Noticias de Miami y Florida, en vivo: el feriado “extra” que firmó DeSantis y los últimos reportes hoy, 26 de diciembre de 2025

Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado del Sol

Todas las noticias actualizadas de Miami y Florida este 26 de diciembre de 2025
Todas las noticias actualizadas de Miami y Florida este 26 de diciembre de 2025

Los empleados estatales tienen feriado este viernes 26 de diciembre

Los trabajadores estatales de Florida tienen feriado este viernes 26 de diciembre. Este descanso había sido oficializado a mediados de noviembre por el gobernador Ron DeSantis, que tomó la misma determinación con el 26 de noviembre, por Acción de Gracias, y con el próximo 2 de enero.

El gobernador Ron DeSantis impuso nuevos feriados para celebrar las fiestas
El gobernador Ron DeSantis impuso nuevos feriados para celebrar las fiestas

Nuestros empleados estatales han trabajado arduamente durante todo el año. Espero que disfruten de más tiempo libre con sus seres queridos y amigos durante estas fiestas. La Primera Dama y yo les agradecemos su continua dedicación al pueblo de Florida”, escribió luego en un comunicado.

Clima general en Florida hoy: qué dice el pronóstico del viernes 26 de diciembre

En el sur de Florida, la temperatura mínima durante el viernes 26 de diciembre será de 63°F (17,2°C). En tanto, la máxima podría alcanzar los 79°F (26,1°C). Principalmente por la mañana, persistirá una niebla que puede llegar a reducir la visibilidad de los conductores, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Se prevé una jornada con niebla en Florida
Se prevé una jornada con niebla en FloridaFreepik

Ese fenómeno también ocurrirá en zonas del norte, como Tallahassee. Allí, de todas formas, será una jornada parcialmente soleada, con una mínima de 59°F (14°C) por la noche.

Noticias en vivo del sur de Florida

