Metales preciosos a valores récord en EE.UU.: a cuánto cotizan la plata, el oro y el platino este viernes 26 de diciembre

El mercado de los metales preciosos atraviesa jornadas históricas en Estados Unidos, con precios que volvieron a marcar máximos nunca vistos y consolidaron un año de incrementos excepcionales en el oro, la plata y el platino.

Viernes 26 de diciembre: cotizaciones actuales de los metales preciosos

De acuerdo con los datos actualizados de Money Metals, todas las principales cotizaciones operan este viernes 26 de diciembre con alzas significativas y porcentajes diarios que refuerzan la tendencia positiva.

La plata cotiza este viernes a US$75,06 por onza (28,34 gramos) Stock en Canva

Valores de los metales por onza (28,34 gramos):

Oro : US$4522,85 por onza, con una suba diaria de 0,71%.

: US$4522,85 por onza, con una suba diaria de 0,71%. Plata : US$75,06 por onza, tras avanzar 3,74%.

: US$75,06 por onza, tras avanzar 3,74%. Platino : US$2436,35 por onza, con un incremento de 6,64%.

: US$2436,35 por onza, con un incremento de 6,64%. Paladio: US$1854,15 por onza, con un aumento del 5,27%.

La plata lideró el aumento y superó los US$75

El desempeño de la plata se destacó por encima del resto, al romper por primera vez la barrera de los US$75 la onza. Según Reuters, el metal blanco alcanzó un máximo histórico intradiario de US$75,62 antes de moderar levemente su avance, aunque sostuvo un nivel que consolidó un hito para el mercado.

Este comportamiento respondió a varios factores que se combinaron a lo largo del año:

Un déficit de oferta que presionó sobre la disponibilidad física del metal.

Su designación como mineral crítico en Estados Unidos, lo que reforzó su valor estratégico.

Una demanda industrial robusta, vinculada a sectores tecnológicos y energéticos.

Un fuerte interés especulativo ante la expectativa de tasas de interés más bajas.

En términos anuales, la plata acumuló una suba cercana al 158% en lo que va de 2025, un rendimiento que superó con amplitud al del oro.

El oro se encamina a registrar su mayor ganancia anual desde 1979

El oro también atravesó una jornada de máximos históricos. Reuters detalló que el precio al contado llegó a tocar este jueves 25 de diciembre los US$4530,60 por onza antes de estabilizarse en torno a los US$4505, mientras que los futuros en Estados Unidos avanzaron hasta US$4534.

Este viernes 26 de diciembre el oro cotiza US$4522,85 por onza (28,34 gramos) Stock en Canva

El metal amarillo quedó encaminado a registrar su mayor ganancia anual desde 1979 con el 72%, impulsado por una serie de elementos:

La expectativa de que la Reserva Federal adopte una política monetaria más flexible.

Compras sostenidas por parte de bancos centrales de distintas regiones.

Ingresos constantes de capital hacia fondos cotizados respaldados en oro.

Un proceso de desdolarización que alentó la diversificación de reservas.

Giovanni Staunovo, analista de UBS, explicó que “la perspectiva de tasas de interés más bajas en Estados Unidos continuó respaldando la demanda de oro y plata, lo que llevó a ambos metales a nuevos máximos históricos”, y advirtió que la baja liquidez amplificó la volatilidad del mercado.

Platino y paladio, impulsados por la escasez y la industria automotriz

Los incrementos no se limitaron al oro y la plata. El platino y el paladio también registraron avances abruptos, con movimientos que sorprendieron incluso a los operadores más experimentados.

El platino alcanzó un récord intradiario de US$2448,25 y cerró con una suba diaria superior al 5%, mientras que el paladio escaló hasta niveles no vistos en tres años.

Platino: US$2436,35 por onza (28,34 gramos) este viernes 26 de diciembre Stock en Canva

De acuerdo con Reuters, ambos metales se beneficiaron de una combinación de factores específicos:

Mercados más pequeños, donde movimientos relativamente acotados de capital generan fuertes oscilaciones de precios.

Restricciones de oferta que ajustaron el balance entre producción y consumo.

Incertidumbre arancelaria que impactó en las cadenas de suministro.

Rotación de inversiones desde el oro hacia metales considerados “baratos” en términos relativos.

A esto se sumó el rol clave que desempeñan en los convertidores catalíticos de la industria automotriz, un sector que reaccionó ante la posibilidad de cambios regulatorios en Europa. En ese sentido, Staunovo señaló que el plan de la Comisión Europea para flexibilizar la prohibición de los motores de combustión prevista para 2035 aportó un impulso adicional a los precios.