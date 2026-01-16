Clima de hoy en EE.UU.: alerta por nevadas intensas el fin de semana y el pronóstico para hoy, viernes 16 de enero de 2026

El clima en Estados Unidos está marcado por un escenario invernal activo que afecta a buena parte del territorio. Para este viernes 16 de enero de 2026, los reportes técnicos indican la presencia de nevadas generalizadas, ráfagas de viento fuertes y un descenso progresivo de las temperaturas que se intensificará durante el fin de semana.

Nevadas y turbonadas: las alertas climáticas de este viernes

Durante la jornada de este viernes, las nevadas se presentan de forma dispersa, pero con episodios localmente intensos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se prevé la formación de turbonadas de nieve en sectores de las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y áreas cercanas a los Grandes Lagos. Estos eventos se caracterizan por su rápida evolución y por provocar caídas súbitas de la visibilidad, lo que puede sorprender a los conductores.

Gran parte del norte y noreste de EE.UU. estará bajo la influencia de nieve, pero sin grandes acumulaciones NWS

Las turbonadas avanzarán con un desplazamiento general hacia el sur y el sureste a lo largo del día. En horas nocturnas, podrían alcanzar zonas del Valle de Ohio, lo que extiende el riesgo de condiciones peligrosas en rutas y autopistas. En ciudades como Chicago, se anticipan chubascos intermitentes durante la mañana y la tarde, con posibles complicaciones durante los horarios de mayor circulación vehicular.

En el noreste de EE.UU., lo que incluye áreas del estado de Nueva York, se espera el inicio de nevadas ligeras hacia la noche del viernes, con continuidad durante el sábado. Aunque las acumulaciones previstas son moderadas, la combinación con temperaturas en descenso puede favorecer la formación de superficies resbaladizas.

Este patrón atmosférico se desarrolla en el contexto de un frente frío de origen ártico que avanza desde el centro hacia el este. A su paso, se espera que modifique de manera abrupta las condiciones climáticas, con impactos directos en la movilidad, el suministro eléctrico y la seguridad de las actividades al aire libre.

Cuánta nieve se espera y qué regiones serán las más afectadas

En términos de cantidad, los pronósticos describen un evento de impacto limitado en el promedio regional, aunque con variaciones locales. En el norte y centro de Illinois, algunas localidades podrían registrar entre una y dos pulgadas (dos y cinco centímetros) de nieve, mientras que otras zonas cercanas podrían experimentar acumulaciones mínimas o nulas.

Para el área metropolitana de Chicago, la expectativa es de menos de una pulgada acumulada (dos centímetros) a lo largo del día. Sin embargo, la atención se centra en la intensidad momentánea de las precipitaciones y no en el total diario. En el entorno del Lago Ontario se proyectan acumulaciones mayores, que podrían oscilar entre tres y seis pulgadas (siete y 15 centímetros) hasta el mediodía.

En el Valle del Bajo Hudson y sectores del oeste de Connecticut, las previsiones indican entre una y dos pulgadas (dos y cinco centímetros) entre la noche del viernes y el sábado. Estas cifras, aunque moderadas, se suman a un contexto de temperaturas descendentes y vientos persistentes que incrementan el riesgo operativo.

En Chicago se prevé una acumulación total durante el día de menos de una pulgada Erin Hooley - AP

Vientos fuertes y efectos colaterales en las Grandes Llanuras

Además de la nieve, el clima en Estados Unidos está condicionado por vientos intensos en amplias zonas de las Grandes Llanuras. Se emitieron advertencias por ráfagas que podrían superar las 60 millas por hora (96 kilómetros por hora) en sectores del norte y centro de las Altas Llanuras. Estas condiciones dificultan la conducción, especialmente para camiones y vehículos de gran porte.

Según los avisos del NWS, las ráfagas sostenidas aumentan la probabilidad de interrupciones en el suministro eléctrico, un factor relevante ante la inminente llegada de aire ártico. En áreas urbanas y rurales, los vientos también pueden provocar la caída de ramas y afectar infraestructuras expuestas.

En regiones específicas como los Panhandles de Texas y Oklahoma, la combinación de viento fuerte y baja humedad genera un escenario distinto pero igualmente riesgoso. Las alertas para este sector no están relacionadas con la nieve, sino con un peligro elevado de incendios forestales, impulsado por condiciones secas y corrientes de aire persistentes.

Este viernes se esperan condiciones climáticas críticas que podrían provocar incendios en el este y partes del norte de los Panhandles de Texas NWS

Descenso térmico y llegada del aire ártico a gran parte de EE.UU.

Detrás del sistema que provoca las nevadas y los vientos, se consolida la entrada de una masa de aire ártico que dominará el clima durante el fin de semana. Las temperaturas comenzarán a ubicarse muy por debajo de los valores promedio estacionales en amplias zonas del país norteamericano.

En las Grandes Llanuras y el Alto Medio Oeste, las máximas del sábado se mantendrán en registros de un solo dígito o en el rango de los 10°F a 19°F (-12°C y -7°C). Este descenso representa una anomalía térmica significativa, con marcas de entre 20 y 30 grados por debajo de lo habitual para esta época del año.

Ciudades como Chicago enfrentarán un período prolongado de frío intenso desde la noche del domingo hasta comienzos de la próxima semana. Las mínimas podrían descender hasta el punto de congelación, con sensaciones térmicas muy inferiores debido al viento persistente.

En Nueva York y las áreas cercanas, se prevé que las temperaturas máximas se mantengan por debajo del punto de congelación durante varios días consecutivos. Las noches del lunes y martes podrían registrar mínimas en valores de un solo dígito.

En Buffalo y zonas próximas a los Grandes Lagos, el paso del frente ártico reforzará el frío, con máximas que apenas alcanzarán marcas de un solo dígito y mínimas que podrían descender por debajo de cero. Las sensaciones térmicas extremas representan un riesgo adicional, especialmente en caso de interrupciones de servicios básicos.