Noticias de Miami y Florida, en vivo: el feriado “extra” que firmó DeSantis y los últimos reportes hoy, 26 de diciembre de 2025

Los trabajadores estatales de Florida tienen feriado este viernes 26 de diciembre. Este descanso había sido oficializado a mediados de noviembre por el gobernador Ron DeSantis, que tomó la misma determinación con el 26 de noviembre, por Acción de Gracias, y con el próximo 2 de enero.

El gobernador Ron DeSantis impuso nuevos feriados para celebrar las fiestas Chris O'Meara - AP

“Nuestros empleados estatales han trabajado arduamente durante todo el año. Espero que disfruten de más tiempo libre con sus seres queridos y amigos durante estas fiestas. La Primera Dama y yo les agradecemos su continua dedicación al pueblo de Florida”, escribió luego en un comunicado.