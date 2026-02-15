No solo de California: las licencias de conducir que pierden validez automáticamente al pisar Florida

Florida estableció criterios específicos sobre qué licencias de conducir de otros estados no son aceptadas para manejar dentro de sus límites. La disposición se refiere exclusivamente a documentos expedidos a personas que no acreditaron presencia legal en Estados Unidos al momento de obtener la credencial.

Qué licencias de otros estados no son válidas en Florida

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) informó en su sitio web que ciertas licencias no cumplen con los requisitos previstos en la ley estatal y, por lo tanto, no pueden utilizarse cuando la normativa exige exhibir un permiso válido.

En Florida se consideran inválidas ciertas clases de licencias de conducir emitidas por otros estados exclusivamente a inmigrantes indocumentados Facebook California Department of Motor Vehicles

La base legal de esta medida se encuentra en la sección 322.03 de los Estatutos de Florida. Según esa disposición, determinadas credenciales emitidas por otros estados con fines limitados no autorizan a conducir un vehículo motorizado dentro del Estado del Sol.

Por lo tanto, Florida considera inválidas ciertas clases de permisos de estados y territorios que fueron diseñados exclusivamente para autorizar la conducción a inmigrantes irregulares.

Estas credenciales suelen incluir leyendas específicas que indican que no sirven como identificación federal o que están sujetas a límites federales.

El Flhsmv restringe estos permisos debido al incumplimiento de las normas locales Facebook New Jersey Motor Vehicle Commission

Una por una, las licencias que no son válidas en Florida

La lista de permisos que no autorizan a conducir un vehículo motorizado en el estado de Florida incluye:

Connecticut: licencias con la leyenda “ DO - Not for Federal Identification ” o que tienen un “DO” para conducir únicamente.

” o que tienen un “DO” para conducir únicamente. Delaware: aquellas que indican “ Driving Privilege Only - Not Valid for Identification ”.

”. California: permisos emitidos a partir del 22 de enero de 2018 que no contienen la estrella Real ID y dicen “ Federal Limits Apply ”.

”. Colorado: emitidas a partir de 2012 sin la estrella Real ID, con las leyendas “ Federal Limits Apply ” y “ Not valid for federal identification, voting, or public benefit purposes ”.

” y “ ”. Distrito de Columbia: emitidas desde el 1° de mayo de 2014 sin estrella Real ID, que indica “ Not Valid for Official Federal Purposes ”.

”. Hawái: permisos sin estrella Real ID emitidas desde el 16 de enero de 2018 que señalan “ Limited Purpose Driver License ”, “ Limited Purpose Instruction Permit ”, “ Limited Purpose Provisional Driver License ” o “ Not acceptable for official federal purposes ”.

”, “ ”, “ ” o “ ”. Illinois: emitidas desde abril de 2019 sin estrella Real ID con la inscripción “ Federal Limits Apply ”.

”. Maryland: emitidas desde el 20 de junio de 2016 sin estrella Real ID que indican “ Not acceptable for federal purposes ”.

”. Massachusetts: emitidas desde marzo de 2018 sin estrella Real ID con la leyenda “ Not for Federal Identification ”.

”. Minnesota: emitidas desde octubre de 2018 sin estrella Real ID que dice “ Not for Federal Identification ”.

”. Nevada: emitidas desde el 12 de noviembre de 2014 sin estrella Real ID que indican “ Driver Authorization Card – Not Valid for Identification ”.

”. Nueva Jersey: emitidas desde septiembre de 2019 sin estrella Real ID con la leyenda “ Not for ‘REAL ID’ purposes ”.

”. Nuevo México: emitidas hasta el 14 de noviembre de 2016 sin estrella Real ID que indican “ Not intended for federal purposes ”.

”. Nueva York: emitidas hasta octubre de 2021 sin estrella Real ID que dicen “ Not for Federal Purposes ” o “ Driver Authorization Card ”.

” o “ ”. Oregón: emitidas desde julio de 2020 sin estrella Real ID con la leyenda “ Not for REAL ID Act ”.

”. Rhode Island: emitidas desde el 3 de diciembre de 2018 sin estrella Real ID que indican “ Not for Federal Identification ”, “ Driver Privilege Card ” o “ Driver Privilege Permit ”.

”, “ ” o “ ”. Utah: emitidas en 2019 o después sin estrella Real ID con la indicación “ Not valid for identification. Driving privilege only ”.

”. Vermont: emitidas desde principios de 2014 sin estrella Real ID que dicen “ Driver Privilege Card not valid for Real ID ” (incluso las versiones para jóvenes y aprendices).

” (incluso las versiones para jóvenes y aprendices). Virginia: emitidas desde el 1° de octubre de 2018 sin estrella Real ID que indican “ Federal Limits Apply ”.

”. Washington: emitidas desde octubre de 2018 sin estrella Real ID con la leyenda “Federal Limits Apply”.

El estado emite credenciales que cumplen con la Ley federal Real ID, las cuales son aceptadas en todo el país como identificación oficial Freepik/Flhsmv

Qué licencias de conducir sí son válidas en Florida

Florida reconoce como válidas las licencias emitidas en otros estados siempre que cumplan con los estándares de la Ley Real ID o que hayan sido otorgadas tras la verificación de presencia legal en EE.UU.

La diferencia radica en la satisfacción de los requisitos federales y estatales al momento de su emisión.

Los permisos del Estado del Sol que cumplen con Real ID son aceptados como identificación oficial en todo el país norteamericano. El estado comenzó a emitir estas credenciales el 1° de enero de 2010 y, desde agosto de 2017, implementó un formato con mayores medidas de seguridad.

En términos generales, cualquier licencia considerada válida conforme a la legislación de Florida habilita a su titular a conducir dentro del estado. La restricción se limita a aquellas clases creadas exclusivamente para quienes no acreditaron estatus legal.