cortas y grabadas en formato vertical. Esta empresa sigue una fórmula que tuvo éxito en Asia: crear contenido adictivo y dramático, con historias y diálogos sencillos.

El eslogan de ReelShort es: "Cada segundo es drama" (ReelShort)

The New York Times explicó que otra ventaja de estos contenidos es que producirlos suele ser más barato que una serie tradicional de televisión. En general, crear un programa de este estilo puede costar US$300 mil o menos.

Los números demuestran que las series cortas y verticales sí son un modelo de negocios exitoso en Estados Unidos. En diciembre de 2023, ReelShort reportó ganancias de US$22 millones, informó The New York Times. En ese mismo año, más de siete millones de personas en EE.UU. descargaron la aplicación en sus teléfonos.

Modo Millonaria ya cuenta con 2.5 millones de vistas, según la página oficial.