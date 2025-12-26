Noticias de Miami y Florida, en vivo: el feriado “extra” que firmó DeSantis y los últimos reportes hoy, 26 de diciembre de 2025
Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado del Sol
Los empleados estatales tienen feriado este viernes 26 de diciembre
Los trabajadores estatales de Florida tienen feriado este viernes 26 de diciembre. Este descanso había sido oficializado a mediados de noviembre por el gobernador Ron DeSantis, que tomó la misma determinación con el 26 de noviembre, por Acción de Gracias, y con el próximo 2 de enero.
“Nuestros empleados estatales han trabajado arduamente durante todo el año. Espero que disfruten de más tiempo libre con sus seres queridos y amigos durante estas fiestas. La Primera Dama y yo les agradecemos su continua dedicación al pueblo de Florida”, escribió luego en un comunicado.
Clima general en Florida hoy: qué dice el pronóstico del viernes 26 de diciembre
En el sur de Florida, la temperatura mínima durante el viernes 26 de diciembre será de 63°F (17,2°C). En tanto, la máxima podría alcanzar los 79°F (26,1°C). Principalmente por la mañana, persistirá una niebla que puede llegar a reducir la visibilidad de los conductores, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).
Ese fenómeno también ocurrirá en zonas del norte, como Tallahassee. Allí, de todas formas, será una jornada parcialmente soleada, con una mínima de 59°F (14°C) por la noche.
Noticias en vivo del sur de Florida
- 1
Por la baja matriculación, empiezan los cierres de grados en escuelas públicas porteñas y hay quejas
- 2
Milei está cambiando su biblioteca
- 3
La Plata: un hombre asesinó a balazos a su vecino porque sus hijos tiraban pirotecnia
- 4
La insólita explicación de “quioscos 24 horas” detrás de la contabilidad de un poderoso clan narco